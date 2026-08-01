България

Интензивен трафик по магистралите у нас, катастрофа с два тира блокира Кресненското дефиле

На изхода на София и по пътя към морето също преминават много автомобили

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 4 часа / 1 август 2026, 10:21
Хиляди на традиционния гайдарски събор в село Гела

Хиляди на традиционния гайдарски събор в село Гела
Пореден протест в Ямбол срещу американските самолети цистерни в авиобаза

Пореден протест в Ямбол срещу американските самолети цистерни в авиобаза "Безмер"
БСП отбелязва 135 години с традиционния си събор на Бузлуджа

БСП отбелязва 135 години с традиционния си събор на Бузлуджа
Омбудсманът атакува в Конституционния съд промените за минималната заплата и трудовия стаж

Омбудсманът атакува в Конституционния съд промените за минималната заплата и трудовия стаж
Дунав достигна рекордно ниски нива: Кораби заседнаха, фериботът при Оряхово спря работа

Дунав достигна рекордно ниски нива: Кораби заседнаха, фериботът при Оряхово спря работа
Булевард „Цар Освободител“ в София става пешеходна зона всеки уикенд през август

Булевард „Цар Освободител“ в София става пешеходна зона всеки уикенд през август
Протест на спортни клубове във Варна за пешеходна пътека

Протест на спортни клубове във Варна за пешеходна пътека
С акция без аналог доставиха вода и оборудване в Пирин на гасящите пожара

С акция без аналог доставиха вода и оборудване в Пирин на гасящите пожара

В началото на август трафикът на границата ни с Турция и в посока Гърция, както и по магистралите у нас е интензивен.

  • На магистрала „Струма”

в Кресненското дефиле още от сутринта на места се образуваха тапи, като проблемът продължава и през деня. В различни части на пътя се образуват задръствания.

Катастрофа между два тежкотоварни камиона допълнително усложни движението. При инцидента щетите са само материални, но докато пътното платно се освободи, се образуваха огромни колони от автомобили, предаде NOVA. По отсечката от Благоевград към Симтли движението е много бавно. Трафикът в посока Банско и към "Кулата" също е много интензивен. 

  • На „Капитан Андреево”

 движението и в двете посоки е изключително натоварено. И на изхода към Турция, и на входа към България има струпване на гастарбайтери. Началникът на граничния пункт Яни Пейчев обясни, че всяка година по това време трафикът е интензивен. Пътниците са основно турски граждани, които работят в държави от Европейския съюз.

Извън граничния пункт няма струпване на коли, вътре все пак се налага изчакване в рамките на 20-30 минути от турска и българска страна. Има пренасочени полицаи, които да подпомагат граничните проверки.

  • По магистрала "Марица" движението е интензивно. 
  • На изхода на София

и по пътя към морето също преминават много автомобили. Инспектор Иво Биков от „Пътна полиция” – СДВР каза, че е засилен контролът върху тежкотоварните превозни средства, като има наложени и санкции. Най-често се установяват технически неизправности – износени гуми, счупени предни стъкла, както и неправилни маневри и неспазване на дистанция.

  • Трафикът на „Дунав мост” при Русе

е интензивен, но спокоен. По-засилен е на входа към България.

Инспектор Биков от СДВР съобщи, че за юли регистрираните пътни инциденти са 705. При тях са ранени 66-има души, а трима са загинали. Заловени са 106 шофьори, употребили алкохол, преди да седнат зад волана, 42-ма – след употребата на наркотици, а 30-има други са заловени да дрифтират или да участват в гонки. Само за седем дни 305 водачи на тротинетки на наказани от властите.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
катастрофа Кресненско дефиле задръстване камиони пътен инцидент затруднено движение пътна обстановка полиция няма пострадали Кресна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
АЯР лицензира извеждане от експлоатация 3–4 блок на АЕЦ „Козлодуй“

АЯР лицензира извеждане от експлоатация 3–4 блок на АЕЦ „Козлодуй“

Aвтомобил пламна на АМ

Aвтомобил пламна на АМ "Тракия", движението в посока Бургас е спряно

Огнен ад и смъртоносни бури в Германия: Пожар излезе извън контрол, има жертви и тежко ранени

Огнен ад и смъртоносни бури в Германия: Пожар излезе извън контрол, има жертви и тежко ранени

Двадесет и две страни от ЕС поискаха спешна среща заради Сеута

Двадесет и две страни от ЕС поискаха спешна среща заради Сеута

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg
28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството
Ексклузивно

28 юни: Кои светци почита Църквата и защо съдбата им променя историята на християнството

Преди 4 дни
Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце
Ексклузивно

Кардиолозите са категорични: Спрете тези 3 храни, ако искате здраво сърце

Преди 4 дни
БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии
Ексклузивно

БезГранично: Работа и бизнес в Полша – предимства, заплати и най-търсените професии

Преди 4 дни
Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите
Ексклузивно

Жега до 37 градуса: Слънчево време и повишение на температурите

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът на Словения пострада при катастрофа

