България

„Избирам България“: За 24 часа 420 българи са заявили, че искат да се върнат у нас

Това съобщи министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк

23 септември 2025, 10:47
Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа

Учениците в България на фокус - дебатът за забраната на телефоните в училище се разгаря из Европа
Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари
България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия

България отбелязва 70 години в ООН: Годишна сесия на Общото събрание на Организацията - на фокус са Газа, Украйна, Сирия
Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение

Как ще плащаме през януари 2026: Левове и евро заедно в обръщение
Остров в Балтийско море се готви за евентуална руска атака

Остров в Балтийско море се готви за евентуална руска атака
Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини
Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?

Финални изводи на МВФ - ще скочат ли данъците?
Огнена стихия застрашава пеликани в

Огнена стихия застрашава пеликани в "Калимок-Бръшлен"

С амо за 24 часа от началото на проект „Избирам България“ са постъпили 420 заявления от българи, които искат да се върнат у нас. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов пред българската общност в Ню Йорк, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Ръководената от министър-председателя Росен Желязков българска делегация за 80-ата сесия на Общото събрание на ООН поздрави нашите сънародници за Деня на независимостта – 22 септември.

Приемът на заявленията стартира на 18 септември 2025 г. По думи на Гуцанов този кабинет за първи път прави реална стъпка да върне българите от чужбина с инициативата „Избирам България“.  Той отбеляза още, че тя е насочена към работещите ни навън сънародници. Те ще бъдат подпомагани, само ако работят поне шест месеца у нас.

Трябва заедно да възстановим България и да се справим с демографската криза”, каза още Гуцанов. Министърът запозна сънародниците ни в Ню Йорк с начина за подаване на заявленията, което става онлайн през сайта на Агенцията по заетостта.

Одобрените за участие ще могат да получат съдействие в няколко насоки:

  • помощ за преместване на покъщнината до 10 000 лева,
  • информиране относно пазара на труда и съдействие от Агенцията по заетостта за започване на работа,
  • финансова подкрепа за квартира, посочват от пресцентъра.

Предвидени са и обучения по български език за членовете на семействата, които не го владеят.

Половин година след завръщането ще може да се кандидатства за 30% от шест средни работни заплати за сектора, в който човекът работи, а след 12-ия месец – 50% от шест средни работни заплати.

"Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза Гуцанов миналата седмица при обявяването на инициативата.

Източник: БТА/Петра Куртева    
Избирам България Гуцанов инициатива българи чужбина
Последвайте ни
Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Грип, COVID или настинка: Кога е най-подходящият момент за поставяне на противогрипни ваксини

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

Нова любов? Нина Добрев и Зак Ефрон уловени на яхта в Сардиния

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Проф. Кантарджиев: Първият случай на грип ще е през ноември, пикът – февруари

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

Илон Мъск прави „пирамидален жест с ръка“, докато се среща с Доналд Тръмп на погребението на Чарли Кърк - „скритото значение“ зад него

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Този малък двигател може да спаси ДВГ

Този малък двигател може да спаси ДВГ

carmarket.bg
Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия
Ексклузивно

Смъртоносни порои: Жертви и хаос в Испания, Франция и Италия

Преди 4 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Ексклузивно

Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 4 часа
Сменяме по-лесно личния лекар
Ексклузивно

Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 6 часа
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
Ексклузивно

ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 5 часа

Виц на деня

- Биете ли се в детската градина? - Да! - И кой пoбeждaвa? - Винаги леля Пепа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Звезди срещу папараци: 10 скандални сблъсъка, уловени от камерите

Звезди срещу папараци: 10 скандални сблъсъка, уловени от камерите

Любопитно Преди 10 минути

Събрахме 10 от най-шумните случаи, в които звездите изгубиха контрол и превърнаха преследването от фотографи в истински битки

.

