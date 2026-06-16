Футболен хаос: Гигантска надуваема топка за Световното връхлетя трафика в Салвадор

Л ошото време и силен вятър откъснаха огромна рекламна топка за Световното първенство по футбол (FIFA World Cup), която започна да се търкаля по натоварените улици на столицата на Ел Салвадор. Необичайната ситуация предизвика истински шок сред шофьорите и пешеходците, а кадрите от инцидента бързо се превърнаха в хит в социалните мрежи.

Инцидентът е станал в популярния столичен квартал „Зона Роса“. Силният вятър и поройният дъжд успели да откачат огромното надуваемо съоръжение от рекламната му конструкция.

Видеоклипове, споделени в интернет, показват как огромната футболна топка подскача и се търкаля директно сред движещите се автомобили. Някои от шофьорите видимо намаляват скоростта и се опитват да заобиколят бягащата реклама, докато други се оказват в ситуация, напомняща реална версия на популярната видеоигра Rocket League (в която коли играят футбол).

В един от кадрите се вижда как камион прави лек контакт с надуваемата топка, докато тя пресича платното. За щастие, при куриозния случай няма пострадали хора и не се съобщава за сериозни материални щети.

Необичайният инцидент веднага събра хиляди коментари в социалните мрежи. Много потребители се пошегуваха, че вълнението около Световното първенство буквално е заляло улиците.

„Това е Rocket League на живо по улиците! Шофьорът на камиона изобщо не си поплюва“, коментира потребител под видеото. Други обаче обърнаха внимание на сигурността: „Тези, които са я монтирали там, трябва да си понесат отговорността. Можеше да пострада някой“.