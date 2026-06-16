Шефът на Луфтвафе: Готови сме да се бием с Русия и „Дарт Путин“ още тази вечер

Г ермания е готова да се „бие още тази вечер“ срещу Русия и ще защити „всеки сантиметър“ от територията на НАТО, заяви началникът на нейните военновъздушни сили в ексклузивно интервю за The Telegraph.

В първото си интервю за британски вестник генерал-лейтенант Холгер Нойман, началник на Луфтвафе (германските военновъздушни сили), заяви, че силите му ще нанесат опустошителни въздушни удари по Русия, ако тя атакува Западния алианс.

В поредно предупреждение към Москва той подчерта, че в НАТО „няма зони с различна сигурност“, което означава, че нападение срещу Естония би предизвикало същия отговор, какъвто и въздушно нападение срещу Лондон. Генерал-лейтенант Нойман заяви, че Колският полуостров в Северозападна Русия, Калининград и Черно море ще изпитат гнева на НАТО, ако алиансът бъде принуден да се защитава.

Коментарите на шефа на Луфтвафе са сред най-острите от страна на германски военен лидер от години насам и отразяват фундаментална промяна в Берлин към превъоръжаване и по-голяма роля в европейската сигурност.

В момент, когато Великобритания се бори да възстанови армията си – и се съвзема от оставките на Джон Хийли като министър на отбраната и Ал Карнс като министър за въоръжените сили – той обеща германска подкрепа за въздушна отбрана чрез НАТО, в случай че Лондон я поиска.

Генерал-лейтенант Нойман ръководи кампанията за превъоръжаване на германските военновъздушни сили като част от амбицията на Фридрих Мерц за изграждане на „най-силната конвенционална армия“ в Европа. Той отдаде заслуженото на многомилиардния пакет от финансиране от страна на правителството за плановете за „мащабно“ увеличаване на запасите от системи за противовъздушна отбрана, включително ракети Patriot, Iris-T и Arrow 3.

Преди всичко той пожела да разсее опасенията, че Германия би проявила нежелание да отвърне на удара срещу Русия, ако последната атакува по-малките членове на НАТО на източния фланг.

Говорейки пред The Telegraph в щаба на Луфтвафе (Kommando Luftwaffe) в Шпандау край Берлин, 57-годишният генерал-лейтенант Нойман заяви: „Ако се стигне до конфликт, дано никога не става, но ако се стигне, ние ще защитим всеки сантиметър от нашата територия. Мисля, че това е важно послание, особено за Далечния север и нашите балтийски съюзници. Трябва да е ясно, че няма зони с различна сигурност, че НАТО си е НАТО до последния сантиметър. Мисля, че трябва да положим много сериозни усилия, за да наблюдаваме от гледна точка на сигурността и, ако е необходимо, да действаме в определени региони“.

Генерал-лейтенант Нойман визира конкретно Калининград – стратегически руски ексклав, заобиколен от членове на НАТО; Санкт Петербург, където се намират ключови военноморски активи; Колския полуостров, където Москва трупа ядрени оръжия, и Черно море – дом на ценния ѝ Черноморски флот.

Шефът на Луфтвафе взе отношение по все по-напрегнатия дебат в Европа за това дали тя е готова да влезе във война с Русия в защита на по-малките съюзници от източния фланг на НАТО.

Естония, Латвия и Литва, заедно с Полша, са изправени пред ескалираща руска агресия през последните месеци, като например атаки с дронове, които според западни служители могат да бъдат прелюдия към нахлуване.

Всеки отбранителен отговор на НАТО на руска атака би бил съкрушителен, защото би възлизал на „32 срещу Х“, каза шефът на авиацията, визирайки 32-те военновъздушни сили на Западния алианс. Въпреки десетилетията на недостатъчно инвестиране в германската армия, което сега бързо се компенсира, той настоя, че военновъздушните сили са готови да се „бият още тази вечер“, ако Русия предприеме атака.

Той заяви: „Да се бием още тази вечер означава, че ако някой ми се обади сега и каже, че имаме следната ситуация тук, трябва да сме готови веднага – и ние сме готови. Ще влезем с всичко, с което разполагаме в Германия – военновъздушните сили, но и в НАТО – за да защитим страната си, ценностите си, населението си и нашия алианс“.

Генерал-лейтенант Нойман ръководи военновъздушните сили от „Командо Луфтвафе“, която е била база на Кралските военновъздушни сили (RAF) по време на Студената война, а преди това – академия за обучение на нацистки пилоти на изтребители.

По време на Втората световна война пилотите, които по-късно извършват въздушните нападения над Лондон по време на Блицкрига, са били обучавани от райхсмаршал Херман Гьоринг. Иронично, като се имат предвид мисиите на нейните възпитаници, академията от нацистката епоха е била моделирана по подобие на базата на RAF „Крануел“ в Линкълншир.

Днес историята на базата се обръща: ръководителят на Луфтвафе казва, че Германия с удоволствие би защитила небето на Великобритания, ако бъде поискана помощ. Шефът на авиацията чувства връзка с британските RAF, тъй като се е обучавал в базата им „Котсмор“ в Рътланд.

Той заяви: „Британците са съюзник в НАТО, така че ако се стигне до такава ситуация, тогава НАТО може да разположи средства за противовъздушна отбрана във Великобритания, за да осигури защита. Тъй като това е задача на НАТО, разбира се, че ще бъдем там. Дали Великобритания има нужда да увеличи собствения си капацитет, това е въпрос към главния маршал на авиацията на RAF сър Харв Смит“.

