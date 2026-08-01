Интензивен трафик по магистралите у нас, катастрофа с два тира блокира Кресненското дефиле

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В началото на август трафикът на границата ни с Турция и в посока Гърция, както и по магистралите у нас е интензивен.

На магистрала „Струма”

в Кресненското дефиле още от сутринта на места се образуваха тапи, като проблемът продължава и през деня. В различни части на пътя се образуват задръствания.

Катастрофа между два тежкотоварни камиона допълнително усложни движението. При инцидента щетите са само материални, но докато пътното платно се освободи, се образуваха огромни колони от автомобили, предаде NOVA. По отсечката от Благоевград към Симтли движението е много бавно. Трафикът в посока Банско и към "Кулата" също е много интензивен.

На „Капитан Андреево”

движението и в двете посоки е изключително натоварено. И на изхода към Турция, и на входа към България има струпване на гастарбайтери. Началникът на граничния пункт Яни Пейчев обясни, че всяка година по това време трафикът е интензивен. Пътниците са основно турски граждани, които работят в държави от Европейския съюз.

Извън граничния пункт няма струпване на коли, вътре все пак се налага изчакване в рамките на 20-30 минути от турска и българска страна. Има пренасочени полицаи, които да подпомагат граничните проверки.

По магистрала "Марица" ​ движението е интензивно.

движението е интензивно. На изхода на София

и по пътя към морето също преминават много автомобили. Инспектор Иво Биков от „Пътна полиция” – СДВР каза, че е засилен контролът върху тежкотоварните превозни средства, като има наложени и санкции. Най-често се установяват технически неизправности – износени гуми, счупени предни стъкла, както и неправилни маневри и неспазване на дистанция.

Трафикът на „Дунав мост” при Русе

е интензивен, но спокоен. По-засилен е на входа към България.

Инспектор Биков от СДВР съобщи, че за юли регистрираните пътни инциденти са 705. При тях са ранени 66-има души, а трима са загинали. Заловени са 106 шофьори, употребили алкохол, преди да седнат зад волана, 42-ма – след употребата на наркотици, а 30-има други са заловени да дрифтират или да участват в гонки. Само за седем дни 305 водачи на тротинетки на наказани от властите.