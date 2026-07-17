България

ДБ призова Йотова да свика КСНС за геополитическите рискове пред страната

От ДБ посочиха като повод противоречивите сигнали около Киевската декларация

17 юли 2026, 14:24
ДБ призова Йотова да свика КСНС за геополитическите рискове пред страната
Народни представители от ПГ „Демократична България“ дават изявление пред медиите в Народното събрание. На снимката (от ляво надясно): Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.   
Източник: БТА
  • „Демократична България“ призова президента Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) за обсъждане на геополитическите рискове, националната сигурност и позицията на България по международни въпроси.
  • От ДБ посочиха като повод противоречивите сигнали около Киевската декларация, изказванията за тактически ядрени удари и липсата на единна външнополитическа позиция, която според тях създава несигурност сред партньорите на България.
  • Партията постави под въпрос и назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС, като поиска яснота дали е имало политически натиск при смяната на ръководството на службата и заяви, че не подкрепя кандидатурата му.

„Демократична България“ (ДБ) поиска президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС), на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти. Това обяви на брифинг в Народното събрание депутатът от ДБ и съпредседател на „Да, България“ Ивайло Мирчев, във връзка с последните международни позиции и действия на правителството в т.ч. и Киевската декларация. 

По думите му, това, което го има в декларацията, е, че България е на една страница с Украйна и другите държави. Това е добре, защото България е била на правилната страна, от друга страна е лошо, защото различните послания са проблем за международните ни партньори, тъй като тогава, когато те трябва да очакват на източния фланг сигурност и предвидимост, получават обратното, коментира Мирчев. 

"Възраждане", ИТН и ДПС-НН поискаха от президента Йотова да свика КСНС

В тази връзка и по отношение на геополитическите рискове, на националната ни сигурност, на геополитическите проекти, приказките за тактически ядрени удари и всичко, което се случва, призоваваме президента Йотова да свика КСНС възможно най-бързо, за да може всички да получим информация, да се обсъдят геополитическите рискове и България да има единна позиция и да гледа в една посока, заяви Ивайло Мирчев.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България“, посочи, че задължението на държавния глава е да свиква КСНС на всеки няколко месеца, което не се е случвало отдавна. Последният случай беше за вейповете, докато в целия свят бушуват, по думите му, множество кризи, които се отнасят и до България. 

"Възраждане" и ИТН поискаха от президента Йотова да свика КСНС

Според ДБ още една причина за свикване на КСНС е назначението на Пламен Тончев за председател на ДАНС. Вчера той отрече за пореден път върху него да е имало натиск, когато освободи поста, днес обаче премиерът Радев сподели, че такъв натиск е имало, допълни Божанов. Въпросът е, коментира той, имало ли е натиск и на основа на какво, какво имат ГЕРБ, Пеевски срещу него, с което да го принудят да напусне председателското място в агенцията и оттук нататък това не е ли риск за управлението на ДАНС, как се сменят изобщо ръководителите на службите. ДБ не подкрепя номинацията на Пламен Тончев за председател на ДАНС. По думите на Божанов вчера на изслушването му ГЕРБ са се държали като партия, подкрепяща управлението, задавали са въпроси, „галейки кандидата с перце“.

Действията на българското правителство на международен терен Атанас Атанасов (ДБ) на свой ред описа, припомняйки думи на цар Борис III – винаги с Германия, никога против Русия. Смятам, че тези съвпадения не са случайни, подчерта той. И сега виждаме, че премиерът Радев се опитва да имитира бившия монарх в посока винаги с Европа и никога срещу Русия, смята Атанасов.

Източник: БТА, Нелли Желева    
Демократична България КСНС Геополитически рискове Национална сигурност Ивайло Мирчев Божидар Божанов ДАНС Пламен Тончев Украйна Русия
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