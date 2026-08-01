Русия издаде заповед за арест за дъщерята на убития критик на Кремъл Борис Немцов

Р уски съд издаде задочна заповед за арест на Жанна Немцова – дъщерята на убития руски опозиционен лидер Борис Немцов, предаде ДПА.

Според съдебното решение тя е обявена за издирване заради участието си в германска организация, която руските власти са определили като „нежелана“. Съдът постановява Немцова да бъде поставена под предварителен арест за срок от два месеца, ако бъде задържана на територията на Русия или бъде екстрадирана или депортирана в страната.

Ако бъде призната за виновна, тя може да получи до шест години лишаване от свобода.

Фондацията е обявена за „нежелана“

През април 2024 г. руското Министерство на правосъдието включи Фондацията за свобода „Борис Немцов“ в списъка на чуждестранните и международните организации, чиято дейност е забранена или определена като „нежелана“ в Русия.

Фондацията е създадена от Жанна Немцова в германския град Бон след убийството на баща ѝ през 2015 г. Нейната дейност е насочена към подкрепа на демократичните ценности, гражданското общество и свободата на словото в Русия.

Реакцията на Жанна Немцова

Жанна Немцова коментира решението с публикация в Instagram, в която сподели своя снимка пред централата на германската обществена медия „Дойче веле“.

„Вече съм известна“, написа тя с ирония.

По-късно пред „Дойче веле“ Немцова заяви, че действията на руските власти са поредният опит за заглушаване на независимите гласове и организациите, които критикуват управлението в Москва.

Кой беше Борис Немцов

Борис Немцов беше един от най-известните руски опозиционни политици и сред най-яростните критици на президента Владимир Путин. На 27 февруари 2015 г. той беше застрелян на мост в непосредствена близост до Кремъл – убийство, което предизвика силен международен отзвук.

По случая бяха осъдени няколко извършители, но поръчителят на покушението така и не беше официално установен. Семейството на Немцов, негови съмишленици и редица международни организации нееднократно настояваха за независимо разследване.

През последните години руските власти значително разшириха използването на законодателството за т.нар. „нежелани организации“ и „чуждестранни агенти“. По тези закони десетки неправителствени организации, медии и активисти бяха забранени или преследвани, а много представители на руската опозиция напуснаха страната. След началото на войната в Украйна натискът срещу независими журналисти, правозащитници и критици на Кремъл допълнително се засили, като редица опозиционни фигури бяха осъдени задочно или обявени за издирване.