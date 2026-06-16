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Синя кръв и крайна десница: Френската сензация Жордан Бардела и италианска принцеса дебютираха като двойка

Лидерът на крайната десница във Франция и 22-годишната наследница на кралска династия Мария Каролина взривиха папараците по време на Гран при на Монако

16 юни 2026, 12:18
Синя кръв и крайна десница: Френската сензация Жордан Бардела и италианска принцеса дебютираха като двойка
Източник: БГНЕС

Л идерът на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ Жордан Бардела и младата италианска принцеса Мария Каролина Бурбон-Двете Сицилии официално потвърдиха слуховете за връзката си. Двамата избраха едно от най-бляскавите събития в света – Гран при на Монако във Формула 1, за да направят първата си публична поява като двойка, съобщава People.

30-годишният политик и 22-годишната наследница на кралска фамилия бяха уловени от папараците да се прегръщат и да наблюдават състезанието по тесните улици на Монте Карло.

Двамата бяха в компанията на по-малката сестра на принцесата – Мария Киара, както и на майка им – принцеса Камила, херцогиня на Кастро, която е дъщеря на известен италиански милиардер. В същата ВИП ложа за състезанието се оказа и риалити звездата Ким Кардашиян, която беше дошла да подкрепи приятеля си Луис Хамилтън, завършил на второ място.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Кой е Жордан Бардела?

Жордан Бардела се превърна в истинска политическа сензация във Франция. Той пое управлението на антиимиграционната партия „Национален сбор“, наследявайки Марин Льо Пен.

Бардела успешно модернизира облика на партията, като залага изключително много на социалните мрежи за изграждане на личния си бранд. Само в платформата TikTok той има внушителните 2,3 милиона последователи, което го прави изключително популярен сред младите гласоподаватели. Партията му има сериозни амбиции да спечели президентския пост във Франция на следващите избори.

Принцесата от Instagram

Мария Каролина произлиза от клон на Бурбонската династия, която е управлявала части от Южна Италия и Сицилия през XVIII и XIX век, преди фамилията да бъде изпратена в изгнание. Въпреки че кралските титли нямат правна или официална стойност в съвременна Италия, семейството поддържа изключително висок международен статус в светския елит.

Самата Мария Каролина е популярен инфлуенсър и светска личност с над 250 000 последователи в Instagram. Любопитен детайл е, че след посещението си на Гран при на Монако през предходната 2025 година, принцесата претърпя тежка катастрофа с мотоциклет, при която рани главата и врата си. Тогава тя сподели пред медиите, че е „истинско чудо, че е останала жива“.

Новата ѝ връзка с най-желания ерген във френската политика веднага се превърна в една от най-обсъжданите теми в европейските медии, смесвайки голямата политика с блясъка на синята кръв.

Жордан Бардела е френски политик, който заема поста председател на партията „Национален сбор“ от 2022 г. Присъединява се към формацията на 16-годишна възраст и постепенно заема ключови позиции, включително говорител и заместник-председател.

През 2019 г. е избран за депутат в Европейския парламент, като оглавява листата на своята партия.

През 2022 г. поема лидерството на „Национален сбор“, наследявайки Марин Льо Пен, след като тя се съсредоточава върху парламентарната си дейност. Под негово ръководство партията затвърждава позициите си на избори за Европейски парламент, където той отново води листата през 2024 г.

Бардела е сред най-изявените фигури в съвременната френска десница, фокусирайки се върху въпроси като миграцията, сигурността и икономическата политика.

Източник: People    
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