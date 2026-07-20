Корабокрушение в Индонезия: Двама загинали и неясен брой изчезнали

Издирването в Гвиана продължава след корабокрушение, при което са спасени 67 души, а двама са открити мъртви; броят на изчезналите остава неясен заради неточен списък на пътниците.

Властите предупредиха, че реалният брой на хората на борда може да е по-голям от обявените 133 души, и призоваха близки на пътували да предоставят информация за изготвяне на точен списък.

Разследването ще обхване всички обстоятелства около инцидента, включително съмнения за нарушения от екипажа, след като двама членове са дали положителни проби за употреба на канабис.

Seramai 18 lagi individu masih hilang, menurut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS).#AWANInews #AWANIpagihttps://t.co/G3qSajOVuK — Astro AWANI (@501Awani) July 19, 2026

Издирвателните операции продължават днес в Гвиана след корабокрушение, при което са били спасени 67 души, но властите съобщиха, че списъкът със 133 пътници и моряци не е достоверен и че двама членове на екипажа са дали положителни проби за употреба на канабис, предаде Франс прес.

Корабокрушението е огромна трагедия за малката англоезична южноамериканска държава с население от малко под един милион души. Корабът се преобърна в северозападната част на страната, край Есекибо – област, за която претендира Венецуела.

„Спасени са 67 души – 41 мъже, 11 жени и 15 деца. От децата 6 са момчета, а 9 – момичета“, се посочва в изявление на правителството.

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Двама души – мъж и жена – бяха открити мъртви. Докато издирването продължава, властите обаче заявиха вечерта, че са „възмутени“, след като установили, че „списъкът не отразява точно кои хора са се намирали на борда“, каза министърът на благоустройството Хуан Еджил.

Поради това е възможно броят на изчезналите да надхвърля 66. Еджил призова хората, чиито близки са били на борда, да се свържат с властите, за да бъде съставен точен списък на пътниците.

Премиерът Марк Филипс обеща да започне разследване на всички обстоятелства около корабокрушението още от натоварването на плавателния съд, като подчерта, че двама членове на екипажа са дали положителни проби за употреба на канабис.

Еджил намекна, че е възможно капитанът да е дал положителна проба: „Имаме нулева толерантност към членове на екипажа, които пият или пушат по време на дежурство, а още повече, когато става дума за положителна проба на капитана. Мога да разбера, ако е моряк, но не и капитан. Това е сериозно, заложени са човешки животи и към подобни случаи ще бъде подходено по съответния начин“.

„Районът на издирване беше разширен от 400 на 1070 кв. км (...) В операциите се включиха и местни рибари, които познават отлично района“, уточниха властите.

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Процедури и техники за оцеляване при потъване на кораб

Потъването на кораб е критичен морски инцидент, който изисква незабавни и правилни действия от страна на екипажа и пътниците. Основната цел при такава ситуация е запазването на човешкия живот чрез спазване на установени процедури за безопасност и прилагане на техники за оцеляване. Подготовката, запазването на самообладание и познаването на правилните стъпки са от решаващо значение за увеличаване на шансовете за спасение.

Действия преди напускане на кораба

При подаване на общокорабна тревога, която обикновено се състои от седем къси и един дълъг звуков сигнал, е задължително незабавното поставяне на спасителна жилетка. Тя трябва да бъде правилно облечена и добре пристегната към тялото. Пътниците трябва да се отправят към определените за тях сборни пунктове (muster stations), като следват указанията на екипажа и маркировката. Движението трябва да бъде бързо, но без паника, като се избягва използването на асансьори. Ако времето позволява, е препоръчително да се облекат няколко слоя топли дрехи, тъй като те помагат за предпазване от хипотермия във водата. Покриването на главата също спомага за запазване на телесната топлина.

Напускане на кораба

Евакуацията трябва да се извършва организирано и изцяло под ръководството на екипажа, който е обучен за действие при извънредни ситуации. Качването в спасителни лодки или салове става по техен ред и инструкции. Ако се налага скачане във водата, това трябва да се направи от възможно най-ниската безопасна точка на борда. Преди скока е необходимо да се провери дали във водата няма отломки, хора или горящо гориво. Правилната техника за скачане е с кръстосани на гърдите ръце, като едната ръка придържа спасителната жилетка, а другата покрива носа и устата. Краката трябва да са събрани и изпънати. След попадане във водата, първата задача е да се отдалечите бързо от потъващия кораб на разстояние поне 150-200 метра, за да се избегне засмукването от водовъртежа и удари от плаващи предмети.

Оцеляване във водата

Основен приоритет след напускане на кораба е достигането до спасителна лодка, сал или какъвто и да е плаващ предмет. Това значително увеличава шансовете за оцеляване, като държи тялото извън студената вода и подобрява видимостта за спасителните екипи. Оцелелите във водата трябва да се съберат на група. Това поддържа висок морал, прави ги по-лесно забележими и помага за взаимното запазване на телесната топлина. За борба с хипотермията се прилага позата HELP (Heat Escape Lessening Posture) – коленете се свиват към гърдите, а ръцете ги обхващат. За групи се препоръчва скупчване (huddle), при което хората се притискат един до друг. Използването на сигнални средства като свирки, сигнални огледала или фенерчета, с които са оборудвани спасителните жилетки, е ключово за привличане на внимание.