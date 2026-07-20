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Радиация в АЕЦ „Коберг“: Какво се случи в ядрената централа на Южна Африка?

Временен срив в електрозахранването е нарушил работата на вентилационните системи, съобщиха властите

20 юли 2026, 07:26
Радиация в АЕЦ „Коберг“: Какво се случи в ядрената централа на Южна Африка?
На снимката е човек, облечен в защитен костюм и противогаз (газова маска).   
Източник: iStock
  • Няколко работници в АЕЦ „Коберг“ в Южна Африка са били изложени на радиация при три отделни инцидента по време на ремонтни дейности, без риск за населението или околната среда.
  • Причината е временно прекъсване на електрозахранването, довело до нарушена работа на вентилационните системи, като получените дози радиация са били по-ниски от тези при стандартна рентгенова снимка.
  • Южна Африка потвърди, че ще продължи да развива ядрената енергетика, като планира да добави 5,2 GW нов ядрен капацитет до 2039 г. за подобряване на енергийната сигурност.

Няколко работници в атомната електроцентрала "Коберг" в Република Южна Африка са били изложени на радиация по време на ремонтни дейности при три инцидента през последните седмици, съобщи днес на пресконференция министърът на енергетиката Кгосиенчо Рамокгопа, цитиран от ДПА.

Рамокгопа заяви, че инцидентите са били локализирани, че в околната среда не е изпуснат радиоактивен материал и че не е имало опасност за близките населени места.

Инцидентите в електроцентралата, разположена на около 30 километра северно от Кейптаун, са се случили на 30 юни, както и на 2 и 7 юли.

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Според министъра причината е било временно прекъсване на електрозахранването, което е нарушило работата на вентилационните системи на електроцентралата. Той посочи, че получените дози радиация са били по-ниски от тези при рутинна рентгенова снимка на зъбите.

Велапи Нтули, ръководител на Агенцията за ядрена безопасност на страната, заяви, че инцидентите не отговарят на праговете за събития в областта на ядрената безопасност, подлежащи на докладване.

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Правителството декларира, че ядрената енергия ще продължи да играе ключова роля в бъдещия енергиен микс на Южна Африка.

Страната планира да добави 5,2 гигавата атомен производствен капацитет до 2039 г., въпреки обществените опасения относно плановете за разширяване.

През последните години Южна Африка се бори със сериозен недостиг на електроенергия и периодични прекъсвания на електрозахранването. Правителството разглежда ядрената енергия като важен компонент за изграждането на по-надеждно електроснабдяване, посочва ДПА.

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