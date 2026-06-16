Свят

23-годишен българин изчезна край остров Тасос, откриха го след спасителна операция

Младият българин е бил открит от частния плавателен съд „SKI"

16 юни 2026, 11:03
23-годишен българин изчезна край остров Тасос, откриха го след спасителна операция
Източник: Travelblog

У спешно завърши спасителна операция в морската зона край плажа Парадайс на остров Тасос, след като беше подаден сигнал за изчезнал 23-годишен български гражданин, предава "24 часа".

Веднага след получаване на информацията пристанищните власти в Кавала и Тасос са задействали предвидените процедури за издирване на младия мъж. В операцията е участвал патрулен катер на бреговата охрана, а паралелно са били извършени и проверки по крайбрежието.

Издирват български моряк

Младият българин е бил открит от частния плавателен съд „SKI", който също се е включил в издирването в района.

Спасиха българин от удавяне в Гърция

Според официалната информация 23-годишният мъж е бил намерен да плува в морето и не е бил в непосредствена опасност за живота си. След откриването му той е бил качен на борда и с помощта на патрулния катер на бреговата охрана е транспортиран безопасно до брега.

Инцидентът приключи без пострадали.

Източник: "24 часа"    
Тасос спасителна операция брегова охрана издирване Кавала плаж Парадайс инцидент български гражданин морска безопасност Гърция
Последвайте ни

По темата

Радев и министър Василев представят СИГМА за мониторинг на обществени поръчки

Радев и министър Василев представят СИГМА за мониторинг на обществени поръчки

Съпругата на Брус Уилис: Голяма заблуда е, че той не ни помни, болестта му е различна

Съпругата на Брус Уилис: Голяма заблуда е, че той не ни помни, болестта му е различна

23-годишен българин изчезна край остров Тасос, откриха го след спасителна операция

23-годишен българин изчезна край остров Тасос, откриха го след спасителна операция

Не е мит: Защо комарите нападат едни хора, а други – не

Не е мит: Защо комарите нападат едни хора, а други – не

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Забравихте да сложите EV-то да се зарежда? Xiaomi направи робот, който да реши този проблем

Забравихте да сложите EV-то да се зарежда? Xiaomi направи робот, който да реши този проблем

carmarket.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 14 часа
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 13 часа
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 12 часа
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Футболен хаос: Гигантска надуваема топка за Световното връхлетя трафика в Салвадор

Футболен хаос: Гигантска надуваема топка за Световното връхлетя трафика в Салвадор

Любопитно Преди 10 минути

За щастие, при куриозния случай няма пострадали хора и не се съобщава за сериозни материални щети

Мицкоски: Няма да отстъпя пред изнудването от България

Мицкоски: Няма да отстъпя пред изнудването от България

Свят Преди 23 минути

Мицкоски направи оценката, че предишното правителство е „подписало капитулация“.

Кипър

БезГранично: Кипър - островът на двете съдби и вечното лято

БезГранично Преди 1 час

Разположен на стратегическия кръстопът между Европа, Азия и Африка, този трети по големина средиземноморски остров крие в земите си следи от неолита, микенците, финикийците, рицарите кръстоносци и османските султани

6 начина да направим Android телефона си по-сигурен

6 начина да направим Android телефона си по-сигурен

Технологии Преди 1 час

Смартфоните ни знаят всичко за нас, даже повече отколкото осъзнаваме. Затова е важно да са добре защитени, като това не означава непременно, че трябва да жертваме тяхната функционалност и практичност заради твърде ограничаващи мерки

<p>След мира с Иран: Тръмп обръща поглед към Украйна на срещата на Г-7 в Евиан</p>

Г-7 в Евиан: Макрон, Тръмп и европейските лидери търсят обща стратегия за Украйна

Свят Преди 1 час

Дискусии за натиск срещу Русия и стабилност в Близкия изток

Разследващи оглеждат доа на британския премиер Киър Стармър след палежа миналата година

BBC: Русия вербува чужденци в Telegram, за да подпали дома на британския премиер

Свят Преди 1 час

Лавринович е арестуван в рамките на няколко часа. 22-годишният украински строител е бил превърнат в оръжие за покушение срещу ръководителя на правителството на Обединеното кралство. Но от кого?

