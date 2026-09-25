Франция изпраща военни и отбранителни системи в Саудитска Арабия

Франция ще изпрати военнослужещи, радари и отбранителни системи в саудитския град Янбу.

Целта е защита на ключовия петролен терминал, през който преминават милиони барели суров петрол.

Решението идва на фона на нови атаки на хутите срещу Саудитска Арабия и заплахи за енергийните доставки.

Франция ще изпрати военнослужещи, радарни системи и отбранително оборудване в саудитския пристанищен град Янбу на Червено море, за да защити ключов петролен терминал и да подпомогне сигурността на енергийните доставки за световния пазар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизиите TF1 и France 2, излъчено в четвъртък вечерта и цитирано от Reuters и ДПА.

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По думите на Макрон преговорите със Саудитска Арабия са приключили същия ден. Той подчерта, че Франция не възнамерява да се намесва във войната, а целта е защитата на петролния терминал.

„Ще изпратим военни ресурси, тоест военнослужещи, радари и отбранителни системи, за да защитим този обект, а не за да ни въвлекат в какъвто и да е конфликт“, заяви Макрон.

Той не уточни колко френски военнослужещи ще бъдат изпратени и какви точно системи ще бъдат разположени. Според Reuters споменаването на радари и отбранителни системи сочи към мисия за защита на инфраструктурата от ракетни и безпилотни атаки.

Защо Янбу е толкова важен

Янбу е ключова точка за саудитския износ на петрол. До пристанището достига нефтопроводът „Изток–Запад“, който пренася суров петрол от находищата в източната част на страната до Червено море.

Така Саудитска Арабия може да използва маршрут, който заобикаля Ормузкия проток – стратегически морски коридор, чието корабоплаване е сериозно нарушено на фона на войната с Иран.

Нефтопроводът има максимален капацитет от около 7 млн. барела дневно. След атака през септември той беше спрян, а на 22 септември Саудитска Арабия възстанови работата му, но при намален капацитет. Според Reuters за пълното възстановяване на преноса може да са необходими между шест и осем седмици, тъй като са били повредени три помпени станции.

През последните дни Саудитска Арабия увеличи и износа от терминалите си на източното крайбрежие, като част от доставките отново преминават през Ормузкия проток.

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Нови атаки на хутите

Решението на Париж идва след нова ескалация на атаките срещу Саудитска Арабия.

Хутите заявиха, че са извършили атаки с ракети и безпилотни летателни апарати срещу цели в Рияд и съоръжения на саудитската държавна петролна компания „Арамко“ в Янбу.

Саудитските власти съобщиха, че са прехванали шест балистични ракети, насочени към райони около Янбу и Таиф. Няма независимо потвърждение на всички твърдения на хутите за нанесени щети.

Янбу е особено важен в настоящата ситуация, тъй като атаките срещу него застрашават един от основните алтернативни маршрути за износ на саудитски петрол.

Макрон: Това може да се отрази и на цените на горивата

Френският президент заяви, че през Янбу могат да преминават повече от 5 млн. барела суров петрол дневно.

По думите му сигурността на този маршрут има пряко отражение върху международните енергийни пазари и съответно върху цените на горивата.

Макрон е под вътрешнополитически натиск заради високите цени на енергията. Френският президент заяви, че стабилизирането на доставките може да има отражение върху цените на бензиностанциите само няколко дни по-късно.

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Франция няма да изпраща бойни самолети засега

На въпрос дали Франция планира да използва бойни самолети в рамките на мисията Макрон отговори, че засега такива планове няма.

„Ще наблюдаваме развитието на ситуацията и ще действаме според нуждите“, заяви той.

Франция вече разполага с бойни самолети в региона.

Великобритания също обяви отбранителна военна помощ за Саудитска Арабия, включително самолети за зареждане във въздуха.

Заплахата за петролните маршрути

От началото на войната с Иран и сериозното ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток Саудитска Арабия разчита в по-голяма степен на нефтопровода „Изток–Запад“, за да поддържа износа си.

Алтернативният маршрут през Червено море обаче също е под заплаха.

Хутите установиха контрол над голяма част от йеменското крайбрежие на Червено море, което увеличава възможностите им да атакуват или да възпрепятстват корабоплаването в района на Баб ел Мандеб – стратегическия проток, който свързва Червено море с Аденския залив.

Маршрутът на север през Червено море и Суецкия канал към Европа засега остава отворен.

Последиците вече се усещат на петролните пазари. Новите атаки срещу Саудитска Арабия доведоха до повишаване на цените на петрола на фона на опасенията за нови нарушения на доставките.

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Саудитска Арабия търси подкрепа от Турция и Пакистан

На фона на ескалацията Саудитска Арабия, Турция и Пакистан планират спешна среща на началниците на генералните си щабове.

Това стана ясно след среща на външните министри на трите държави в Ню Йорк. Разговорите са проведени в рамките на споразумението за съвместна отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан.

Според саудитското външно министерство на предстоящата среща ще бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на Рияд в рамките на споразумението. Трите държави потвърждават и правото на Саудитска Арабия на самоотбрана съгласно Устава на ООН.