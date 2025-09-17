Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България

М инистерският съвет прие решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на брифинг след правителственото заседание в сряда.

Гуцанов обясни, че инициативата ще се казва „Избирам България“, на стойност над 26 млн. лв. е и ще бъде насочена основно към българските общности в чужбина.

"Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза Гуцанов.

Той обяви, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления, които ще бъдат подавани по електронен път, от хора с желание да се присъединят.

"Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне една година от последните 18 месеца, или са завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница. Интересът е огромен", добави министърът на труда и социалната политика.