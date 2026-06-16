Момичето, полетяло от мост без бънджи въже, е било живо след падането

С тудентката, която загина при скок с бънджи без въже в Бразилия, е била все още жива непосредствено след падането, според медицинска сестра, която се втурнала да я спасява, пише The New York Post.

21-годишната Мария Едуарда Родригес де Фрейтас беше заснета в събота на ужасяващо видео, разпространено в социалните мрежи, как полита от изоставен 40-метров мост близо до Сао Пауло, след като небрежният персонал очевидно е пропуснал да закрепи въжето за нея.

Медицинската сестра Райза Диас е била на мястото на инцидента в този момент и се е опитала бързо да се спусне до мястото на сблъсъка в основата на „Моста на скелетите“, където Родригес де Фрейтас е участвала в нелицензиран бънджи скок.

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„Ожулих цялата си ръка, защото там има стръмен склон и само едно въже, по което да се спуснем“, разказа Диас пред бразилската телевизионна мрежа Domingo Espetacular в неделя.

„Всичко беше покрито с кал. Продължих да слизам надолу и надолу, извървяхме целия път“, сподели тя и добави, че Родригес де Фрейтас е била жива, когато е стигнала до нея.

JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

„Дори говорих с нея. Имам навика да се шегувам и да казвам: „Никой не умира по време на моето дежурство“. И ѝ казах: „Дуда (Едуарда), никой не умира по време на моето дежурство“. Въпреки че там не бях на смяна“, сподели тя през сълзи.

Трима от операторите на бънджи скоковете бяха арестувани и обвинени в убийство в неделя, след като двама от тях се опитаха да избягат след трагедията и се наложи да бъдат издирвани с военен хеликоптер.

Още трима заподозрени, работили на незаконния обект, бяха задържани, но по-късно бяха освободени без повдигнати обвинения.