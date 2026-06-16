Д ори след като подпали къщата на сър Киър Стармър, Роман Лавринович – осъден в понеделник за съучастие в палеж – изглежда знаеше за министър-председателя толкова, колкото куршумът знае за своята мишена. Неговият анонимен куратор, известен с инициалите EL, дава жокер в едно съобщение: „Виж, ти нападна дома на много високопоставен човек във Великобритания. Ще ти пратя пари, трябва да напуснеш града“.

Но вече беше твърде късно: Лавринович е арестуван в рамките на няколко часа. 22-годишният украински строител е бил превърнат в оръжие за покушение срещу ръководителя на правителството на Обединеното кралство. Но от кого?

Разследване на Би Би Си (BBC) установи, че палежът е бил само част от мащабна кампания от саботажи, провокации и лъжи, водеща директно до руската държава. Кураторът EL, който е ръководил Лавринович, е предлагал руско гражданство в замяна на други нападения и е възхвалявал президента Владимир Путин, показва намерена кореспонденция.

Идентифицирахме доказателства, които предполагат, че EL е млад руски дипломат, обучен в информационна война от шпиони и пропагандисти, който е близък до най-високите ешелони на властта в Москва. Името му е Евгений Люкшин. Той е на 23 години и е син на високопоставен служител.

Установихме, че руски агенти са ръководили своята кампания за саботаж и провокации дистанционно чрез социалните мрежи и приложението Telegram, създавайки фалшиви онлайн групи на крайнодесни организации и на мюсюлмани. Те са били използвани за организиране на вандалски актове в Обединеното кралство и за насаждане на разделение и страх.

Профили, базирани в Русия, са публикували лъжи за мотива зад палежите срещу Стармър, които след това са били разпространявани от фигури като крайнодесния антиислямски активист Томи Робинсън.

Руското посолство заяви: „Отхвърляме всеки опит Русия или нейното външно министерство да бъдат свързвани с незаконни дейности“. Оттам допълниха, че Русия не представлява „никаква заплаха за Обединеното кралство или неговия народ и няма агресивни намерения спрямо Великобритания“.

Люкшин не отговори на нашите въпроси, но часове след като се свързахме с него, пропагандният канал, за който го бяхме попитали, изчезна.

„Работете за славата на нацията“

Украинският гражданин Лавринович и роденият в Украйна румънски гражданин Станислав Карпиук (на 27 г.) вече са осъдени от Централния криминален съд в Лондон (Олд Бейли) за съучастие в престъпление срещу имущество и автомобил, свързани с британския премиер. Трети мъж, 35-годишният Петро Починок, беше обявен за невинен по обвинението в съучастие в палеж.

Първият пожар миналата година избухва, когато автомобил Toyota, предишна собственост на премиера, е запален в Северен Лондон. Последвали са още два палежа: единият на входа на жилищен блок, където сър Киър е живял преди, а другият – на входа на къщата му, която е била дадена под наем на балдъзата му след преместването му на „Даунинг Стрийт“ 10.

Но съдебният процес срещу тримата мъже беше странен – главно защото истинският автор на тази драма така и не беше разкрит. Делото се концентрира строго върху финансовия мотив. Самоличността, връзките и подбудите на анонимния куратор, предложил пари на Лавринович за нападенията, бяха умишлено спестени.

В съда кураторът беше наричан „EL Money“ – както е бил записан в телефона на Лавринович, но в приложението Telegram той е използвал просто инициалите „EL“. Именно там EL вербува Лавринович, намирайки го в група за украинци в Лондон, силно желаещи да си намерят работа. От този невинен първоначален контакт на Лавринович започват да се възлагат задачи с ескалиращ криминален характер – от лепене на плакати и драскане на графити до палежи. Лавринович е знаел, че върши нещо нередно, но въпреки това е продължил, надявайки се на добро заплащане.

В съда бяха представени само ограничен брой съобщения от EL, изпратени до Лавринович и Карпиук. От тях се вижда, че той пише на официален руски и на далеч по-неумел украински език. Ние обаче успяхме да разкрием по-мащабната дейност на EL с помощта на инструменти за разследване с открит код.

Идеологията и целите на EL бяха съвсем ясни.

Съобщенията от профила на EL в различни канали в Telegram показват как той възхвалява Путин и Русия, атакува украинския народ и прокарва руски наративи. „Очевидно е, че Путин е лидерът на бялата раса“, пише той в един от чатовете.

