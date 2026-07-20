Скандал със сурогатно майчинство разтърси германската политика, Йенс Шпан се оттегли

Йенс Шпан подаде оставка като лидер на парламентарната група на ХДС/ХСС, след критики, че е станал родител чрез сурогатно майчинство в САЩ, въпреки че той и партията му подкрепят забраната на тази практика в Германия.

Канцлерът Фридрих Мерц определи оставката като „правилна и неизбежна“, като не изключи последващи кадрови промени в управлението; вече се обсъждат потенциални наследници на Шпан.

Случаят предизвика широк обществен и политически дебат за двойните стандарти, равенството пред закона и възможността заможни германци да заобикалят националните забрани чрез услуги в чужбина.

Лидерът на фракцията на консерваторите в германския парламент Йенс Шпан в събота подаде оставка по искане на канцлера Фридрих Мерц заради острите критики, на които бе подложен, след като той и съпругът му Даниел Функе съобщиха, че са станали родители чрез сурогатно майчинство в чужбина.

В началото на миналата седмица 45-годишният Шпан и съпругът му обявиха в социалните мрежи, че са станали родители и публикуваха снимка, на която стоят до бебешка количка. Синът им се е родил в САЩ, понеже тази практика е забранена в Германия. Самият Шпан в миналото се е изказвал срещу сурогатното майчинство, като неговият Християндемократически съюз (ХДС) също отхвърля този начин на раждане на деца, отбелязва телевизия А Ер Де.

Публикацията на Шпан предизвика критики от всички страни в германския политически спектър, като председателят на консервативната фракция беше обвинен в двойни стандарти, предвид високата му длъжност в партия, която подкрепя запазването на законовата забрана за сурогатното майчинство във Федералната република.

Председателят на ХДС в Мекленбург-Предна Померания и няколко регионални организации на Женския съюз към ХДС в петък поискаха оставката на Шпан. На практика никой от консервативния блок не защити Шпан.

Като министър на здравеопазването в правителството на канцлера Ангела Меркел Шпан преживя един публичен скандал по време на пандемията от коронавирус, свързан с поръчката на половин милион защитни маски от фирма, в работи съпругът му, припомня в. „Ню Йорк Таймс“.

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Но Шпан не успя да запази политическия си пост след скандала със сурогатното майчинство.

В неделя той се обърна към членовете на Християндемократическия/Християнсоциалния съюз (ХДС/ХСС) с писмо, в което обяснява оттеглянето си от поста председател на парламентарната фракция на блока с думите, че за него най-важно е семейството му, отбелязва германската медийна група Ен Де Ер. Решението, взето „заедно с моя съпруг, да създадем семейство и да стана баща, е несъвместимо с политическия ми пост“, пише Шпан. Той добавя, че „разбираемите очаквания“ към него в качеството му на председател и „решението за дете, родено от сурогатна майка“ са го поставили в по-трудна ситуация, отколкото е очаквал.

В събота Мерц определи решението на Шпан да подаде оставка като „правилно и неизбежно“. Канцлерът обаче му благодари за съвместната работа. Мерц написа в социалната мрежа Екс, че Шпан е „допринесъл за очертаването и изграждането на пътя на фракцията от опозиция към управление“.

Мерц заяви в неделя заяви в традиционното си лятно интервю за телевизия Цет Де Еф, че след оставката на Шпан не изключва възможността за кадрови промени във федералното правителство. „Това може да бъде повод още веднъж да се обмисли състава на федералното правителство“, отбеляза Мерц.

Той коментира и избора на наследник на Шпан на председателския пост. „Ще обсъдим това през следващите дни в партийните структури и скоро ще направим предложение. Времето сега не ни притиска“, посочи германският канцлер.

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В момента трескаво се правят предположения кой може да оглави парламентарната фракция на ХДС/ХСС, пише сп. „Цайт“. Най-много се спряга името на Торстен Фрай, който понастоящем е ръководител на канцеларията на Мерц. Други смятат, че е възможно на мястото на Шпан да бъде избран генералният секретар на ХДС Карстен Линеман. Говори се, че председател на парламентарната фракция може да стане и министърът на вътрешните работи Александър Добринт от ХСС, но в такъв случай ще трябва да се реши кой да поеме поста му във федералното правителство.

ХДС е в предизборна кампания за насрочените за септември избори в три федерални провинции: Берлин, Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания, където партията вече е подложена на силен натиск.

В Берлин ХДС току-що преживя политическа криза, свързана с кмета Кай Вегнер. По-рано този месец Вегнер се отказа от кампанията си за преизбиране на кметския пост, след като рейтингът му се срина заради скандал, предизвикан от признанието му, че след като 100 000 жители на германската столица са останали без ток, той е отишъл да поиграе тенис, за да си „прочисти съзнанието“, припомня ДПА.

На фона на предстоящите избори регионалните организации на ХДС не се нуждаеха от продължилата цяла седмица дискусия, свързана с Шпан, отбелязва А Ер Де.

Някои анализатори смятат, че Шпан е подкопал доверието на германските избиратели и създава риск от допълнително понижаване на и без това ниската популярност на Мерц, в момент, в който канцлерът се опитва да представи като успех постигнатото от правителството му споразумение за нови мерки за стимулиране на забавящата се икономика, добавя в. „Ню Йорк Tаймс“.

Корупционен скандал за купуването на маски в Германия, оставка

Един висш представител на управляваща партия, който си позволява нещо, което отказва на гражданите, демонстрира двойствен морал, пише журналистът от сп. „Шпигел“ Торстен Дьортинг.

Действията на Шпан не бива да остават без последствия както по морални причини, така и по съображения, свързани с предизборната тактика. Още повече, че тази година „Алтернатива за Германия“ (АзГ) използва колкото токсична, толкова и лъжлива реторика срещу елитите, за да упражни натиск върху центристките политически партии в хода на предизборните борби. Но 18 юли е един хубав ден за германската демокрация, продължава Дьортинг.

Шпан имаше репутацията на една от най-недолюбваните фигури сред висшите длъжностни лица в Берлин, като това се потвърждаваше от много проучвания на общественото мнение. Списъкът със скандали, в които е замесен, е дълъг, а мнозина отдавна вече не можеха да търпят неговото високомерие. Оттеглянето му от поста е съпроводено от едва прикрито злорадство и удовлетворение в политическите среди и сред народа. И все пак оставката му не бива да става повод за прекалено голяма радост сред вътрешнопартийните му противници или сред тези, които не членуват в съюза. Понеже неговият случай разкрива и една дилема пред националната държава през 21-и век, на която федералната република досега е отговаряла с двойствен морал, подобен на този на Шпан, коментира Дьортинг.

Шпан, подобно на много други хора, в чужбина си позволява да направи нещо, което е забранено у дома. Познаваме подобни ситуации, свързани с други сфери на живота, а държавата проявява търпимост. Ако някой иска да се подложи на евтаназия, той се сблъсква с изключително трудна юридическа ситуация и ако възникнат съмнения, заминава за Швейцария. При нужда от донорска яйцеклетка се пътува до Испания или Дания, изброява Дьортинг.

Или казано на кратко – ако някой разполага с организационните и финансови ресурси, може да заобиколи германското законодателство. Но ако някой изпитва граждански дълг към местните закони? Или не разполага с десетки хиляди долари, за да потърси услугите на сурогатна майка в Калифорния? В случая с Шпан демокрацията победи и доказа способността си да се самопречиства. Но законодателят и държавата тепърва ще трябва да покажат как смятат, че може да се реши проблемът с неравенството пред закона в епохата на глобализацията, обобщава Дьортинг.