The Telegraph: Путин държи пръста си на ядрения спусък, но едва ли трепери като Брежнев

Свят Преди 15 минути

Мнозина смятат, че днес ядрена война е невъзможна

<p>Как Кейт Мидълтън се превърна в тайното кралско оръжие</p>

Всички погледи бяха вперени в нея - как Кейт Мидълтън се превърна в кралското оръжие по време на визитата на Тръмп

Свят Преди 28 минути

Кейт Мидълтън беше „наясно“ с напрежението около визитата на Доналд Тръмп: „Всички погледи бяха насочени към нея“

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Има ли лицемерна религиозност в Big Brother? Отговарят Патрашкова и Йордан Петков! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 56 минути

Какво мислят Патрашкова и Петков за анти-Евро тираджията Калин “Орела”?

Принц Луи изненада с необичайно хоби

Принц Луи изненада с необичайно хоби

Любопитно Преди 1 час

Седемгодишният принц наскоро е започнал да колекционира кестени

С предупреждение за ниско прелитащи самолети: Учението European Spartan Exercise 2025 започна

С предупреждение за ниско прелитащи самолети: Учението European Spartan Exercise 2025 започна

България Преди 1 час

България е домакин на мащабната международна летателна тренировка, която ще продължи до 3 октомври

,

Турция: Как шест млади певици разгневиха правителството

Свят Преди 1 час

Турските жени, които не се вписват в консервативните представи на властта, са заплашени от съдебно преследване

Нови пожари пламнаха в землището на плевенското село Ясен

Нови пожари пламнаха в землището на плевенското село Ясен

България Преди 1 час

Жителите се оплакват от задимяване

Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Тръмп твърди, че парацетамолът по време на бременност води до аутизъм - какво показват проучванията

Свят Преди 1 час

Съществуват редица добре известни проучвания, които предполагат връзка между прием на парацетамол по време на бременност и поява на аутизъм или други неврологични разстройства

Huawei Watch GT 6 Pro улеснява грижите за здравето

Huawei Watch GT 6 Pro улеснява грижите за здравето

Технологии Преди 2 часа

Смарт часовникът вдига качеството, за да отговори на конкуренцията

Росен Желязков

Росен Желязков: Живеем в сложни времена, светът е изправен пред предизвикателства

България Преди 2 часа

Това заяви министър-председателят Росен Желязков на приема в Генералното ни консулство в Ню Йорк по повод 117 години от обявяването на независимостта на България

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Индонезия и ЕС сключиха споразумение за свободна търговия

Свят Преди 2 часа

Това е третият договор, който Брюксел подписва с държави от Югоизточна Азия, след Сингапур и Виетнам

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

Незаконно сметище пламна и обгази част от Пловдив

България Преди 2 часа

Горели са и различни пластмаси и бои

Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"

Терзиев иска детайлно разследване за 15 г. назад в "Топлофикация София"

България Преди 2 часа

Хората заслужават истината, а виновните – отговорност, заяви столичният кмет

Краят на лятото в една чаша - удоволствие и здраве в няколко глътки!

Краят на лятото в една чаша - удоволствие и здраве в няколко глътки!

Малките неща Преди 2 часа

И няколко идеи, как да преминем с лекота от състоянието на млад сърфист до това на ръждивочервен ирландски сетер, който гони листата в парка и се прави, че не чува

<p>Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)</p>

Икономично BMW с 292 к.с.? Има, BMW 330e Touring (тест драйв)

Технологии Преди 2 часа

Нито за момент не поисках повече мощност, по-добра управляемост или по-голяма финес при висока скорост. Някой би го нарекъл съвършен универсален автомобил, за което помага и средният разход от 3,9 л/100 км след 220 км

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg
1

Как есента пренарежда биологичния часовник

sinoptik.bg
1

Човешка небрежност заплашва колония пеликани

sinoptik.bg

Нова голяма раздяла в кралското семейство: Дни след смъртта на херцогинята на Кент

Edna.bg

Крал Чарлз с тежък удар по принц Хари: Примирието е мираж!

Edna.bg

Голяма трагедия за Джокович

Gong.bg

Ново попълнение на Арсенал с контузия

Gong.bg

Съдът отхвърли искането за задържане под стража на Поро

Nova.bg

Проф. Тодор Кантарджиев: Първият случай на грип ще бъде през ноември, пикът – през февруари

Nova.bg