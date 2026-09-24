Свят

Депутат размаха лютив спрей в испанския парламент и беше изгонен

Ана Васкес показа флакона по време на дебат за сигурността и миграционната ситуация в Сеута

24 септември 2026, 10:47
Лютив спрей
Илюстративно изображение на лютив спрей   
Източник: istock

Д епутатката от опозиционната Народна партия Ана Васкес беше принудена да напусне заседание на Конгреса на депутатите на Испания, след като размаха флакон с лютив спрей, предава NEWS.am.

Васкес показа флакона, докато задаваше въпроси на министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде-Марласка относно ситуацията със сигурността в автономния град Сеута, който е изправен пред миграционна криза.

Тя вдигна флакона с лютив спрей и го определи като „символ на липсата на свободи, пред която са изправени жените в Сеута“.

„Това е основен предмет, който се използва в училище“, заяви Васкес. „Това ли е новото нормално, с което хората в Сеута ще трябва да свикнат?“, попита Васкес. 

В отговор председателката на Конгреса на депутатите Франсина Арменгол заяви: „Съгласно член 101 и регистъра на оръжията устройството с лютив спрей, което г-жа Васкес показа, е оръжие.“

Впоследствие председателката на парламента поиска Васкес да напусне залата.

Дете с лютив спрей обгази съученици в САЩ

  • Как влияе лютивият спрей върху човека

Лютивият спрей е средство, което предизвиква силно и временно дразнене на очите, кожата и дихателните пътища. Основната му активна съставка обикновено е капсаицин или близки до него вещества, извлечени от люти чушки. При попадане върху човек те активират нервните рецептори, отговорни за усещането за болка и парене.

  1. Въздействие върху очите

Очите са сред най-чувствителните части на тялото при контакт с лютив спрей. Обикновено се появяват силно парене, обилно сълзене, зачервяване и неволно затваряне на клепачите. Зрението може временно да се замъгли, което затруднява ориентирането и движението.

В повечето случаи тези ефекти са временни, но при по-тежко излагане могат да възникнат увреждания на повърхността на окото. Особено важно е да не се търкат очите, тъй като това може да разнесе веществото и да засили дразненето.

  1. Въздействие върху кожата

При контакт с кожата лютивият спрей може да причини силно парене, зачервяване и усещане за топлина. Интензивността на реакцията зависи от количеството на веществото, продължителността на контакта и индивидуалната чувствителност.

Ако кожата е раздразнена или има наранявания, усещането може да бъде значително по-силно.

  1. Въздействие върху дихателните пътища

При вдишване лютивият спрей може да предизвика кашлица, парене в носа и гърлото, затруднено дишане и усещане за стягане в гърдите. Възможни са също хрипове и повишено отделяне на секрети от дихателните пътища.

При хора с астма или други заболявания на дихателната система реакцията може да бъде по-тежка. При изразено или продължаващо затруднено дишане е необходима медицинска оценка.

  1. Други възможни реакции

Силното дразнене и болката могат да предизвикат паника, дезориентация и усещане за безпомощност. При някои хора може да се появят замайване, гадене или повръщане. Обикновено симптомите започват скоро след контакта и постепенно отслабват след прекратяване на излагането.

  • Какво да се направи при контакт

При попадане на лютив спрей върху човек е важно той да бъде отведен на чист въздух и далеч от източника на веществото. Очите могат внимателно да се промиват с обилно количество чиста вода или физиологичен разтвор. Контактните лещи трябва да бъдат отстранени, ако това може да стане лесно.

Засегнатата кожа трябва да бъде промита с вода и сапун, като не бива да се търка агресивно. Замърсеното облекло е добре да бъде свалено.

Ако се появят силен или продължителен задух, болка в гърдите, сериозни проблеми със зрението, загуба на съзнание или симптомите не отшумяват, трябва да се потърси спешна медицинска помощ.

Източник: NEWS.am    
лютив спрей Испански парламент Ана Васкес политически скандал Сеута сигурност капсаицин симптоми първа помощ самозащита
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Борислав Сарафов подава сигнал до премиера за политическа корупция

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

Голям научен пробив: Български учени разкриха тайната на тежък генетичен синдром

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Светът става все по-мрачен“: Майката на Николай от „Петрохан“ с първи думи, след като Слави Трифонов събори паметника

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

„Епохално за скалния град“: Проф. Овчаров разкри нова голяма тайна на Перперикон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Volkswagen получава повече поръчки за EV отколкото за ДВГ, това е проблем

Volkswagen получава повече поръчки за EV отколкото за ДВГ, това е проблем

carmarket.bg
Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен
Ексклузивно

Грип, варицела и здравните карти: Какво трябва да знаят родителите тази есен

Преди 1 ден
Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”
Ексклузивно

Слави Трифонов премахна плочата в памет на загиналите на „Петрохан”

