Ивайло Мирчев: България има трима премиери - един истински, един номинален и един, на който много му се иска

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът

19 септември 2025, 10:44
"Сутрешната оперативка на тримата премиери не е минала добре. Знаете, че имаме трима - един истински, един номинален и един, на който много му се иска. Първо, излезе премиер номер 2, който е недоволен от премиер 3, после премиер 3 каза, че е недоволен от 1 и 2. Знаете, че 3 е истинският премиер. Той е с главно "Д" и си говори от всички министри". Това заяви депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев в кулоарите на парламента.

Борисов с критика към Пеевски: Никой не е самодостатъчен

"Пеевски обясни и даде ясно да се разбере, че звъни на всеки един от министрите и е в ясна комуникация с тях", каза още Мирчев, цитиран от NOVA.

По негови думи от ПП-ДБ ще изпратят писма до всички министри, за да попитат колко често говорят с лидерът на „ДПС-Ново начало”, колко пъти им се е обаждал и какво иска от тях.

„Българското общество трябва да е наясно какво се случва”, добави депутатът.

Пеевски: Работата на Борисов е да нареди на премиера да се приключи темата с водата

„Вчера стана ясно, че от ИТН вече не зависи оставането на кабинета на власт. Техните гласове нямат значение това изнервя допълнително някои хора. Борисов каза, че всяка партия можела да си тръгне и да развали правителството, но Пеевски не им разрешава. Виждате, че кабинетът се управлява именно от него”, заяви съпредседателят на „Демократична България” Божидар Божанов.

Той припомни, че в началото на това управление всички изразяваха съмнение към еврозоната и планираха бюджет с 4.5 процента дефицит.

„Имаше сериозни съмнения дали изобщо ще влезем тогава. Ние заехме категорично нашата позиция, че трябва да влезем и тогава правителството се поправи”, допълни той.

Източник: nova.bg    
