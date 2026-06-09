България

Президентът на РСМ Гордана Силяновска идва в София за среща с Илияна Йотова

Външният министър Тимчо Муцунски ще я придружава по време на визитата ѝ

9 юни 2026, 09:54
Президентът на РСМ Гордана Силяновска идва в София за среща с Илияна Йотова
Източник: БГНЕС

П резидентът на Северна Македония Гордана Силяновска обяви, че в сряда (10 юни) ще се срещне с българския президент Илияна Йотова в София.

"Това е естествено продължение на нашата среща в Ереван – един приятен женски разговор. Трябва да кажа, че когато за първи път се срещнах с г-н Радев в София и се случи този инцидент със знамената, той беше забравен, но всички ние, които присъствахме на работния обяд, където той говори за необходимостта от сътрудничество в много области, в които заедно бихме постигнали по-добро, по-лесно, много успехи. И мисля, че това е единственият начин  да се държим добросъвестно. Нека не се обиждаме, нека не се нараняваме, нека се опитваме да си мерим думите", казва в интервю за македонската медия „360 градуса“ Силяновска.

Срещата между президента на Република Северна Македония и българския държавен глава Илияна Йотова в София се провежда в рамките на регионалната среща на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (SEECP), който обединява държавите от региона за координация в сфери като политика, сигурност и икономическо сътрудничество.

Форматът SEECP е създаден през 1996 г. като платформа за засилване на добросъседските отношения и европейската интеграция на страните от Югоизточна Европа. Срещите на върха традиционно събират държавни и правителствени ръководители, които обсъждат общи регионални приоритети и двустранни въпроси.

В рамките на посещението си в София Силяновска-Давкова ще бъде придружена от министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. Очаква се той също да участва в работните формати на срещата на върха, заедно с представители на останалите държави от инициативата.

Двустранните отношения между България и Северна Македония са част от по-широкия процес на сътрудничество в региона, включително диалог по въпроси, свързани с европейската интеграция на Скопие и изпълнението на договорености между двете страни.

Източник: БГНЕС    
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