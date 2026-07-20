Пожари във Франция: Огнената стихия край Сен Тропе и Корсика наложи евакуации

Горски пожари избухнаха в Южна Франция и Корсика заради високите температури, сушата и силните ветрове, като най-сериозно е засегнат районът около залива Сен Тропе.

Пожарът край Тарадо и Лез Арк сюр Аржан обхвана 180 хектара за по-малко от два часа, наложи евакуация на 150 души и унищожи четири къщи; в гасенето участваха над 600 пожарникари.

На Корсика огънят продължава да се разпространява в труднодостъпни планински райони, като един от пожарите край Албертаче е засегнал около 326 хектара и мобилизира стотици пожарникари и въздушна техника.

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Високите температури и изсъхналата растителност благоприятстваха вчера възникването на пожари в Южна Франция, по-специално във вътрешността на района на залива Сен Тропе, както и в труднодостъпни пресечени местности на остров Корсика, съобщи АФП.

Най-силният пожар, за чието потушаване снощи бяха мобилизирани над 600 пожарникари, започна в община Тарадо в департамента Вар. Подхранван от вятъра, огънят се разпространи към малкия град Лез Арк сюр Аржан и обхвана 180 хектара за по-малко от два часа.

В двете общини бяха евакуирани 150 души, които намериха убежище в обществени зали и в училище.

Огънят изпепели четири къщи, съобщи префектурата. Други девет жилища са били „засегнати“, уточни тя.

„Димът е по-рядък, а пожарът е локализиран, стига метеорологичните условия да не се променят“, заяви пред АФП префектът на Вар Симон Бабр, който се намираше на място в командния център за борба с пожарите.

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В северната част на разположения в Средиземно море остров Корсика изолирани планински райони също са обхванати от пожари. Два пожара, предизвикани от мълнии на 12 юли, продължават да са активни седмица по-късно.

Пожарът край Албертаче продължи да се разраства и вчера и обхвана близо 326 хектара в район, в който пожарникарите се затрудняват да се намесят, съобщиха властите.

„Стръмният релеф, затрудненият достъп до огнищата и условията, благоприятстващи разпространението на огъня, усложняват операциите по потушаването му“, посочи префектурата на Горна Корсика.

Пожарът, който наложи затварянето на няколко туристически маршрута, включително участък от прочутата пътека GR20, продължаваше да ангажира 160 пожарникари. Те разполагаха с 66 наземни превозни средства, два противопожарни самолета „Пеликан“, един хеликоптер за гасене от въздуха и един разузнавателен самолет.

Освен Франция европейски държави като Португалия, Испания и Гърция, а в по-малка степен дори Германия, също са засегнати от горски пожари, благоприятствани от зачестяването на горещите вълни и сушите вследствие на климатичните промени.

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Как да се предпазим при пожар на открито

Пожар на открито, често наричан горски или полски пожар, представлява неконтролируемо горене, което се разпространява в гори, пасища, храстови масиви или други природни площи. Тези пожари могат да възникнат по естествени причини, като мълнии, но в преобладаващия брой случаи са резултат от човешка дейност – небрежност при палене на огън, изхвърляне на незагасени цигари, селскостопански дейности или умишлени палежи. Пожарите на открито представляват сериозна заплаха за екосистемите, имуществото и човешкия живот, като тяхната честота и интензивност се увеличават в световен мащаб поради климатичните промени.

Превенцията е най-ефективният метод за защита. Спазването на няколко основни правила може значително да намали риска от възникване на пожар. Паленето на огън на открито трябва да се извършва само на специално обозначени и обезопасени за целта места, като огнището трябва да бъде разчистено от суха трева, листа и клони в радиус от няколко метра. Никога не оставяйте огъня без надзор и преди да напуснете, уверете се, че е напълно загасен с вода или пръст. Избягвайте дейности, които могат да предизвикат искри, като работа с режещи машини, по време на сухи и ветровити периоди. Абсолютно задължително е спазването на обявените от властите периоди на пожарна опасност, през които всякакви дейности с огън са забранени.

Ако попаднете в близост до пожар на открито, най-важното е да запазите самообладание и да оцените ситуацията. Определете посоката на вятъра и пътя на разпространение на огъня. Незабавно се евакуирайте, движейки се в посока, перпендикулярна на вятъра, а не срещу него или по посока на движението му. Потърсете безопасни зони с малко или никаква растителност, като големи поляни, скалисти терени, пътища или водни басейни. Избягвайте тесни долини, каньони и стръмни склонове, тъй като огънят се разпространява изключително бързо нагоре по тях.

В случай че евакуацията е невъзможна и сте обградени от огъня, потърсете най-безопасното възможно място – например вдлъбнатина в земята или голяма открита площ, която вече е прегоряла. Легнете на земята и покрийте тялото си с пръст или несинтетични дрехи. Защитете дихателните си пътища, като дишате през влажна кърпа, тъй като въздухът в близост до земята е по-студен и с по-малко дим. Никога не търсете убежище в автомобил или малка постройка в гориста местност, тъй като те не предлагат сигурна защита.

Ако пожар се приближава към вашия дом или населено място, следвайте стриктно указанията на органите за гражданска защита и бъдете готови за евакуация. Преди да напуснете, затворете всички прозорци, врати и вентилационни отвори. Преместете леснозапалими предмети като градинска мебел, газови бутилки и дърва за огрев далеч от къщата. Информираността, отговорното поведение сред природата и бързата реакция са ключови за опазването на живота и околната среда от разрушителната сила на пожарите.