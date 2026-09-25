Свят

Франция изпраща военни и отбранителни системи в Саудитска Арабия

Макрон заяви, че мисията е за защита на ключов петролен терминал в Янбу на фона на нови атаки

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 09:48
Франция изпраща военни и отбранителни системи в Саудитска Арабия
Източник: AP/БТА
  • Франция ще изпрати военнослужещи, радари и отбранителни системи в саудитския град Янбу.
  • Целта е защита на ключовия петролен терминал, през който преминават милиони барели суров петрол.
  • Решението идва на фона на нови атаки на хутите срещу Саудитска Арабия и заплахи за енергийните доставки.

Франция ще изпрати военнослужещи, радарни системи и отбранително оборудване в саудитския пристанищен град Янбу на Червено море, за да защити ключов петролен терминал и да подпомогне сигурността на енергийните доставки за световния пазар. Това заяви френският президент Еманюел Макрон в интервю за телевизиите TF1 и France 2, излъчено в четвъртък вечерта и цитирано от Reuters и ДПА.

Какво представлява нефтопроводът „Изток-Запад“ на Саудитска Арабия и защо разтърсва петролните пазари?

По думите на Макрон преговорите със Саудитска Арабия са приключили същия ден. Той подчерта, че Франция не възнамерява да се намесва във войната, а целта е защитата на петролния терминал.

„Ще изпратим военни ресурси, тоест военнослужещи, радари и отбранителни системи, за да защитим този обект, а не за да ни въвлекат в какъвто и да е конфликт“, заяви Макрон.

Той не уточни колко френски военнослужещи ще бъдат изпратени и какви точно системи ще бъдат разположени. Според Reuters споменаването на радари и отбранителни системи сочи към мисия за защита на инфраструктурата от ракетни и безпилотни атаки.

  • Защо Янбу е толкова важен

Янбу е ключова точка за саудитския износ на петрол. До пристанището достига нефтопроводът „Изток–Запад“, който пренася суров петрол от находищата в източната част на страната до Червено море.

Така Саудитска Арабия може да използва маршрут, който заобикаля Ормузкия проток – стратегически морски коридор, чието корабоплаване е сериозно нарушено на фона на войната с Иран.

Нефтопроводът има максимален капацитет от около 7 млн. барела дневно. След атака през септември той беше спрян, а на 22 септември Саудитска Арабия възстанови работата му, но при намален капацитет. Според Reuters за пълното възстановяване на преноса може да са необходими между шест и осем седмици, тъй като са били повредени три помпени станции.

През последните дни Саудитска Арабия увеличи и износа от терминалите си на източното крайбрежие, като част от доставките отново преминават през Ормузкия проток.

Дрон удари петролна рафинерия в Саудитска Арабия

  • Нови атаки на хутите

Решението на Париж идва след нова ескалация на атаките срещу Саудитска Арабия.

Хутите заявиха, че са извършили атаки с ракети и безпилотни летателни апарати срещу цели в Рияд и съоръжения на саудитската държавна петролна компания „Арамко“ в Янбу.

Саудитските власти съобщиха, че са прехванали шест балистични ракети, насочени към райони около Янбу и Таиф. Няма независимо потвърждение на всички твърдения на хутите за нанесени щети.

Янбу е особено важен в настоящата ситуация, тъй като атаките срещу него застрашават един от основните алтернативни маршрути за износ на саудитски петрол.

  • Макрон: Това може да се отрази и на цените на горивата

Френският президент заяви, че през Янбу могат да преминават повече от 5 млн. барела суров петрол дневно.

По думите му сигурността на този маршрут има пряко отражение върху международните енергийни пазари и съответно върху цените на горивата.

Макрон е под вътрешнополитически натиск заради високите цени на енергията. Френският президент заяви, че стабилизирането на доставките може да има отражение върху цените на бензиностанциите само няколко дни по-късно.

Удар по сърцето на петролната индустрия: Дронове запалиха ключов саудитски тръбопровод

  • Франция няма да изпраща бойни самолети засега

На въпрос дали Франция планира да използва бойни самолети в рамките на мисията Макрон отговори, че засега такива планове няма.

„Ще наблюдаваме развитието на ситуацията и ще действаме според нуждите“, заяви той.

