Свят

Зеленски в Женева: Русия трябва да усети последствията от войната

Украинският президент обсъди войната, санкциите и нуждите от противовъздушна отбрана

16 юни 2026, 09:29
Зеленски в Женева: Русия трябва да усети последствията от войната
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски, който пристигна снощи в Женева, благодари на Швейцария за подкрепата за Украйна, и най-вече за желанието да се постигне мир, по време на среща с швейцарския президент Ги Пармлен, предаде Укринформ.

Държавният глава на Украйна написа в социалната мрежа Фейсбук, че е запознал Пармлен с мащабите на продължаващите руски атаки срещу украинската територия и с нуждите на страната си от укрепване на противовъздушната ѝ отбрана. Двамата са обсъдили ситуацията на фронтовата линия и украинските удари дълбоко в руския тил.

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“Нашите удари на средно и далечно разстояние карат Русия да усети последствията от войната, която тя започна. Обсъдихме какви санкции могат да наложат на Москва нашите партньори, за да я тласнат към масата на преговорите", заяви Зеленски.

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Лидерите са обсъдили и двустранното сътрудничество в енергийния сектор.

“Швейцария ни помогна да преживеем зимата и ние разчитаме на нейната постоянна подкрепа. Благодарим, Швейцария!", каза Зеленски.

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Източник: БТА, Иво Тасев    
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