Президентът на Словения пострада при катастрофа

Свят Преди 55 минути

Разследването на причините за катастрофата продължава

Почти всички мигранти се върнаха от Сеута в Мароко

Почти всички мигранти се върнаха от Сеута в Мароко

Свят Преди 1 час

По последни данни 67 мигранти са загинали при кризата в Сеута

<p>Трагедия в Стара планина, загина жена</p>

Трагедия в Стара планина: Жена загина след падане в района между хижите „Козя стена“ и „Ехо“

България Преди 2 часа

60-годишната туристка се е подхлъзнала в стръмен участък, обезопасен с парапет, съобщиха от Планинската спасителна служба

Лаптопът ви най-вероятно не работи с пълната си мощност

Лаптопът ви най-вероятно не работи с пълната си мощност

Технологии Преди 4 часа

Повечето лаптопи с Windows се стремят да балансират между производителност и издръжливост на батерията. Това обаче означава, че не използват пълния си потенциал дори и докато са свързани със зарядното си, но има начин да го "отключим"

Сеута затяга границата: Поставят морски заграждения срещу мигрантския поток

Сеута затяга границата: Поставят морски заграждения срещу мигрантския поток

Свят Преди 5 часа

Испанските власти удължават граничната линия в морето след опита на хиляди мигранти да преминат от Мароко към анклава

Тежка катастрофа с български тир в Гърция, спряха движението по магистралата Атина - Ламия

Тежка катастрофа с български тир в Гърция, спряха движението по магистралата Атина - Ламия

Свят Преди 5 часа

Единят шофьор е загинал

Напрежение край Ормузкия проток: Снаряд порази танкер, корабът остана без управление

Напрежение край Ормузкия проток: Снаряд порази танкер, корабът остана без управление

Свят Преди 5 часа

Ударът е нанесен близо до бреговете на Оман

Латвия затвори границата си с Беларус

Латвия затвори границата си с Беларус

Свят Преди 6 часа

Властите посочиха „технически причини“, а пътуващите бяха призовани да използват алтернативни маршрути

Обрат: Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство

Обрат: Джани Инфантино се отказа от продажбата на Световното първенство

Свят Преди 7 часа

След остра съпротива от УЕФА, конфедерации и футболни среди, президентът на ФИФА прекрати проекта „FIFA Forward Enterprise“

<p>Русия издаде заповед за арест за дъщерята на Борис Немцов</p>

Русия издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Кремъл Борис Немцов

Свят Преди 7 часа

Жанна Немцова е обвинена за участие в организация, обявена за „нежелана“, а при евентуално завръщане в Русия я заплашват до шест години затвор

Светите Макавеи са сред най-почитаните старозаветни праведници

1 август: Църквата почита велик подвиг, от днес започва и важен пост

Любопитно Преди 7 часа

Православните християни отдават почит на светите братя Макавеи, отбелязват Изнасяне на Светия Кръст Господен и поставят началото на Богородичния пост

Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин"

Продължава гасенето на пожара в Национален парк "Пирин"

България Преди 8 часа

Пожарникари, горски служители, паркови експерти и доброволци са на терен

Чудотворната Хавайска икона на Богородица пристигна в София

Чудотворната Хавайска икона на Богородица пристигна в София

България Преди 8 часа

Светинята ще остане за поклонение в столичния митрополитски храм „Света София – Премъдрост Божия“ до 5 август, а по-късно ще бъде пренесена в Рилския манастир

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Мощни експлозии разтърсиха Киев, има жертви и ранени

Свят Преди 8 часа

Балистичната атака причини пожари и разрушения в пет района на украинската столица

<p>От днес: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари, промени и за държавните служители</p>

От 1 август: По-високи осигуровки, по-скъпи винетки и цигари, промени и за държавните служители

България Преди 9 часа

Влизат в сила изменения в бюджета на държавното обществено осигуряване, които засягат бизнеса, работещите, семействата с деца и шофьорите

<p>ЕК: Нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа</p>

ЕК: Испания ни уведоми, че нито един мигрант от Сеута не е влязъл в Европа

Свят Преди 9 часа

От Европейската комисия заявиха, че остават в тясна връзка с властите в страната

Всичко от днес

От мрежата

13 най-чести здравословни проблеми при Немските овчарки

dogsandcats.bg

3-те най-популярни мексикански породи кучета - наследство от древните цивилизации

dogsandcats.bg
1

У нас летят над 60 вида водно конче

sinoptik.bg
1

WMO търси най-добрите снимки на времето

sinoptik.bg

Преди да стане секссимвол, живял в кола: Джейсън Момоа става на 47

Edna.bg

Тапетите на Edna.bg за АВГУСТ 2026 носят усещане за слънце, море и емоции

Edna.bg

Легендарна среща: Майкъл Джордан и Ерлинг Халанд рамо до рамо

Gong.bg

Кукурея трогна пощальона си с незабравим жест

Gong.bg

Италия временно замрази Шенгенското споразумение с Испания

Nova.bg

Жена загина при падане от върха на било в Стара планина

Nova.bg