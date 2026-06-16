Зов за помощ: Дете се бори с агресивен тумор, семейството търси средства за лечение

С амо на 1 година и 7 месеца, малката Деница води най-тежката битка в живота си. Детето е диагностицирано с невробластом - агресивен злокачествен тумор с висок риск, който поставя семейството ѝ пред изпитание, за което никой родител не е подготвен, предава NOVA .

Родителите разказват, че Деница е тяхното дългоочаквано дете, родено след години надежди и мечти. Днес обаче ежедневието им е изпълнено със страх, тревога и непрестанни молитви за нейното оздравяване.

След поставянето на тежката диагноза момиченцето незабавно започва лечение в България. Първоначално то дава надежда за подобрение, но впоследствие състоянието на детето се влошава. По думите на близките туморът е нараснал двойно, а високата температура не спира.

В търсене на нов шанс за лечение семейството се е свързало със специалисти в Турция. Според лекарите там времето е решаващ фактор. Необходимо е спешно извършване на аспирация на костен мозък и допълнителни специализирани изследвания, които ще определят последващите стъпки в борбата за живота на Деница.

Предстоящото лечение обаче изисква средства, непосилни за семейството. Затова родителите отправят емоционален апел към всички хора с добри сърца да помогнат според възможностите си. „Нашата Деница заслужава бъдеще, заслужава да живее и да има своето детство. Молим всеки, който има възможност, да подаде ръка“, споделят те.