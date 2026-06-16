БезГранично

БезГранично: Кипър - островът на двете съдби и вечното лято

Разположен на стратегическия кръстопът между Европа, Азия и Африка, този трети по големина средиземноморски остров крие в земите си следи от неолита, микенците, финикийците, рицарите кръстоносци и османските султани

Надежда Неменски Надежда Неменски

16 юни 2026, 09:57
БезГранично: Кипър - островът на двете съдби и вечното лято
Кипър   
Източник: iStock/GettyImages

И ма места по света, които не просто посещаваш, а изживяваш с всяко едно от сетивата си. Кипър е точно такъв – слънчев, малко меланхоличен, ухаещ на море, печено сирене и силно кафе.

Разположен на стратегическия кръстопът между Европа, Азия и Африка, този трети по големина средиземноморски остров крие в земите си следи от неолита, микенците, финикийците, рицарите кръстоносци и османските султани.

Днес Кипър е очарователен контраст: тук модерният европейски ритъм съжителства с екзотичния дух на Изтока, а златните плажове се оглеждат в заснежените върхове на планините. Преди да стегнете куфарите обаче, този вековен къс земя изисква да разберете неговите особености, за да ви разкрие пълната си магия.

Една земя, две валути и последната разделена столица

Най-важното нещо, което всеки пътешественик трябва да знае, е политическата реалност на острова. От средата на 70-те години на миналия век Кипър е разделен на две части, разделени от контролирана от ООН буферна зона, известна като „Зелената линия“.

На юг се намира международно признатата Република Кипър, която е член на Европейския съюз и където официалната валута е еврото. На север е разположена Севернокипърската турска република, призната единствено от Турция, където се пазарува с турски лири.

Сърцето на това разделение бие в Никозия – единствената разделена столица в света. Разходката по пешеходната улица „Ледра“ ще ви отведе до граничен пункт, където само с показване на паспорт можете да преминете от едната реалност в другата: от гръцките кафенета в южната част към автентичната османска архитектура на кервансарая „Бююк Хан“ на север.

Двете зони са напълно безопасни за туристи, но ако наемете кола в южната част (където обикновено кацат самолетите на летищата в Ларнака или Пафос), повечето агенции няма да ви позволят да преминете с нея на север. Най-добре е да пресечете границата пеша или с такси и да наемете друго превозно средство отвъд линията.

По следите на рицарите и античните богове

Историческото богатство на Кипър е умопомрачително. В Пафос – град, изцяло включен в списъка на ЮНЕСКО, се намира Археологическият парк, където римските мозайки в Къщата на Дионис са толкова детайлни, че изглеждат живи. Наблизо са и Гробниците на кралете, изсечени в монолитните скали под земята.

На острова историята оживява и през Средновековието. Именно тук, на 1 юни 1191 г., легендарният крал Ричард Лъвското сърце акостира и създава Кипърското кралство. Неговият флот завзема острова, а в замъка „Колоси“ край Лимасол все още се усеща духът на рицарите тамплиери и хоспиталиери.

Когато посещавате тези вековни места обаче, трябва да имате предвид местните традиции. Кипърците са дълбоко религиозни и места като манастира „Кикос“ или църквата „Свети Лазар“ в Ларнака изискват строго уважение. Влизането с къси панталони, потници или миниполи се смята за обидно. Раменете и коленете трябва да бъдат покрити, шапките се свалят на входа, а вътре се говори тихо.

Легендата за сълзите на Афродита и извора на страстта

Митологията е вплетена в ДНК-то на острова. Всички туристи се стичат към Петра ту Ромиу – Скалата на Афродита, където богинята на любовта е изплувала от морската пяна.

Но Кипър пази и една по-малко известна, дълбока легенда в северозападната си част, близо до град Полис. Там, скрити в дивата природа, се намират Фонтаните на Амороза (Любовната пролет). Преданието разказва, че това е било скритото убежище на Афродита и нейния любим Адонис. Когато Адонис бил брутално убит от диво прасе по време на лов, неутешимата богиня заронила горчиви сълзи.

