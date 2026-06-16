Любовни обрати в четвъртата седмица на „Великият понеделник“

Т ропически плажове, ярки прожектори и неочаквани любовни обрати бележат четвъртата седмица на „Великият понеделник“. В оспорвана битка за зрителското внимание влизат романтичната комедия „Билет до Рая“ и премиерното заглавие „Омъжи се за мен“. Филмът, получил повече гласове на сайта - https://greatmonday.bg/, ще бъде излъчен в понеделник (22 юни) от 21:00 ч. по KINO NOVA.

В първото предложение за седмицата „Билет до Рая“ – Джулия Робъртс и Джордж Клуни са разведена двойка с обща мисия. Техните филмови герои Джорджия и Дейвид са убедени, че нищо повече не ги свързва, докато не научават, че дъщеря им е готова да се омъжи за мъж, когото познава едва от няколко седмици. Заклетите противници оставят старите вражди настрана и потеглят към тропическия остров Бали, за да осуетят сватбата на всяка цена. Дали слънцето, океанът и спомените от собственото им минало няма да преобърнат плановете им и да им напомнят какво всъщност е любовта?

Премиерното заглавие „Омъжи се за мен“ е вторият филм, който ще се бори за гласовете на зрителите. Минути преди да се врече в любов на своя годеник Бастиан (Малума), поп звездата Кат Валдес (Дженифър Лопес) разбира, че той я е предал. И тя прави немислимото, избира случаен човек от публиката за когото да се омъжи. Така в живота ѝ влиза скромният учител по математика Чарли (Оуен Уилсън). Дали внезапното решение ще се окаже нещо повече от добра история за медиите?

Източник: NOVA

Почитателите на седмото изкуство могат да дадат своя вот на сайта на „Великият понеделник" – https://greatmonday.bg. На 22 юни, точно в 21:00 ч. ще стане ясен победителят в четвъртата седмица на кампанията. По традиция всички, които се включат в гласуването, ще могат да спечелят брандирана тениска от филмовия канал. В края на кампанията един от участвалите в гласуването ще се сдобие и с голямата награда – безжични слушалки от ново поколение, с които всяка филмова сцена ще оживява в кристално чист звук.

Не пропускайте най-интересното от „Великият понеделник“ по KINO NOVA.

Повече информация за филмите можете да откриете на сайта, както и във Facebook страницата на KINO NOVA.