Франция вече разполага с бойни самолети в региона.

Великобритания също обяви отбранителна военна помощ за Саудитска Арабия, включително самолети за зареждане във въздуха.

  • Заплахата за петролните маршрути

От началото на войната с Иран и сериозното ограничаване на корабоплаването през Ормузкия проток Саудитска Арабия разчита в по-голяма степен на нефтопровода „Изток–Запад“, за да поддържа износа си.

Алтернативният маршрут през Червено море обаче също е под заплаха.

Хутите установиха контрол над голяма част от йеменското крайбрежие на Червено море, което увеличава възможностите им да атакуват или да възпрепятстват корабоплаването в района на Баб ел Мандеб – стратегическия проток, който свързва Червено море с Аденския залив.

Маршрутът на север през Червено море и Суецкия канал към Европа засега остава отворен.

Последиците вече се усещат на петролните пазари. Новите атаки срещу Саудитска Арабия доведоха до повишаване на цените на петрола на фона на опасенията за нови нарушения на доставките.

"Ройтерс": Иран е изпратил военна подкрепа за хутите в Йемен

  • Саудитска Арабия търси подкрепа от Турция и Пакистан

На фона на ескалацията Саудитска Арабия, Турция и Пакистан планират спешна среща на началниците на генералните си щабове.

Това стана ясно след среща на външните министри на трите държави в Ню Йорк. Разговорите са проведени в рамките на споразумението за съвместна отбрана между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан.

Според саудитското външно министерство на предстоящата среща ще бъдат обсъдени възможностите за подкрепа на Рияд в рамките на споразумението. Трите държави потвърждават и правото на Саудитска Арабия на самоотбрана съгласно Устава на ООН.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters, БТА/Бойчо Попов    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на БНБ Димитър Радев предупреждава за капан: Данъкът за банките удря по лихвите и кредитите

Шефът на БНБ Димитър Радев предупреждава за капан: Данъкът за банките удря по лихвите и кредитите

Тайният знак в облеклото на Мелания Тръмп, който завладя мрежата

Тайният знак в облеклото на Мелания Тръмп, който завладя мрежата

Изгубена лична карта, фирма за милиони и дълг от 1,3 млн. евро: Как двама българи се оказаха длъжници в Румъния

Изгубена лична карта, фирма за милиони и дълг от 1,3 млн. евро: Как двама българи се оказаха длъжници в Румъния

Вечеря за $1,13 трилиона на една маса: Тръмп и Си събраха владетелите на света в Белия дом

Вечеря за $1,13 трилиона на една маса: Тръмп и Си събраха владетелите на света в Белия дом

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg
<p>Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху</p>
Ексклузивно

Напрежение в ООН: Десетки делегати напуснаха преди речта на Нетаняху

Преди 6 часа
Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври
Ексклузивно

Част от голям столичен квартал остава без топла вода до края на октомври

Преди 6 часа
„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия
Ексклузивно

„Дългите поли правят жените по-добри майки“: Скандално изказване взриви Италия

Преди 4 часа
<p>„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището</p>
Ексклузивно

„Отивах за гълъби“: Какво обясни 95-годишния Бърни Екълстоун за оръжието на летището

Преди 3 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

„Аз тебе ще те убия“: Мъж стреля по съсед пред детето му в София

България Преди 13 минути

48-годишният обвиняем го заплашил с убийство, а на мястото на инцидента е присъствало и 7-годишното дете на пострадалия

,

Въпреки проблеми с гумите: Никола Цолов стана пети в Баку и увеличи преднината си във Формула 2

Любопитно Преди 19 минути

Българският пилот стартира от полпозишън и води в първите обиколки, но загуби темпо заради сцеплението. Въпреки това взе нови 4 точки за генералното класиране

Шарън Стоун: „Да извървиш пътя от секс символ до жена с истинско влияние“

Шарън Стоун: „Да извървиш пътя от секс символ до жена с истинско влияние“

Любопитно Преди 45 минути

68-годишната звезда от „Първичен инстинкт“ Шарън Стоун развълнува Холивуд с изповед за преодоляването на етикета „секс символ“. На бляскава церемония в Бевърли Хилс тя и редица известни дами бяха отличени за своите каузи в защита на женските права

Сър Ранулф Файнс

Къде изчезна най-великият жив изследовател? Разкриха шокиращата истина за сър Ранулф Файнс

Свят Преди 1 час

Разследване разкри, че 82-годишната легенда сър Ранулф Файнс е държан под фалшиво име и строги ограничения от съпругата си. Властите обявиха настаняването му за незаконно, а полицията проверява сигнали за пълната му изолация от близки и приятели

Епичен морски сблъсък води племената към спасение в “Игри на волята”

Епичен морски сблъсък води племената към спасение в “Игри на волята”

Любопитно Преди 1 час

Кой от Вулканите ще бъде изпратен в изгнание на Блатото?

МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

МВР откри денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес

Президентски избори Преди 1 час

При провеждане на балотаж тя ще бъде активна до 2 ноември

МВнР и Йотова с различни обяснения за декларацията за Украйна, опозицията реагира

МВнР и Йотова с различни обяснения за декларацията за Украйна, опозицията реагира

България Преди 1 час

Опозиционни депутати поставиха под въпрос последователността на българската външна политика и поискаха обяснения от институциите

,

Сексът като огледало

Любопитно Преди 1 час

В този епизод на „Доктор Здраве с Мария“ говорим по една тема, която е напълно естествена, но често остава обвита в притеснение, неудобство и много митове – сексът

Лъв XIV пристигна във Франция: Стотици хиляди се очакват на папската литургия

Лъв XIV пристигна във Франция: Стотици хиляди се очакват на папската литургия

Свят Преди 1 час

Папата започна четиридневната си визита със среща с Еманюел Макрон, а програмата му включва Париж, Лурд и Мец

Нова размяна на удари между Русия и Украйна, загина дете

Нова размяна на удари между Русия и Украйна, загина дете

Свят Преди 1 час

Най-малко седем души са ранени при атаката в централния район „Печорски“ на Киев

Строителят край пропадналия път във Варна: Нямаме вина за ВиК аварията

Строителят край пропадналия път във Варна: Нямаме вина за ВиК аварията

България Преди 2 часа

От фирмата твърдят, че спукан водопровод е причинил навлизането на вода към строителната площадка

Вдигнаха по тревога шведски и финландски изтребители, за да прехванат руски военни самолети

Вдигнаха по тревога шведски и финландски изтребители, за да прехванат руски военни самолети

Свят Преди 2 часа

,

Колоритната Роксана е първият звезден участник в новия сезон на „Пееш или лъжеш“

Любопитно Преди 2 часа

Шеф Ангелов и Герасим Георгиев – Геро се присъединяват към съветниците в търсене на истинския певец

НС обсъжда на второ четене формулата за минималната работна заплата

НС обсъжда на второ четене формулата за минималната работна заплата

България Преди 2 часа

Законопроектът предвижда тя да се определя въз основа на четири критерия, но формулата за изчисляването ѝ и конкретните показатели да бъдат разписани в наредба на МС

Тъмната тайна на Хитлер: Убил ли е с ръцете си единствения човек в живота си

Тъмната тайна на Хитлер: Убил ли е с ръцете си единствения човек в живота си

Любопитно Преди 2 часа

Нови разкрития в германските архиви поставят под съмнение алибито на нацисткия лидер за мистериозната смърт на 23-годишната му племенница Гели Раубал през 1931 г.

Данъчните оценки на имотите скачат с 30% през 2027 г., няма да се отрази върху такса "смет"

Данъчните оценки на имотите скачат с 30% през 2027 г., няма да се отрази върху такса "смет"

България Преди 2 часа

През следващите две години се предвижда оценките да се увеличат с още по 35%, съобщи зам.-министърът на финансите Людмила Петкова

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg
1

Започва Лигата на нациите 2026/27: Какво предстои в турнира

sinoptik.bg
1

Как животните в Китай празнуват Есенната луна

sinoptik.bg

Почина Марина Влади, музата на Владимир Висоцки

Edna.bg

Дав Камерън и Дамиано Давид се ожениха на романтична церемония в Тоскана

Edna.bg

Скандал в парламента заради позицията на България за Украйна на сесията на ООН

Nova.bg

„Ще те убия”: Обвиниха мъж за стрелба срещу съсед пред очите на 7-годишното му дете

Nova.bg