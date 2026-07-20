Коя е Юдит Полгар? Шахматната легенда, която Петер Мадяр предлага за президент на Унгария

Унгарският премиер Петер Мадяр ще предложи на шахматната легенда Юдит Полгар да стане президент на страната, определяйки я като символ на талант, почтеност и национално единство.

Номинацията идва след прекратяването на мандата на президента Тамаш Шуйок чрез конституционна поправка, приета от парламентарното мнозинство на партията ТИСА.

Мадяр представя промяната като част от реформите след победата му над Виктор Орбан, а новият президент ще бъде избран от парламента, където управляващите разполагат с мнозинство от две трети.

Правителството на Мадяр започва процедура за отстраняване на президента на Унгария

Премиерът на на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматната гросмайсторка Юдит Полгар и ще ѝ предложи да стане президент на републиката, предаде МТИ.

„Името ѝ от десетилетия е синоним на талант и упоритост“, написа той в публикация във Фейсбук и добави, че за него би било чест, ако Полгар приеме поста.

Това се случва ден след като президентът Тамаш Шуйок подписа конституционна поправка, приета с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Законодателната промяна е част от усилията на Мадяр да премахне опорите на властта на бившия премиер Виктор Орбан, посочи Ройтерс.

Мадяр твърди, че е получил силен мандат за това от избирателите, след като отстрани десния лидер от власт при убедителната си изборна победа през април. Парламентът, в който партията на Мадяр има мнозинство от две трети, позволяващо ѝ да променя всички закони, ще избере нов президент.

Мадяр срещу човека на Орбан: Унгария отваря пътя за свалянето на президента

„Страната ни се нуждае от единство, мир и президент, с когото всеки унгарец може да се гордее. Президентският пост не е работа или работно място, а най-висшата форма на служба. Задължението на президента е да служи на всеки унгарец и да го представлява“, каза Мадяр.

Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята тя е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно е успяла да влезе и в първата десетка на абсолютната световна ранглиста.

„Петкратна шампионка от шахматни олимпиади, международен гросмайстор и носителка на унгарския орден „Свети Стефан“, нейният изключителен житейски път наскоро беше представен в документалния филм „Кралицата на шахмата“, каза той.

„Уважението, на което тя се радва, не произтича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния ѝ талант, трудолюбие, несравнима издръжливост и почтеност... Лично за мен би било голяма чест, ако тя приеме номинацията“, добави Мадяр.

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Коя е Юдит Полгар?

Юдит Полгар е смятана за най-великата шахматистка в историята. Родена е на 23 юли 1976 г. в Будапеща и е единствената жена, която успява да се наложи сред световния елит в шахмата, съревновавайки се почти изцяло с мъже.

С какво е известна?

На 15 години и 4 месеца става най-младият гросмайстор в историята към онзи момент, подобрявайки рекорда на Гари Каспаров. В продължение на 26 поредни години е №1 в световната женска ранглиста. Тя е единствената жена, преминала границата от 2700 Ело точки, считана за нивото на "супергросмайстор". Достига №8 в световната ранглиста при всички шахматисти – постижение, което никоя друга жена не е достигала. Побеждавала е световни шампиони като Гари Каспаров, Магнус Карлсен (в партия), Вишванатан Ананд, Анатолий Карпов и други представители на световния елит.

За разлика от много шахматистки, Полгар отказва да участва основно в женски турнири, защото смята, че може да се конкурира наравно с най-силните играчи независимо от пола.

Семейството Полгар

Юдит е най-малката от прочутите сестри Полгар – Жужа (Сюзън), София и Юдит. Баща им Ласло Полгар провежда известен образователен експеримент, според който „гениите се създават, а не се раждат“. И трите сестри стават изключително силни шахматистки.

След края на активната кариера

След като се оттегля от професионалния шах през 2014 г., Полгар работи за популяризирането на играта сред деца, развива образователни програми и често е коментатор на най-големите шахматни турнири.

Юдит Полгар няма значим политически опит, но се ползва с широко уважение както в Унгария, така и по света, което е една от основните причини името ѝ да бъде лансирано за държавен глава.