Там, където те попили в хладната земя, бликнал извор с кристална вода. Местните вярват, че всеки, който отпие от този извор или измие лицето си с водата му, бива обзет от неутолима страст, а младостта му се завръща.

Националният култ към кафето и магията на мезето

Кулинарната култура на Кипър е истинско пиршество, но тя изисква време. Тук се живее по законите на „островното време“ – бавно, без бързане и стрес, особено по време на следобедната сиеста между 14:00 и 17:00 ч. през горещите летни месеци, когато много бизнеси затварят врати.

Националната напитка на острова безспорно е кипърското кафе. То се вари на бавен огън в медно джезве, наречено „брики“, докато хване гъст каймак, и се сервира в малки чаши, придружено от чаша студена вода. Наситено с кофеин, то е перфектното събуждане след сиестата.

Опитате ли алкохолния аперитив узо, заложен на основата на анасон, помнете златното правило: кипърците обичат да пият за удоволствие и социализиране в компанията на храна, но публичното напиване се смята за проява на лош вкус.

А храната е свещенодействие. Задължително опитайте прочутото сирене халлуми, печено на скара с листа от мента, и традиционния корен „холукаси“ (трилистник), който се отглежда масово в местните ферми.

Най-добрият начин да усетите вкуса на Кипър е да поръчате традиционно мезе в селска таверна. То включва между 20 и 30 малки плата, които пристигат последователно: от свежи разядки до бавно печено агнешко („клефтико“) и сочни наденички „шефталия“.

Всичко това се полива с Командария – най-старото десертно вино в света, чиято рецепта не е променяна от хилядолетия и което Ричард Лъвското сърце нарича „кралят на вината“.

От златните плажове до ски пистите на Олимп

С над 300 слънчеви дни в годината, Кипър е перфектна целогодишна дестинация, но преживяването зависи от сезона. Лятото (юни – август) е времето за плаж по прочутите брегове на Ниси Бийч или Синята лагуна, но температурите често надхвърлят 36 градуса по Целзий, а цените са най-високи. Пролетта (април – май) и есента (септември – октомври) са идеални за пешеходен туризъм сред цъфнали цветя или за посещение на фестивала на виното в Лимасол.

Уникалното на Кипър е, че от януари до март можете да карате ски! Планината Троодос е дом на връх Олимп (1952 м), където работи единственият ски курорт в страната с осем писти. Зимният сезон предлага най-ниските цени за настаняване, спокойствие в музеите и възможност да усетите автентичното гостоприемство в автентичните коледни селца, без тълпите от туристи.

Какво трябва да знаете, преди да тръгнете

Кипър попада в средния към висок ценови диапазон за Европа (вечеря за двама в хубава таверна е около 40–60 евро), но е по-достъпен от западните средиземноморски курорти. Има обаче две много важни технически подробности:

  • Ляво движение: Като бивша британска колония, в Кипър се кара от лявата страна на пътя. Всичко в рент-а-кар автомобилите е огледално обърнато, а извън магистралите асфалтовите пътища бързо могат да преминат в черни кози пътеки. Наемете автоматик, за да си спестите стреса с превключването на скоростите с лява ръка.
  • Британски контакт: Контактите на острова са от трищифтния тип G (същите като в Обединеното кралство). Напрежението е 24 V, така че задължително си купете или вземете от вкъщи английски адаптер за вашите зарядни устройства.

Кипър е остров, който изисква да забавите темпото. Когато седнете в някоя таверна под дебелата сянка на маслиново дърво, усетите аромата на жасмин в топлия вечерен бриз и видите как местните котки мързеливо се протягат по каменните дувари, ще разберете философията на „сига-сига“ (бавно-бавно). Тук времето не се измерва в часове, а в споделени вкусове и спомени под вечното средиземноморско слънце.

Автор: Надежда Неменски
Кипър пътуване средиземноморски остров Никозия кулинария мезе история Афродита туризъм Троодос
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