Както The Telegraph разкри в четвъртата статия от поредицата „Европа се превъоръжава“, противовъздушната отбрана на Великобритания е в незавидно състояние. Някои служители се опасяват, че ако избухне война, те ще бъдат толкова претоварени, че Обединеното кралство може да бъде изправено пред избор между защитата на ядрените бази или на Лондон.

Макар да беше уверен в готовността на НАТО за война, генерал-лейтенант Нойман все пак предупреди съсъюзниците да не подценяват руските военновъздушни сили с оглед на относителното им отсъствие от бойното поле в Украйна.

Четири години след началото на пълномащабната си инвазия в Украйна Русия все още не е постигнала въздушно превъзходство – способността да нанася въздушни удари в страната без вражеска намеса.

Спекулира се, че нежеланието на Русия да разположи военновъздушните си сили е свързано с опасения от лошо представяне и по-широки проблеми с некачествено оборудване, обучение и морал преди 2022 г. Но генерал-лейтенант Нойман заяви, че би било неразумно да се прибързва с подобно заключение.

Той каза: „Правило номер едно: никога не подценявай опонента си. Така че, каквото и да виждаме в Украйна, винаги трябва да сме внимателни с оценки като „те не правят това или не могат да направят онова“. Той отбеляза „високо ниво на адаптивност“ в руската армия като цяло и заяви, че тя очевидно се е поучила от четирите години на пълномащабна война, докато НАТО е било повече или по-малко в състояние на мирно време.

Той допълни: „Начинът, по който Русия се бие в Украйна, се разви и адаптира в продължение на повече от четири години на враждебни действия. В руските военновъздушни сили има много мощни платформи, като изтребителите Су-35 Flanker или Су-57 Felon. МиГ-31 Foxhound също е много способна система и... трябва да вземем предвид всичко останало, което лети: крилати ракети, балистични ракети, хиперзвукови ракети... списъкът е дълъг“.

Шефът на Луфтвафе се изказа скептично за идеята, че Европа трябва да се отдалечи от САЩ на фона на опасенията, че те не са надежден партньор в сигурността при Доналд Тръмп. Той заяви: „Аз съм огромен фен на НАТО и трансатлантическата връзка. Не ми харесва идеята за европейска автономия. Искам да бъда много, много силен европейски партньор и подкрепа, който изпълнява задачите си в алианса, и затова трябва сами да развиваме някои критично важни за мисиите способности“.

Това е широко споделяно мнение сред германския военен елит, който се съпротивлява на натиска от страна на Вашингтон да поеме ролята на Върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа – ръководител на операциите на НАТО на континента. Постът се заема от американски генерали от създаването на НАТО през 1949 г., но администрацията на Тръмп намекна, че Германия трябва да има готовност да го поеме. Това е една от малкото области, в които в очите на някои Германия все още се придържа към доктрината за сигурност отпреди войната в Украйна.

В противен случай военновъздушните сили са изправени пред коренна промяна в ролята, която играят в рамките на НАТО. В продължение на десетилетия работата на Луфтвафе в НАТО беше свързана с транспорт и разузнаване, по-специално в Афганистан, където въздушните удари се извършваха вместо това от американски и британски пилоти.

Ако избухне война с Русия, очакването е, че всички германски военновъздушни сили ще бъдат изпратени на източния фланг на НАТО – нещо, което в миналото те нито искаха, нито вярваха, че могат да направят.

Генерал-лейтенант Нойман заяви: „В миналото сме изпращали например контингенти Eurofighter на източния фланг, като елемент за бързо реагиране (Quick Reaction Alert) или подразделение Patriot. Но никога не сме го правили масово – т.е. всички оперативни военновъздушни сили – и това е задачата за следващите седмици и месеци“.

Роден през 1968 г. в Улм, Западна Германия, генерал-лейтенант Нойман се обучава за пилот на изтребител в началото на 90-те години на миналия век, малко след падането на Берлинската стена и колапса на контролираната от СССР ГДР. Служил е като пилот на Tornado и Eurofighter Typhoon, с мисия в Афганистан през 2014 г.

Майка му е работила като секретарка в Луфтвафе и той вярва, че това е изиграло ключова роля в желанието му да стане пилот на изтребител, както и любовта му към корабите X-Wing и TIE Fighter във филмите от поредицата „Междузвездни войни“. Той сподели: „Това беше моя детска мечта. Майка ми ми казваше, че от около петгодишен говоря как искам да летя“.

Макар да ръководи военновъздушните сили от строгата, модернистична авиобаза на „Командо Луфтвафе“, в кабинета му има няколко детайла, загатващи за по-нестандартна страна на неговата личност. Ценната му пилотска каска, подписана с черен маркер с позивната му „Хоук“ (Hawk), е изложена в шкаф до бюрото му.

Генерал-лейтенант Нойман притежава и лего модел на каската, носена от Люк Скайуокър по време на мисията му за унищожаване на Звездата на смъртта в първия филм – „Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда“, излязъл през 1977 г.

Готови и желаещи ли са неговите сънародници германци да се изправят срещу своя собствен „Дарт Путин“? „От моя опит хората са по-готови, отколкото изглеждат, когато се стигне до същината“, казва той.