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Не е мит: Защо комарите нападат едни хора, а други – не

Женските кръвопийци ни избират по миризмата, телесната топлина и издишания въглероден диоксид. Ето какви навици трябва да променим през лятото, за да не бъдем ухапани

16 юни 2026, 10:52
Не е мит: Защо комарите нападат едни хора, а други – не
Източник: iStock

У сещането, че комарите нападат настървено точно вас, докато напълно игнорират хората наоколо, не е самовнушение. Учените постигат сериозен напредък в разшифроването на сложния химичен коктейл, който прави определени хора много по-привлекателни за тези преносители на опасни болести. Оказва се, че комбинацията от въглероден диоксид, специфична миризма на кожата и дори съдържанието на чашата ни играят ключова роля, съобщава The Daily Star.

Храните, които комарите обичат

„Това не е мит – комарите наистина са привлечени от някои хора повече, отколкото от други. Но никой от нас не е магнит за тях през цялото време“, обяснява пред АФП Фредерик Симар, медицински ентомолог от френския Институт за изследване на развитието. 

Цяла поредица от сетивни сигнали карат комарите да изберат един човек пред друг – основно миризмата и топлината, които телата ни отделят, както и въглеродният диоксид ($CO_2$), който издишваме. Само женските комари хапят, като те улавят тези сигнали с фино настроени рецептори и избират мишената си според тях.

„Още отпреди век знаем, че въглеродният диоксид, който издишваме, е първият сигнал, който задейства поведението им“, казва шведският учен Рикард Игнел. Този газ ги привлича още от разстояние десетки метри. Наближат ли на около 10 метра, те започват да усещат и специфичната ни телесна миризма, а в непосредствена близост температурата на тялото и влажността правят определени хора напълно неустоими.

Кръвната група няма значение

Някои от най-популярните теории по темата обаче се оказват напълно погрешни. Твърдението, че комарите предпочитат определени кръвни групи, няма научно основание, категоричен е Симар. Проучванията в тази насока са правени с твърде малко хора, за да бъдат меродавни. Предпочитанията на насекомите не са свързани и с цвета на кожата, очите или косата.

Миризмата, от друга страна, е от огромно значение. Човешкото тяло отделя между 300 и 1000 различни миризливи съединения, произведени от микробиома на кожата ни.

При скорошно изследване учените пуснали комари от вида Aedes aegypti (преносители на жълта треска и денга) сред 42 жени в лаборатория. Резултатите показват, че насекомите реагират на много специфичен микс от точно 27 съединения. Жените, които комарите нападали най-настървено (включително бременни в четвъртия до шестия месец), отделяли големи количества от съединението „1-октен-3-ол“, наричано още гъбен алкохол, което се получава при разграждането на кожния себум.

Бирата ви превръща в мишена

Пиенето на бира също е доказан фактор за привличане на комари. Няколко проучвания сочат, че кехлибарената напитка повишава телесната температура, увеличава количеството издишан въглероден диоксид и променя миризмата на кожата.

При експеримент в Буркина Фасо доброволци пили бира, а дни по-късно – само вода. Комарите от рода Anopheles, които пренасят малария, масово избирали аромата на хората, консумирали бира. При сходно изследване в Нидерландия доброволците, които били пили бира в рамките на последните 24 часа, се оказали 1,35 пъти по-привлекателни за женските комари.

Разплитането на този въпрос става все по-спешно, тъй като климатичните промени разширяват териториите, на които тези насекоми се заселват. Така например тигровият комар, който пренася вируса чикунгуня, вече трайно навлиза в по-северни европейски райони като френската област Елзас.

Как да се предпазим? Експертите съветват да залагаме на по-широки дрехи, които покриват кожата, комарници и репеленти. Освен това помага да се яде по-лека храна през лятото и да се внимава с количествата алкохол.

Източник: The Daily Star    
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