EL публикува обяви в групи за работа за украинци, търсейки „бояджии за графити“ в Лондон – но в други чат групи използва дълбоко обидни руски термини за украинския народ.

EL е подстрекавал и към нападения срещу военни окръжия за мобилизация в Украйна, която е във война от началото на пълномащабната руска инвазия през 2022 г. Той казва, че хората там, които подкрепят „бялата славянска раса“, трябва да се присъединят към „истинския Трети Рим“ – препратка към вярването, че Русия е наследник на Римската империя.

„Работете за славата на нацията напук на враговете си“, добавя EL, преди да предложи 1000 долара (749 паунда) и руско гражданство като награда за извършване на палежи. EL дава и подсказки за самоличността си, като предлага на руснаци в други Telegram групи достъп до документи на НАТО и ЦРУ. „Баща ми ми снася част от тях, неслучайно ходи до Европа“, казва той.

„Това е война“

В съдебния процес изобщо не беше споменато какво всъщност са рекламирали плакатите, разлепени от Лавринович по заповед на EL: предполагаема крайнодясна групировка, наречена Direct Action UK („Директно действие Обединено кралство“). Групата се опитваше да изглежда като автентично британско творение. Ние обаче открихме, че Direct Action е създадена онлайн от руски агенти с цел да предизвика разделение сред обикновените хора в Обединеното кралство.

Съобщенията, изпращани в групата, са имали московско часово клеймо, използвали са кирилица и са поставяли знака за лира (£) в края на числата, а не в началото – точно както е в руския език. Профилите, които основно са участвали в управлението на Direct Action, и по-конкретно този на EL, са използвали други канали за прокарване на руските политически цели и са общували на руски език.

Direct Action се появява за първи път онлайн през есента на 2024 г., след безредиците, последвали убийствата в Саутпорт, като пропагандата ѝ експлоатираше кадри от размириците. Каналите ѝ в социалните мрежи, които плакатите рекламираха, съдържаха видеоклипове, определящи сър Киър като предател, насаждащи омраза към мюсюлманите и предлагащи пари за насилие и палежи, включително за нападения срещу джамии и полиция. Direct Action също така издигаше в култ Томи Робинсън. „Това е война“, обявяваше групата.

Но макар че Direct Action беше фалшива, тя генерира съвсем истински нападения. Миналата година в Лондон шест джамии и едно ислямско училище осъмнаха с вандалски прояви, след като групата предложи заплащане за ислямофобски графити. Лозунги като „ремиграция“ и „Спрете исляма“ бяха изрисувани със спрей върху джамии от Кройдън в южната част на столицата до Лейтън на изток. Direct Action превръщаше видеоклиповете от вандализма в агресивни клипове за социалните мрежи, за да засили омразата и да насади страх.

Сутринта след като джамия и начално училище бяха вандализирани при атака на Direct Action в Лейтън, EL публикува невинно звучаща обява в чат група за украинци, търсещи работа в Лондон: „Работа на непълно работно време за днес! Район Лейтън. Трябва да направите снимки на две сгради“. Той е искал снимки на последствията, за да може вандализмът да бъде разгласен онлайн.

Дори очевидната подкрепа на терен за Direct Action беше фалшива и съществуваше само защото се плащаше на хора да действат. Когато самият Лавринович е изпълнявал задачи за EL, той го е правил по финансови причини, стана ясно в съда, а не защото е споделял идеологията на организацията.

Антирасистката организация Hope Not Hate („Надежда, а не омраза“) разследва Direct Action и докладва опасенията си на службата за борба с тероризма през февруари миналата година – месеци преди палежите, свързани с министър-председателя. Hope Not Hate стига до заключението, че зад групата стоят руснаци.

Антирасистката организация е заявила на властите, че хората зад групата може да подготвят жители на Обединеното кралство за извършване на „терористична атака срещу джамия или разпознаваема мюсюлманска цел в Обединеното кралство“. „Никой обаче не отговори“, казва Ник Лоулс, главен изпълнителен директор на Hope Not Hate, която оттогава работи съвместно с Би Би Си за разследването на Direct Action и хората зад нея.

Tell Mama – група, която наблюдава проявите на антимюсюлманска омраза – също е предала доказателства на антитерористичната полиция и е заключила, че Direct Action изглежда е руска операция. Тя е получила единствено потвърждение за приемане на сигнала, но нищо повече от страна на полицията.

