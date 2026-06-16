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„Любовта на живота ми“: Кейти Пери и Джъстин Трюдо на романтичен пикник в Калифорния

След изненадващия дебют на червения килим, изпълнителката призна, че именно политикът ѝ е помогнал да намери баланс след раздялата с Орландо Блум

16 юни 2026, 09:48
„Любовта на живота ми“: Кейти Пери и Джъстин Трюдо на романтичен пикник в Калифорния
Източник: Getty Images

П евицата Кейти Пери и бившият канадски премиер Джъстин Трюдо бяха уловени от папараци по време на романтичен и изключително интимен пикник в парк в Южна Калифорния. Двамата не криеха страстта си, разменяйки си целувки и прегръдки на одеяло в Санта Барбара – поредното доказателство, че връзката им става все по-сериозна, съобщава Page Six.

41-годишната изпълнителка на хита „Teenage Dream“ и 54-годишният политик изглеждаха напълно спокойни и погълнати един от друг. В един от моментите Пери нежно се притисна до Трюдо, гледайки го обожаващо, преди двамата да се отдадат на страстна целувка на тревата.

Към влюбената двойка се присъединиха 5-годишната дъщеря на певицата – Дейзи (която тя споделя с бившия си годеник Орландо Блум), както и още едно малко момче и по-възрастна жена. Звездите релаксираха на слънце, наблюдавайки как децата си играят в далечината, след което цялата компания хапна заедно. Накрая групата си тръгна с ретро автомобил в стил джип, управляван лично от Кейти Пери.

Хронология на една неочаквана любов

Слуховете за романс между поп звездата и канадския политик пламнаха за първи път през юли 2025 г., когато двамата бяха забелязани на вечеря в Монреал, точно преди спирка от турнето на певицата „Lifetimes“. По-рано същия месец Пери официално потвърди, че тя и актьорът Орландо Блум са развалили годежа си след близо 10 години съвместен живот.

Кейти Пери и Джъстин Трюдо дебютираха като двойка на фестивала "Трайбека"
14 снимки
Кейти Пери Джъстин Трюдо
Кейти Пери Джъстин Трюдо
Кейти Пери Джъстин Трюдо
Кейти Пери Джъстин Трюдо

Малко по-късно Трюдо и Пери окончателно потвърдиха слуховете, след като бяха заснети в горещи прегръдки по време на почивка на яхта край бреговете на Калифорния. През декември връзката им стана официална и в социалните мрежи (Instagram) със сладки снимки от съвместното им пътуване до Токио, където прекараха и коледните празници.

„Любовта на живота ми“

Съвсем наскоро двамата направиха и първия си официален дебют на червения килим. Те се появиха заедно на премиерата на концертния филм на изпълнителката – „Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris“ по време на филмовия фестивал Трайбека.

Пред репортери на събитието изпълнителката на „Wide Awake“ не спести суперлативи по адрес на новия си партньор. По време на разговор с музикалния журналист Томас Миер, Пери откровено описа Трюдо като „любовта на живота ми“.

„Чувствам се много по-здраво стъпила на земята в толкова много аспекти от живота си“, сподели тя, допълвайки, че именно Трюдо ѝ помага да намери този вътрешен баланс.

Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното първенство
40 снимки
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното
Кейти Пери даде началото на мачовете в САЩ от Световното

Припомняме, че Джъстин Трюдо се разведе със съпругата си Софи Грегоар през август 2023 г. след 18 години брак. Двамата имат три деца.

Източник: Page Six    
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