На 22 април отбелязваме Деня на Земята

К олективните действия ще бъдат от решаващо значение за ограничаването на климатичната криза, пише ABC News .

Глобалното затопляне представлява нарастваща заплаха, която изисква съвместни усилия, за да бъде овладяна, предупреждават експерти.

Макар че по-голямата част от парниковите газове, причиняващи климатичните промени, се отделят при изгарянето на изкопаеми горива за енергия, около 75% в световен мащаб според Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, отделните хора също могат да участват в дейности с реално въздействие върху местната среда и екосистеми.

Според Световния икономически форум колективните действия, включително участие в събития, организирани от общността, са "ключов" инструмент за изграждане на устойчивост към климатичните промени.

Темата на Деня на Земята 2026 е "Нашата сила, нашата планета", като акцентът пада върху силата на обществената мобилизация и съвместните действия за защита на постигнатия напредък в опазването на околната среда.

Ето някои от действията, в които хората могат да се включат:

Участие в почистване на плажове

Почистването на местен плаж може да има ефект далеч отвъд самото крайбрежие.

Всяка година до 23 тона пластмасови отпадъци попадат във водните екосистеми по света, включително езера, реки и морета, според Програмата на ООН за околната среда. Общото количество пластмаса в океаните се оценява на до 199 милиона тона.

Активното събиране на отпадъци намалява количеството боклук, който се разгражда до вредни микропластмаси. Проучване от 2022 г. на норвежки учени показва, че премахването на големи пластмасови отпадъци от бреговете намалява локалното замърсяване с микропластмаси с 99,5% в рамките на една година.

Освен това почистването насърчава екологично поведение, като повишава осведомеността за личната употреба на пластмаса.

Доброволците съобщават, че преживяването е смислено, помага им да научат повече за морската среда и ги мотивира да действат по-отговорно към природата.

Чистите плажове също така осигуряват по-безопасни условия за отдих, по-силни местни общности и по-здрави екосистеми.

Участие в местни избори

Националните избори привличат най-голямо внимание, но именно местните избори могат да доведат до трайни политики с реално въздействие върху околната среда.

Докато избирателната активност в САЩ достига около 60% при президентски избори и 40% при междинни, на местно ниво често е под 20%.

Гласуването в местни избори може да доведе до:

по-чист въздух и по-малко трафик чрез насърчаване на устойчив транспорт; по-добро управление на водните ресурси; намаляване на замърсяването чрез ограничаване на индустриални дейности близо до населени места.

Около 59% от избирателите предпочитат кандидати, които подкрепят действия срещу глобалното затопляне, а 41% искат да чуват повече по темата от политиците.

Експерти съветват хората да се информират за местните избори и да насърчат и други да гласуват.

Засаждане на дървета или създаване на градина

Хората могат да допринесат за по-чиста околна среда и от собствените си дворове.

Дърветата и растенията:

абсорбират въглероден диоксид; филтрират замърсители; намаляват градските температури чрез сянка.

Те също така:

подобряват качеството на водата; предотвратяват ерозия; подпомагат биоразнообразието.

Зелените площи имат и доказани ползи за здравето, намаляват стреса и риска от депресия.

Голямо изследване в Луисвил, Кентъки, показва, че засаждането на над 8000 дървета е довело до подобрение на здравето на местните жители, включително при заболявания като сърдечни проблеми и рак.

Компостиране на органични отпадъци

Хранителните отпадъци са сериозен източник на вредни емисии.

При разлагането им се отделя метан, парников газ, който е около 28 пъти по-мощен от въглеродния диоксид.

Около 45% от глобалното затопляне днес се дължи на човешки емисии на метан.

Компостирането представлява контролиран процес на разграждане на органични материали и може да:

намали емисиите от сметища;

подобри качеството на почвата;

помогне за улавяне на въглерод.

Много общини предлагат програми за компостиране, но съществуват и варианти за домашно компостиране, включително в двора или чрез използване на червеи.