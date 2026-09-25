Макълмор обяви турне „Свободна Палестина“, след скандала с Ед Шийран

А мериканският рапър Макълмор обяви европейско турне под надслов Free Palestine („Свободна Палестина“), след като бе отстранен от турнето на британския певец Ед Шийран, предаде ДПА. 43-годишният изпълнител, чието истинско име е Бенджамин Хагърти, ще изнесе концерти в Дъблин, Париж и Лондон. Участието му като подгряващ изпълнител в турнето на Шийран бе отменено след негови коментари за ситуацията в Газа.

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Междувременно всички подгряващи изпълнители за оставащите дати от турнето Loop на Шийран – сред тях ирландският певец Арън Роу, носителят на награда „Грами“ Финиъс (FINNEAS), брат на Били Айлиш, датчаните Lukas Graham и групата Beoga – се отказаха от участията си.

Макълмор съобщи, че ще събере артисти и приятели за поредица от концерти, чиято цел е да бъде осигурена хуманитарна помощ и подкрепа за хората в Палестина.

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В публикация в Инстаграм рапърът посочи, че през последните три години е настъпила промяна в обществените нагласи по отношение на „освобождението на Палестина“, влиянието на милиардерите и ролята на артистите.

„Вече е 2026 г. Да бъдеш аполитичен по време на геноцид вече не е вариант“, написа той, като призова артистите да заемат позиция, да се информират и да използват публичните си платформи и за каузи извън сферата на развлеченията.

По-рано беше съобщено, че Робърт Крафт, чиято компания „Крафт груп“ притежава стадион „Джилет“, където бяха планирани концерти на Шийран в САЩ на 25 и 26 септември, е сред хората, които са се свързали с певеца, за да го уведомят, че той няма да може да използва съоръжението, ако Макълмор остане част от турнето.

Шийран впоследствие отбеляза, че решението за отстраняването на Макълмор е било взето от промоутъра, а не от него.

„Случилото се с мен е по-значимо от един артист или една сцена“, каза Макълмор. По думите му през последната седмица той се е свързал с артисти, които са изразили публично солидарност с палестинския народ, въпреки възможните последици.

Турнето Free Palestine ще започне на 26 октомври в 3Arena в Дъблин, ще продължи на 29 октомври в Accor Arena в Париж и ще завърши на 30 октомври в Wembley Arena в Лондон.

Очаква се да бъдат обявени и други участващи артисти и градове, включително дати за концерти в САЩ, допълва ДПА.