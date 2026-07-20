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Историческо събитие в Белия дом: Роди се бебе в семейството на вицепрезидента

Уша е родила малкия Алек Нийл, третият син на двойката, в медицинския център „Уолтър Рийд“ в Мериленд, съобщи вицепрезидентът в изявление. „Вълнуваме се да обявим, че нашето момченце, Алек Нийл Ванс, се роди тази сутрин“, написа Ванс

Надежда Неменски Надежда Неменски

20 юли 2026, 10:23
Уша Ванс, Джей Ди Ванс вицепрезидент
Втората двойка на САЩ - Уша и Джей Ди Ванс   
Източник: GettyImages

В ицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и втората дама Уша Ванс посрещнаха на бял свят четвъртото си дете в неделя сутринта – събитие, което бележи първия случай от над 150 години насам, в който се ражда дете на действащ вицепрезидент, пише The New York Post.

Уша е родила малкия Алек Нийл, третият син на двойката, в медицинския център „Уолтър Рийд“ в Мериленд, съобщи вицепрезидентът в изявление. „Вълнуваме се да обявим, че нашето момченце, Алек Нийл Ванс, се роди тази сутрин“, написа Ванс.

„Уша и бебето са щастливи и здрави, а децата ни са изключително радостни да се запознаят с малкото си братче“, каза вицепрезидентът, като благодари на персонала на „Уолтър Рийд“ за безопасното раждане на бебето.

Бебето Алек Нийл ще се присъедини към останалите три деца в семейство Ванс – Юън (на 9 години), Вивек (на 6 години) и Мирабел (на 4 години).

41-годишният вицепрезидент и 40-годишната Уша, които са женени от 2014 г., обявиха през януари, че очакват дете – историческо събитие за второто семейство на държавата.

Последният път, когато действащ вицепрезидент и втора дама са посрещали дете, е бил, когато вицепрезидентът на Улис С. Грант – Скайлър Колфакс-младши и съпругата му Елън са се сдобили със син, Скайлър Колфакс III – преди 156 години.

Семейство Ванс са поредните от поредица висшестоящи служители в администрацията на Тръмп, които посрещнаха деца в семействата си през последната година.

Стивън Милър, заместник-началник на политическия кабинет на Белия дом, и съпругата му Кейти посрещнаха сина си Хоторн Хейс през юни. Каролайн Ливит, прессекретар на Белия дом, и съпругът ѝ Никълъс Ричио посрещнаха второто си дете, дъщеря на име Вивиана, в началото на май.

Самият Ванс отдавна е застъпник за това американците да имат „повече бебета“. Той също така твърди, че трябва да се направи повече в подкрепа на семействата, които създават деца. „Ще работим, за да подадем ръка с обич на новите майки и младите семейства, и ще подкрепяме осиновяването и приемната грижа. Ще защитаваме жените и уязвимите деца“, каза Ванс в първата си реч като вицепрезидент.

Той и Уша споделиха също, че разговорите с вдовицата на Чарли Кърк – Ерика, която съжалявала, че е имала само две деца с близкия съратник на Тръмп, също са повлияли на решението им да имат четвърто дете.

„Мисля, че това наистина засили усещането на Джей Ди, за което той говореше от известно време – усещането, че съществува тази възможност да имаме още едно дете, което да обичаме толкова много, колкото и трите, които вече имаме“, каза Уша.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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