„Любовта на живота ми“: Кейти Пери и Джъстин Трюдо на романтичен пикник в Калифорния

„Любовта на живота ми“: Кейти Пери и Джъстин Трюдо на романтичен пикник в Калифорния

Любопитно Преди 1 час

След изненадващия дебют на червения килим, изпълнителката призна, че именно политикът ѝ е помогнал да намери баланс след раздялата с Орландо Блум, а слуховете за романс между поп звездата и канадския политик пламнаха за първи път през юли 2025 г.

Зеленски в Женева: Русия трябва да усети последствията от войната

Зеленски в Женева: Русия трябва да усети последствията от войната

Свят Преди 2 часа

Украинският президент обсъди войната, санкциите и нуждите от противовъздушна отбрана

Портрет на цар Фердинанд

16 юни: Денят на престъпното българско безумие

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Пожар в петролен склад след паднали отломки от дрон в Русия

Пожар в петролен склад след паднали отломки от дрон в Русия

Свят Преди 2 часа

Властите не съобщават за жертви, разследването продължава

земетресение

Силен трус разтърси Индонезия, земетресение 6,7 удари Сулавеси

Свят Преди 2 часа

Епицентърът е установен на 42 километра югоизточно от град Палу

<p>Българските депутати получават заплата, равна на 7 минимални възнаграждения</p>

Българските депутати получават заплата, равна на 7 минимални възнаграждения

Пари Преди 2 часа

Единствено у нас те се преизчисляват на всеки три месеца

Руски художник и критик на Путин е застрелян в Полша

Руски художник и критик на Путин е застрелян в Полша

Свят Преди 2 часа

Полицията разследва вероятно планирано убийство, а нападателят остава в неизвестност

<p>Великобритания&nbsp;подготвя нови санкции срещу Русия</p>

Великобритания повдигна обвинение на капитан на танкер от „сенчестия флот“ на Русия и подготвя нов пакет санкции

Свят Преди 3 часа

Британските власти обявиха обвинение срещу капитан на задържан танкер, за който се твърди, че е участвал в заобикаляне на санкциите срещу Русия. Паралелно Лондон подготвя нов пакет мерки, насочени към „сенчестия флот“ и финансовите мрежи, подкрепящи Москва

„Хамас“ приветства споразумението САЩ - Иран: Надежди за край на войната, нови боеве в Газа и Ливан

„Хамас“ приветства споразумението САЩ - Иран: Надежди за край на войната, нови боеве в Газа и Ливан

Свят Преди 3 часа

„Хамас“ приветства договореността между САЩ и Иран и изрази надежда тя да доведе до прекратяване на войната в Газа и региона. Междувременно напрежението между Израел и „Хизбула“ в Ливан остава високо, а Вашингтон определя споразумението с Техеран като „рамково и общо“

<p>Нетаняху: Спасихме Израел от ядрено унищожение</p>

Нетаняху: Военната кампания срещу Иран предотврати ядрено унищожение на Израел

Свят Преди 3 часа

Премиерът заяви, че без операцията Техеран вече би разполагал с ядрени оръжия

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg
1

Посрещаме лятото с пълни язовири

sinoptik.bg
1

Какво да правим при среща с малко сърне

sinoptik.bg

15 години по-късно: Кейт отново сложи обеците от сватбата си

Edna.bg

Бойка Велкова на 68: Жената, която превърна театъра в своя съдба

Edna.bg

"Внезапно бедствие сполетя Испания в Атланта"

Gong.bg

ЦСКА чака първия си съперник в Лига Европа

Gong.bg

Правителството представи нова система за контрол на обществените поръчки

Nova.bg

Арестуваха и обвиниха трима инструктори, опитали се да избягат след смъртта на млада жена при инцидент с роуп джъмпинг в Бразилия

Nova.bg