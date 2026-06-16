Мицкоски: Няма да отстъпя пред изнудването от България

Конституционни промени без подкрепата на ВМРО-ДПМНЕ няма да има, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски. Той каза, че сегашното правителство няма да отстъпи пред, по думите му, „изнудване, свързано с българските искания“.

Мицкоски направи оценката, че предишното правителство е „подписало капитулация“. Той каза още, че осъжда действията на подпълчава на две коли на българското посолство в Скопие.

Мицкоски се зарече, че няма да впише българите в конституцията на РСМ

„Като цяло изпращам три послания. Първото е, че конституционни промени без ВМРО-ДПМНЕ няма. Политиците от опозицията могат да бъдат меката тъкан на македонската идентичност и държавност. Това е изборът, който са направили. Не мога нито да ги съдя, нито да ги хваля. Второ, напълно съзнавам, че предишното правителство е подписало празен лист хартия, който ние наричаме капитулация, заради различни интереси. ДСИ (Демократичния съюз за интеграция) тогава е имала едни интереси, СДСМ (Социалдемократическия съюз) е имала други. Общото между тях е мисълта и желанието, че ако подпишат празен лист хартия, някой просто ще им подари победата на последвалите парламентарни избори. Очевидно това не се случи и сега те са в дълбока опозиция и във вътрешна дезинтеграция на структурите и на двете политически партии“, заяви Мицкоски.

Мицкоски: Няма да има конституционни промени в Северна Македония без ясен край

Припомняме, че през юни 2022 г. Северна Македония прие Преговорната рамка, която бе одобрена от всички държави членки на ЕС. Според документа, за да започнат преговорите между Скопие и ЕС, българите трябва да бъдат включени в македонската конституция. Северна Македония трябва също да спазва Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България от 2017 г., както и двата протокола към него. Протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена конференция постановява, че Скопие се съгласява следващата междуправителствена конференция с ЕС да се проведе, след като включи българите сред държавотворните народи в преамбюла и в два члена от своята Конституция. В същия протокол правителството на Република Северна Македония потвърждава ангажимента си, че нищо в нейната конституция не може и не трябва да се тълкува като основание за намеса във вътрешните работи на България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Северна Македония. Тази клауза де факто и де юре означава, че Скопие няма да претендира за признаване на „македонско малцинство“ в България. Протоколът предвижда също противодействие на говора на омразата срещу българите и България, реабилитация на жертвите на комунистическия режим в Македония и отваряне на архивите на югослужбите.