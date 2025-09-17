България

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката, заяви социалният министър

17 септември 2025, 13:01
Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София
След дебатите в НС: Кабинетът

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание
Радев отговори на Борисов за

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България
Борисов: Радев се опитва да сплаши

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас
Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър

Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър
След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп
Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

М инистерският съвет прие решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници, които са в чужбина. Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на брифинг след правителственото заседание в сряда. 

Гуцанов обясни, че инициативата ще се казва „Избирам България“, на стойност над 26 млн. лв. е и ще бъде насочена основно към българските общности в чужбина. 

"Искаме реално да помогнем за справянето на проблемите с демографската криза в страната ни, която оказва своето влияние и върху икономиката на страната. Виждаме, че няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза Гуцанов. 

Той обяви, че в четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления, които ще бъдат подавани по електронен път, от хора с желание да се присъединят.

"Ще могат да кандидатстват българи, които са били в чужбина поне една година от последните 18 месеца, или са завършили своето образование в чужбина през последната година и половина. Насочваме се към българските общности зад граница. Интересът е огромен", добави министърът на труда и социалната политика. 

Източник: Иван Лазаров/БТА    
гуцанов българи чужбина инициатива
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания
Преди 1 ден

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града
Преди 1 ден

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
Преди 1 ден

Преди 1 ден
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване
Преди 1 ден

Преди 1 ден

<p>Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони</p>

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Любопитно Преди 22 минути

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Свят Преди 47 минути

Жената беше осъдена на две години затвор

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

България Преди 1 час

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Свят Преди 1 час

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 1 час

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Очаквайте на 8 декември в София – Българският Давос!

Любопитно Преди 1 час

Годишната среща на бизнеса и обществото с властта – Powers Summit, ще се проведе в София Тех Парк

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

Пожарът в Рила, над река Илийна, е овладян

България Преди 1 час

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно

<p>Биохакинг трикът на Кристен Бел наистина работи, казва диетологът</p>

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

Любопитно Преди 1 час

Методът на Бел включва консумация на спанак или други листни, влакнести зеленчуци преди хранене с високо съдържание на въглехидрати

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

5 зодии, които ще получат септемврийска изненада от Меркурий: Проверете дали сте в списъка

Любопитно Преди 1 час

Кои зодии ще имат късмет още от септември, но и кои трябва да внимават

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

95-годишна с деменция преби до смърт жена в старчески дом

Свят Преди 2 часа

"Приятелите ми казват, че не могат да повярват, защото това се случва само във филмите.“

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Националният ни отбор по волейбол с тотален разгром над Чили, първи сме в групата

Любопитно Преди 2 часа

На старта на Мондиала българският отбор постигна чиста победа срещу Германия, а преди два дни и успех в пет гейма срещу Словения

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

Кметът на Огняново твърди, че е бит и заплашван oт местен хотелиер

България Преди 2 часа

Иван Ижбехов съобщи това в профила си във Facebook

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

Пеевски за вота на недоверие: Безсмислено упражнение и загуба на време

България Преди 2 часа

"Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, заяви той

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Кристин Дейвис призна, че е била шокирана от внезапния край на „И просто ей така...“

Любопитно Преди 2 часа

Актрисата призна, че дори звездите от сериала не са знаели за внезапното решение да се сложи край след три сезона

Румъния е на ръба на рецесията

Румъния е на ръба на рецесията

Свят Преди 2 часа

Инфлацията в Румъния продължава да расте с бързи темпове

<p>Конфликт в Брюксел, как ще накаже <span style="color:#ff0000;">геноцида </span>в Газа?</p>

Брюксел предлага санкции срещу Израел след доклада на ООН

Свят Преди 2 часа

Израелските военни „обявяват откриването на временен транспортен маршрут“ за евакуция на фона на ескалиращата офанзива

