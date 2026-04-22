Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

Н а днешното си заседание правителството взе решение да промени статута на парк „Врана“ в София от частна държавна в публична държавна собственост.

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност на градинското и парково изкуство с категория „национално значение“.

Паркът е показателен пример за междуинституционални пререкания и административни забавяния. Правният спор за собствеността на парка има дълга история. През 2017 година Софийският градски съд отсъди, че дворцовият комплекс „Врана“ е държавна собственост, а не на семейството на бившия български цар. Това решение беше част от поредица дела срещу реституционните претенции на Симеон Сакскобургготски, като съдът аргументира, че имотите никога не са били частна собственост на царя, а са управлявани от държавна институция.

Въпреки че през 2001 г. Симеон Сакскобургготски и княгиня Мария Луиза дариха парка на Столична община с условието да бъде поддържан като природонаучен музей, през 2013 г. общината закри общинското предприятие „Парк-музей Врана“, прехвърляйки управлението му към „Паркове и градски градини“, което според царското семейство е довело до унищожаване на неговата автономност.

Ключов момент в съвременната ескалация на казуса настъпи на 11 юли 2023 година, когато Върховният касационен съд окончателно реши, че имотът е държавна собственост. Въпреки това правно основание, Столична община продължи да стопанисва парка, както го правеше от 2012 г. насам. През изминалата година общината многократно приканва държавата да влезе във владение и това най-сетне се случва след серия от инциденти с паднали дървета и клони.

Заместник-кметът на София тогава заяви, че ще бъдат изготвени всички необходими документи за предаване на собствеността. В отговор на действията на общината, на същия 10 юли правителството одобри допълнителни разходи в размер на 1 365 800 лв. по бюджета на Министерския съвет за 2025 г., предназначени за дейности по стопанисване и управление на парка от областния управител на София. Областната администрация София-град отправи апел към Столична община за приключване на процедурата по предаване, подчертавайки необходимостта от пълен опис на активите и инфраструктурата.