Преди 1 ден
Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър
Ексклузивно

Разкриха причината за смъртта на актрисата Хейдън Пенетиър

Преди 1 ден
Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта
Ексклузивно

Тихият убиец: Хроничният стрес и възпалението променят сърцето години преди инфаркта

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

„Топлинен купол“ над Европа: Какво време ни очаква до края на септември и през октомври

България Преди 6 минути

На фона на глобалните аномалии от феномена „Ел Ниньо“, мощен „топлинен купол“ пренася горещ въздух от Африка към континента. Вижте какво показват прогнозите за температурите у нас и в Европа за края на септември и началото на октомври

Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

Шофьор с 3,43 промила катастрофира с откраднат автомобил край Горна Оряховица

България Преди 17 минути

46-годишният мъж е задържан, срещу него е образувано досъдебно производство

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

НАП с важно напомняне: Остават дни за корекция на данъчните декларации

България Преди 49 минути

Крайният срок е 30 септември

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

Първи случай в света: Изкуствен интелект предприе самостоятелна атака срещу държавни бази данни

Свят Преди 54 минути

„Ситуацията е неприемлива“: Премиерът на Австралия скочи на Сам Алтман след опасен пробив в правителствени бази данни

,

По-големи облекчения за семействата: Връщат до 600 евро за разходи за деца

Любопитно Преди 1 час

Законопроект предвижда по-високи данъчни облекчения за деца от 2027 г., а училищата минават към превенция и подкрепа, преди да налагат санкции на учениците

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Meta показа най-малките си VR очила: Кино, което тежи едва 100 грама

Технологии Преди 1 час

Една от основните критики на умните очила за виртуална реалност беше техният обем и тегло, като с новите Meta VR Glasses, компанията е решила този проблем и казва, че устройството ще може да се използва и за преносимо работно място

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

Пиян 16-годишен подкара кола и катастрофира във Великотърновско

България Преди 1 час

Непълнолетният шофьор и 20-годишният му спътник са пострадали при инцидента в село Страхилово

“Игри на волята”

Нов провал върна Ураганите обратно в Изолатора на “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Канарите продължиха доминацията си и заслужиха Резиденцията

Доналд Тръмп

Съд нареди на Тръмп да възстанови достъпа на журналисти до Белия дом

Свят Преди 1 час

Федералният съд постанови, че отнемането на журналистическите пропуски вероятно е нарушило конституционните права на медиите

,

Извънредно положение на Хавай заради наближаващата буря „Ноло“, ураган заплашва и Мексико

Свят Преди 1 час

"Изключително опасният" циклон "Поло" носи риск от животозастрашаващи наводнения в мексиканския щат Гереро, докато Хавай затвори училища и мобилизира Националната гвардия заради бурята "Ноло"

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

София в 3D: Как технологиите ще променят градовете на бъдещето

България Преди 1 час

Учени и технологични експерти ще обсъждат изкуствения интелект, дигиталните двойници и климатичните промени на международен форум в столицата

Илияна Йотова

Йотова в Ню Йорк: България иска Музей на толерантността срещу антисемитизма

България Преди 1 час

Президентът заяви, че музеят трябва да разказва както за Холокоста, така и за уроците за бъдещето

Временният президент на Венецуела Делси Родригес

Делси Родригес обеща избори във Венецуела

Свят Преди 1 час

Правителството твърди, че води диалог с опозицията и ще гарантира участие на всички политически сили

<p>Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира</p>

Германия предупреди Европа: Руската агресия ескалира, атаките вече са на ново ниво

Свят Преди 1 час

Външният министър Йохан Вадефул призова за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и връщане към преговори

Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Дрон се разби в Румъния след навлизане във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 2 часа

Инцидентът край град Солка доведе до задействане на системата RO-Alert, вдигане на испански и румънски изтребители и временно спиране на учебните занятия в района

Столичен общински съвет (СОС)

Бюджетът на София за 2026 г.: СОС гласува финансова рамка от 1,54 млрд. евро

България Преди 2 часа

Сред приоритетите са метрото, ремонтът на улици и подлези, градският транспорт, училищата и детските градини

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg
1

Ел Ниньо обещава топла есен

sinoptik.bg

Обувките на Есен 2026: Кои са тенденциите, в които си струва да инвестираме?

Edna.bg

Когато Брад Пит разказва за „сватбата на века“: За големите събития и малките истини в живота

Edna.bg

Борислав Сарафов подаде сигнал до премиера за политическа корупция и търговия с влияние

Nova.bg

„Ел Ниньо” обещава топла есен

Nova.bg