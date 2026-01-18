България

Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър

Средната възраст на заболелите деца през този сезон е около 3-4-годишна възраст, тоест става дума за деца в детските градини

18 януари 2026, 08:27
Кога да заведем детето на лекар в грипния сезон – отговаря педиатър
В София все още очакваме пика на заболеваемостта от грип, за разлика от Варна, Бургас и други градове на страната. Не можем да кажем, че грипният сезон при децата към момента протича по-тежко, отколкото този през миналата година.

Няма нищо неочаквано, няма нищо страшно, стига родителите да търсят своевременно лекарска помощ и при съответно правилно лечение тази инфекция е напълно лечима, заяви едиатърът д-р Надежда Римпова, началник Отделение по детски болести в УМБАЛ „Софиямед“ пред БГНЕС.

Към 16 януари заболеваемостта от грип е 64 на 10 000. „За да бъде обявена грипна епидемия, трябва да се надхвърлят определени стойности. Ако се запази тази тенденция за увеличаване на случаите с грип, може би до около седмица-две ще достигнем пика, но дали този пик ще доведе до грипна епидемия не можем да прогнозираме“, заяви педиатърът. 

Кога да потърсим помощ

Родителите сами трябва да преценят, кога да потърсят лекарска помощ, защото те са хората, които най-добре познават децата си. Дали ще е при появата на първите симптоми на болестта или малко по-късно всичко зависи от тяхната преценка, на която лекарите се доверяват. 

Доктор Римпова припомни, че грипът е остро заболяване, започва с висока температура и общи симптоми, като отпадналост и болки в мускулите. Имаме също така и други симптоми, като главоболие, много се оплакват от болки в гърлото в този сезон.

„По-малките деца не могат да посочат тези симптоми. Съответно те са по-сънливи, гледат да легнат по-често, а по-големите деца могат да съобщят. Съветвам колкото по-малко е детето, толкова по-бързо родителите да се обърнат към лекар. Ако го направят в рамките на ден-два, имаме възможност при преценка да включим и специфично лечение. То е ефективно, обаче, ако е започнато в първите 48 часа след началото на симптомите“, препоръча педиатърът.

Случва се и бебетата да се разболеят от грип, това може да се установи веднага с бърз антигенен тест, който е достъпен за родителя. В този случай е желателно детето да бъде наблюдавано. „Не може да се каже, че има нещо по-специфично при кърмачетата. Не е задължително да развият усложнения. Родителите няма нужда да се плашат. Трябва да заведат кърмачето на лекар и той ще прецени какво да е последващото лечение. Няма нищо страшно“, подчерта тя. 

Нейните наблюдения са, че средната възраст на заболелите деца през този сезон е около 3-4-годишна възраст, тоест става дума за деца в детските градини, при по-големите деца реакцията може да дойде по-късно. Според нея, не е необходимо при всички да се включва специфично лечение.

„Това, което отличава този грипен сезон е неговото закъснение. Миналата година по същото време наблюдавахме по-висока заболеваемост и имахме повече хоспитализации, докато сега не е така. Чакаме пика на грипната вълна“, посочи медикът. 

Ваксини, антибиотици – кое е най-доброто лечение

Доктор Римпова категорично препоръчва поставянето на противогрипна ваксина, която е подходяща за деца над шест месеца. „Има няколко вида противогрипни ваксини. Тази година е много актуална периназалната ваксина, която се поставя много лесно. За разлика от останалите, които са инжекционни, назалната ваксина е жива ваксина и е подходяща за деца над 2 години“, обясни педиатърът и добави, че от следващата година очаква да има и безплатни ваксини за деца, а не както е сега да са безплатни само за възрастните хора над 65-годишна възраст.

Най-добрият период да се направи ваксината е краят на октомври, началото на ноември. „По принцип Световната здравна организация не забранява поставянето на ваксини в епидемични условия, но по-добрият момент е преди настъпването на епидемията“, заяви доктор Римпова. 

Тя напомня, че самолечението с антибиотици не е препоръчително и трябва да става само по лекарски показания, след преглед и провеждане на съответните изследвания. „Антибиотичното лечение се налага тогава, когато подозираме бактериална инфекция. В конкретния случай усложненията при грипа, едно от които е бактериалната пневмония, се появява малко по-късно. Тоест не в началото на болестта, а към четвърти-пети ден след нейното начало. Тогава вече след лекарска преценка е уместно включването на антибиотично лечение, а не по-рано“, каза доктор Римпова.