Иман Ата, главен изпълнителен директор на Tell Mama, ни сподели, че според нея подобни действия не се вземат насериозно от полицията. Тя добави, че за мюсюлманските общности е обезпокоително да виждат група, която предлага криптовалута за вандализъм срещу джамии и за създаване на разделение. „Това е нещо, което се случва онлайн, но всъщност прераства директно в материални щети и криминални актове на насилие и тероризъм по нашите улици“, каза тя.

Столичната полиция заяви пред Би Би Си, че разследва седем случая на имуществени вреди като престъпления от омраза на антимюсюлманска основа. Няма извършени арести и полицията „не изключва нито една версия“ за това дали престъпленията са свързани.

Листовки на омразата

Преди EL да започне да ръководи фалшиви крайнодесни групи, той е помогнал за създаването на фиктивна ислямска организация, наречена Takbir Foundation („Фондация Такбир“). Открихме това, тъй като потребителското име на профила на EL в Telegram преди това е носило името на фалшивата фондация.

Фондацията е имала за цел да вербува мюсюлмани, които да изписват със спрей „свещени графити“ в Обединеното кралство. Истинската ѝ цел обаче е била очевидна: да разпали крайната десница чрез този вандализъм. Профили в Telegram, които се представяха за набожни мюсюлмани, по-късно безпроблемно преминаха към агресивна антиислямска програма в Direct Action.

В една от Telegram групите за мюсюлмани друг профил с името „El“ е публикувал следното: „Фондация Такбир е посветена на финансовата подкрепа на джихада в цяла Англия. О, муджахидини, бъдете смели и протегнете ръка към идващия халифат“. Фондацията е предлагала до 150 паунда за графити на определено място и е заявявала: „това са халал пари за популяризиране на словото на Аллах“.

Но точно както по-късно Direct Action ще плаща на хора, които в действителност не са крайнодесни, така и Takbir Foundation е предлагала пари на немюсюлмани, за да пръскат ислямски графити. Издирихме двама художници на графити от Бристол, които поотделно са отговорили на обява от фалшив профил във Facebook с името „Майкъл Джон“ за „платена възможност с щедър бюджет“, без никакво споменаване на исляма.

И от двамата е било поискано да изпишат със спрей ислямската Шахада – ислямското символ-верую – на арабски език върху затворена сграда на веригата Debenhams в центъра на града. От единия е било поискано също така да изпише кораничен стих за „делото на дявола“ върху Консервативен клуб в града.

Изпратени са им били снимки на сградите с точно маркирани зони, показващи къде трябва да бъдат напръскани графитите. Това е същият подход като този на EL, който е изпращал подобни снимки на джамии, когато е искал те да бъдат осквернени с ислямофобски графити.

На творците е било обещано заплащане от Takbir Foundation, но и двамата са отказали работата, смятайки исканията за незаконни.

Още една връзка между EL и Takbir Foundation подчертава как кураторът и неговите фалшиви групи са се опитвали да провокират и разделят обикновените хора. EL е осигурил на Роман Лавринович антимюсюлмански плакат, проектиран така, че да изглежда написан от индуист. В него се е визирало разрушаването на древна индийска джамия от десни индуистки групи през 1992 г. „Всяка затворена джамия = 100 престъпления по-малко“, гласеше плакатът.

От Лавринович е било поискано да го разлепи на конкретна улица в Саутхол, Западен Лондон, където се намира голяма джамия – Southall Central Masjid. Не е ясно дали Лавринович е изпълнил задачата. Открихме обаче, че профилът на Takbir Foundation във Facebook е публикувал снимка на същия плакат – очевидно върху тухлена стена – в група на мюсюлманската общност, твърдейки, че той е бил разлепен в Саутхол. „Листовки на омразата бяха намерени близо до Централната джамия в Саутхол“, се казва в публикацията.

EL е сеел омраза по улиците на Обединеното кралство – а след това неговата фалшива фондация се е грижила съобщението да се разпространи сред мюсюлманската общност онлайн.

Атаката срещу имота на министър-председателя също беше използвана за онлайн пропаганда. Една лъжа, разпространявана в социалните мрежи от базирани в Русия профили, стана особено известна – че тримата украински заподозрени са сексуални работници, с внушението, че пожарите са резултат от личен сексуален скандал.

