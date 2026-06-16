23-годишен българин изчезна край остров Тасос, откриха го след спасителна операция

У спешно завърши спасителна операция в морската зона край плажа Парадайс на остров Тасос, след като беше подаден сигнал за изчезнал 23-годишен български гражданин, предава "24 часа" .

Веднага след получаване на информацията пристанищните власти в Кавала и Тасос са задействали предвидените процедури за издирване на младия мъж. В операцията е участвал патрулен катер на бреговата охрана, а паралелно са били извършени и проверки по крайбрежието.

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Младият българин е бил открит от частния плавателен съд „SKI", който също се е включил в издирването в района.

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Според официалната информация 23-годишният мъж е бил намерен да плува в морето и не е бил в непосредствена опасност за живота си. След откриването му той е бил качен на борда и с помощта на патрулния катер на бреговата охрана е транспортиран безопасно до брега.

Инцидентът приключи без пострадали.