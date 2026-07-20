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Коя е Юдит Полгар? Шахматната легенда, която Петер Мадяр предлага за президент на Унгария

Петкратната олимпийска шампионка и международен гросмайстор е изборът на премиера Петер Мадяр за държавен глава.

20 юли 2026, 07:40
Коя е Юдит Полгар? Шахматната легенда, която Петер Мадяр предлага за президент на Унгария
Дясноцентристкият лидер Петер Мадяр   
Източник: БТА/АР
  • Унгарският премиер Петер Мадяр ще предложи на шахматната легенда Юдит Полгар да стане президент на страната, определяйки я като символ на талант, почтеност и национално единство.
  • Номинацията идва след прекратяването на мандата на президента Тамаш Шуйок чрез конституционна поправка, приета от парламентарното мнозинство на партията ТИСА.
  • Мадяр представя промяната като част от реформите след победата му над Виктор Орбан, а новият президент ще бъде избран от парламента, където управляващите разполагат с мнозинство от две трети.

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Премиерът на на Унгария Петер Мадяр ще се срещне днес с шахматната гросмайсторка Юдит Полгар и ще ѝ предложи да стане президент на републиката, предаде МТИ.

„Името ѝ от десетилетия е синоним на талант и упоритост“, написа той в публикация във Фейсбук и добави, че за него би било чест, ако Полгар приеме поста.

Това се случва ден след като президентът Тамаш Шуйок подписа конституционна поправка, приета с гласовете на управляващата партия ТИСА на Мадяр, с която мандатът му като държавен глава се прекратява. Законодателната промяна е част от усилията на Мадяр да премахне опорите на властта на бившия премиер Виктор Орбан, посочи Ройтерс.

Мадяр твърди, че е получил силен мандат за това от избирателите, след като отстрани десния лидер от власт при убедителната си изборна победа през април. Парламентът, в който партията на Мадяр има мнозинство от две трети, позволяващо ѝ да променя всички закони, ще избере нов президент.

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„Страната ни се нуждае от единство, мир и президент, с когото всеки унгарец може да се гордее. Президентският пост не е работа или работно място, а най-висшата форма на служба. Задължението на президента е да служи на всеки унгарец и да го представлява“, каза Мадяр.

Той отбеляза, че като най-успешната шахматистка в историята тя е оглавявала без прекъсване световната ранглиста при жените в продължение на 26 години, като същевременно е успяла да влезе и в първата десетка на абсолютната световна ранглиста.

„Петкратна шампионка от шахматни олимпиади, международен гросмайстор и носителка на унгарския орден „Свети Стефан“, нейният изключителен житейски път наскоро беше представен в документалния филм „Кралицата на шахмата“, каза той.

„Уважението, на което тя се радва, не произтича от политическа принадлежност или връзки, а от изключителния ѝ талант, трудолюбие, несравнима издръжливост и почтеност... Лично за мен би било голяма чест, ако тя приеме номинацията“, добави Мадяр.

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  • Коя е Юдит Полгар?

Юдит Полгар е смятана за най-великата шахматистка в историята. Родена е на 23 юли 1976 г. в Будапеща и е единствената жена, която успява да се наложи сред световния елит в шахмата, съревновавайки се почти изцяло с мъже.

  • С какво е известна?
  1. На 15 години и 4 месеца става най-младият гросмайстор в историята към онзи момент, подобрявайки рекорда на Гари Каспаров.
  2. В продължение на 26 поредни години е №1 в световната женска ранглиста.
  3. Тя е единствената жена, преминала границата от 2700 Ело точки, считана за нивото на "супергросмайстор".
  4. Достига №8 в световната ранглиста при всички шахматисти – постижение, което никоя друга жена не е достигала.
  5. Побеждавала е световни шампиони като Гари Каспаров, Магнус Карлсен (в партия), Вишванатан Ананд, Анатолий Карпов и други представители на световния елит.

За разлика от много шахматистки, Полгар отказва да участва основно в женски турнири, защото смята, че може да се конкурира наравно с най-силните играчи независимо от пола.

  • Семейството Полгар

Юдит е най-малката от прочутите сестри Полгар – Жужа (Сюзън), София и Юдит. Баща им Ласло Полгар провежда известен образователен експеримент, според който „гениите се създават, а не се раждат“. И трите сестри стават изключително силни шахматистки.

  • След края на активната кариера

След като се оттегля от професионалния шах през 2014 г., Полгар работи за популяризирането на играта сред деца, развива образователни програми и често е коментатор на най-големите шахматни турнири.

Юдит Полгар няма значим политически опит, но се ползва с широко уважение както в Унгария, така и по света, което е една от основните причини името ѝ да бъде лансирано за държавен глава.

Източник: БТА    
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