Всичко това беше невярно. Заподозрените не са познавали премиера лично и не са били сексуални работници. Но лъжата беше подета от Томи Робинсън – същият човек, който беше популяризиран от Direct Action, фалшивата крайнодясна група на EL.

Робинсън, чието истинско име е Стивън Йаксли-Ленън, твърдеше в платформата X, че сър Киър Стармър е „чукал“ украински мъже, предоставящи сексуални услуги, и публикува фалшиво изображение на премиера със заподозрените. Специалният пратеник на руския президент Кирил Дмитриев сподели едно от неговите съобщения по случая.

„Насаждане на омраза и насилие“

Тези атаки се вписват в модела на вълна от подкрепяни от Русия саботажи, която удари Европа през последните пет години, насочена срещу Украйна и нейните съюзници – от експлозии по железопътни линии до запалителни бомби в самолети, пътуващи за Обединеното кралство.

Русия вербува хора като „проксита“ (посредници), като им предлага заплащане за извършване на актове на насилие, саботаж и шпионаж. Може да има няколко нива на посредничество, което улеснява Русия да отрече участие. В самата Русия няколко организации ръководят подобни операции, като не всички от тях са официално част от правителството.

Украинците често са мишена за вербуване от страна на Русия за провеждане на саботажи в цяла Европа. Националната полиция на Украйна заяви, че в една руска мрежа, планираща саботажи в 11 държави (включително Обединеното кралство), която наскоро беше разкрита при съвместна операция с ЕС, една трета от участниците са били украинци.

„За руснаците е по-лесно по този начин, защото така се дискредитира Украйна в очите на нашите партньори и европейските държави“, казва Виталий Сова, старши следовател. По-често обаче възрастта, а не националността, привлича вербуващите за саботажи, допълва той. Чрез контакт в социалните мрежи на младите хора се предлагат „лесни пари“ за нискорискови престъпления, често маскирани като невинни задачи, а след това биват изнудвани, ако се опитат да откажат последващи действия.

САЩ отдавна са мишена на руската хибридна война. Като пример може да се посочи обвинението срещу контролираната от държавата медийна организация Rybar („Рибар“) в опит „да сее раздор, да насърчава социалното разделение, да подпалва партийни и расови вражди и да насърчава омраза и насилие“. Rybar беше санкционирана и от британското правителство, което заяви, че тя използва „класически тактики за манипулация на Кремъл“.

Rybar ръководеше онлайн кампания, наречена TEXASvsUSA, която беше създадена така, че да изглежда като истински активизъм в навечерието на последните президентски избори в САЩ през 2024 г., експлоатирайки темата за нелегалните имигранти, пресичащи американската граница.

Hope Not Hate идентифицира профила в Telegram, създал канала TEXASvsUSA, и установи, че той е създал и поредица от пет канала, ориентирани към Обединеното кралство, включително един, наречен Radio Southport, който се появи след размириците през лятото на 2024 г.

Всички те прокарваха изключително мрачен поглед към Обединеното кралство и разпространяваха расистки обиди по адрес на мигрантите и мюсюлманите – по същия модел като Direct Action.

Добре свързан руснак в чата

В чат групата на Direct Action в Telegram идентифицирахме член на руския елит, свързан с Министерството на външните работи: Евгений Люкшин, чиито инициали „EL“ съвпадат с тези на куратора, ръководил атаката срещу британския премиер.

Открихме Люкшин и в частен чат за Radio Southport – канала, създаден от Rybar. Той е присъствал и в друг чат, възхваляващ частната военна компания „Вагнер“ – контролираната от Русия военна организация, чийто покойен основател Евгений Пригожин преди това финансираше Rybar.

Снимка, публикувана от Министерството на външните работи, го показва застанал зад заместник-министъра на външните работи Александър Грушко по време на събитие за Деня на дипломата в Москва през февруари, където външният министър Сергей Лавров изнесе реч. Друга негова снимка, публикувана в социалните мрежи, го позиционира на паркинга на Министерството на външните работи в Москва, а на трета се вижда пропускът му за руско посолство. На друг кадър той позира във военно облекло, държейки патрони.

23-годишният Люкшин е син на висш руски дипломат, който преди това е служил като съветник в посолството в Дания. Това означава, че бащата на Люкшин е бил в Европа, потенциално с достъп и познания за чувствителни документи. Това съвпада с публикацията в Telegram на EL, в която се твърди, че има достъп до документи на НАТО и ЦРУ, тъй като баща му е бил в Европа.

