Депутат размаха лютив спрей в испанския парламент и беше изгонен

Д епутатката от опозиционната Народна партия Ана Васкес беше принудена да напусне заседание на Конгреса на депутатите на Испания, след като размаха флакон с лютив спрей, предава NEWS.am .

Васкес показа флакона, докато задаваше въпроси на министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка относно ситуацията със сигурността в автономния град Сеута, който е изправен пред миграционна криза.

Тя вдигна флакона с лютив спрей и го определи като „символ на липсата на свободи, пред която са изправени жените в Сеута“.

„Това е основен предмет, който се използва в училище“, заяви Васкес. „Това ли е новото нормално, с което хората в Сеута ще трябва да свикнат?“, попита Васкес.

В отговор председателката на Конгреса на депутатите Франсина Арменгол заяви: „Съгласно член 101 и регистъра на оръжията устройството с лютив спрей, което г-жа Васкес показа, е оръжие.“

Впоследствие председателката на парламента поиска Васкес да напусне залата.

❗ Tensión en el Congreso después de que la diputada Ana Vázquez (PP) haya enseñado un spray pimienta. Armengol la ha expulsado por mostrar un arma y la diputada ha abandonado el hemiciclo entre los aplausos de sus compañeros pic.twitter.com/4nnDkN5Vl4 — Europa Press (@europapress) September 23, 2026

Дете с лютив спрей обгази съученици в САЩ

Как влияе лютивият спрей върху човека

Лютивият спрей е средство, което предизвиква силно и временно дразнене на очите, кожата и дихателните пътища. Основната му активна съставка обикновено е капсаицин или близки до него вещества, извлечени от люти чушки. При попадане върху човек те активират нервните рецептори, отговорни за усещането за болка и парене.

Въздействие върху очите

Очите са сред най-чувствителните части на тялото при контакт с лютив спрей. Обикновено се появяват силно парене, обилно сълзене, зачервяване и неволно затваряне на клепачите. Зрението може временно да се замъгли, което затруднява ориентирането и движението.

В повечето случаи тези ефекти са временни, но при по-тежко излагане могат да възникнат увреждания на повърхността на окото. Особено важно е да не се търкат очите, тъй като това може да разнесе веществото и да засили дразненето.

Въздействие върху кожата

При контакт с кожата лютивият спрей може да причини силно парене, зачервяване и усещане за топлина. Интензивността на реакцията зависи от количеството на веществото, продължителността на контакта и индивидуалната чувствителност.

Ако кожата е раздразнена или има наранявания, усещането може да бъде значително по-силно.

Въздействие върху дихателните пътища

При вдишване лютивият спрей може да предизвика кашлица, парене в носа и гърлото, затруднено дишане и усещане за стягане в гърдите. Възможни са също хрипове и повишено отделяне на секрети от дихателните пътища.

При хора с астма или други заболявания на дихателната система реакцията може да бъде по-тежка. При изразено или продължаващо затруднено дишане е необходима медицинска оценка.

Други възможни реакции

Силното дразнене и болката могат да предизвикат паника, дезориентация и усещане за безпомощност. При някои хора може да се появят замайване, гадене или повръщане. Обикновено симптомите започват скоро след контакта и постепенно отслабват след прекратяване на излагането.

Ana Vázquez (PP), indignada tras ser expulsada del hemiciclo por llevar un spray de pimienta: “Voy a llevar esto inmediatamente a la comisaría. Es una vergüenza” https://t.co/I9JGnkZeuo pic.twitter.com/VgTKoZSmLR — Europa Press (@europapress) September 23, 2026

Какво да се направи при контакт

При попадане на лютив спрей върху човек е важно той да бъде отведен на чист въздух и далеч от източника на веществото. Очите могат внимателно да се промиват с обилно количество чиста вода или физиологичен разтвор. Контактните лещи трябва да бъдат отстранени, ако това може да стане лесно.

Засегнатата кожа трябва да бъде промита с вода и сапун, като не бива да се търка агресивно. Замърсеното облекло е добре да бъде свалено.

Ако се появят силен или продължителен задух, болка в гърдите, сериозни проблеми със зрението, загуба на съзнание или симптомите не отшумяват, трябва да се потърси спешна медицинска помощ.