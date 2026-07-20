България

Взрив на газова бутилка разтърси жилище в Пловдив, майка и дъщеря пострадаха

Двете пострадали са откарани в болница след пожар в апартамент, причинен от експлозия

20 юли 2026, 09:21
Взрив на газова бутилка разтърси жилище в Пловдив, майка и дъщеря пострадаха
На снимката има оранжева газова бутилка (вероятно пропан-бутан).   
Източник: iStock/Getty Images
  • Жена на 51 години и 16-годишната ѝ дъщеря пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив, причинен от взрив на газова бутилка; майката е с тежки изгаряния, а момичето е обгазено.
  • Инцидентът е станал в неделя сутринта, като пожарът е ликвидиран с един пожарен автомобил, а двете пострадали са откарани в болница.
  • Пожарната служба е реагирала на 214 сигнала за последното денонощие, като е потушила 118 пожара и е извършила 83 спасителни и помощни операции.

Жена на 51 г. и дъщеря ѝ на 16 г. пострадаха при пожар в апартамент в Пловдив, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си. Майката е с изгаряния по цялото тяло, а дъщерята е с обгазяване. И двете са откарани в болница. В 11:13 часа в неделя в Оперативния център на пожарната в Пловдив е получен сигнал за взрив на газова бутилка и последвал пожар в апартамент в града. Произшествието е ликвидирано с един пожарен автомобил.

През последното денонощие противопожарните служби в страната са реагирали на 214 сигнала за произшествия и са ликвидирали 118 пожара. 

Пожар и взривове на газови бутилки в Пловдив

С преки материални щети са възникнали 20 пожара, от които: пет в жилищни сгради; четири в спомагателни постройки; пет в транспортни средства; два в селското стопанство; един в съоръжение на открито, и три други. 

Без нанесени материални щети са възникнали 98 пожара - 53 в сухи треви, горска постеля и храсти; три в стърнища; 32 в отпадъци; както и 10 други.

Жена пострада при взрив на газова бутилка в Пловдив

Извършени са 83 спасителни дейности и помощни операции, от които: четири при катастрофи в транспортни средства; две при инциденти с опасни вещества; един при промишлена авария; 75 за оказване на техническа помощ, от тях 29 за отстраняване на опасни предмети, четири за спасяване на животни, 10 за оказване съдействие на граждани, 22 за отводняване, четири за оказване на съдействие ва други структури и ведомства, и една операция за оказване помощ на пострадал под повърхността на воден басейн. 

Подадените лъжливи повиквания към пожарните в страната през изминалото денонощие са 13. 

Източник: БТА, Маргарита Колева    
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