Люкшин се е обучавал в Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО) – дипломатическа академия под контрола на външното министерство, където Rybar има „медийно училище“. В Telegram група на студенти от МГИМО, на която Люкшин е бил администратор, Би Би Си откри дискусия за „провеждане на проруска пропаганда“ като част от курса.

Сред публичните Telegram групи, споделяни между студентите, беше и личната група на Люкшин The Lost Britain („Изгубената Британия“), където той е публикувал на английски език призиви парите на данъкоплатците да бъдат „пренасочени“ към Националната здравна служба (NHS), вместо да се харчат за „подкрепа за Украйна“.

Открихме изображение, публикувано в Telegram от Rybar, показващо Люкшин в група от „бъдещи дипломати“, които са се „обучавали по наръчниците на Rybar“. Лицето му на снимката е замъглено, но съпоставихме характерния му суичър с качулка със снимки от социалните мрежи, на които той носи същата горна дреха.

На снимката от Rybar Люкшин е заснет с директора на организацията Михаил Звинчук, който е санкциониран от Обединеното кралство и е издирван от правоприлагащите органи на САЩ за кампанията TEXASvsUSA. Звинчук е тясно свързан с президента Путин и участва в „специални работни групи“ за войната в Украйна, създадени от руския президент.

Курсът на Rybar, в който Люкшин е учил, е бил част от цяла програма, посветена на „информационната война“, създадена преди две години по разпореждане на Кремъл. Тя се ръководи съвместно от президентската администрация на Путин и Андрей Сушенцов, който е санкциониран от Европейския съюз за близките си връзки с Путин и участие в политики, застрашаващи демокрацията и сигурността. Програмата се преподава от шпиони и близки съюзници на Путин.

Един от тях е Андрей Безруков, прекарал десетилетия като шпионин в Запада, използвайки самоличността на починал канадски гражданин преди ареста си при операция на ФБР през 2010 г. Животът на Безруков и съпругата му, която също е използвала открадната самоличност, частично вдъхнови телевизионния сериал The Americans („Американците“).

Друг лектор е Сергей Налобин, широко обвиняван в шпионаж, който навремето е работил в руското посолство в Лондон.

Преди това Люкшин е учил в престижния Първи московски кадетски корпус, а негови снимки във военна униформа са публикувани онлайн от семейството му, включително една, за която се твърди, че е направена в Кремъл.

Не знаем със сигурност дали Евгений Люкшин е EL. Люкшин не отговори, когато се свързахме с него и му представихме доказателствата, че именно той е въпросният куратор. Той обаче е присъствал във фалшивата крайнодясна група, създадена от руски агенти с цел да сее омраза в Обединеното кралство, данните му съвпадат с тези на EL, обучен е в информационна война и е заобиколен от съюзници на Путин.

Представихме доказателствата си за атаките срещу премиера на Бен Уолъс, бившия министър на отбраната и министър на сигурността от Консервативната партия, който беше на поста си по време на нападението с нервнопаралитично вещество в Солсбъри и пълномащабната инвазия в Украйна. Той заяви, че доказателствата показват как Русия провежда „много умишлена и категорична ескалация срещу британската държава“.

Предприемането на атаки срещу имущество, свързано с британския премиер, е промяна в политиката, която „не би дошла просто от някое нископоставено лице, а би дошла от най-високо ниво“, каза той.

Комодор Хелън Фланаган, ръководител на Звеното за борба с тероризма към лондонската полиция, заяви, че целта на нападенията ясно е била „да се сплаши и да се създаде страх за министър-председателя, както и да се атакува Обединеното кралство“. Тя обаче уточни, че полицията не е успяла да докаже самоличността на EL или за кого е работил, и че „нямаме доказателства, които да предполагат, че това е била заплаха, подкрепяна от държава“.

Въпреки това източници ни споделиха, че властите в Обединеното кралство и в Украйна частно са стигнали до заключението, че Русия стои зад палежите. Часове след като се свързахме с Люкшин, споменавайки, че знаем за членството му в Telegram канала Radio Southport, този канал изчезна. Заедно с него изчезнаха още четири канала, създадени от Rybar с цел подпалване на омраза в Обединеното кралство, а снимката на Люкшин със заместник-министъра на външните работи беше свалена от руски новинарски сайт.