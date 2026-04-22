АПИ уволнява свой служител, карал пиян

П редприети са действия за освобождаване на служителя от Областното пътно управление в Добрич, заловен при проверка от „Пътна полиция“ да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Трудовите му правоотношения ще се прекратят според разпоредбите на Кодекса на труда.

Ръководството на АПИ не толерира неспазването на правилата за движение по пътищата и вътрешните правила за поведение на служителите в държавната пътна администрация и ще приложи стриктно разпоредбите на нормативната уредба.

Хванаха служител на АПИ да шофира след употреба на алкохол, втори път за седмица

Припомняме, че при полицейска проверка в Балчик беше спрян лек автомобил „Дачия“ с отличителни знаци на АПИ, управляван от 54-годишен мъж. Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила. Мъжът беше задържан за срок до 24 часа, а по случая беше образувано бързо полицейско производство.

От полицията посочиха, че през предходната седмица същият водач е бил спрян, докато е управлявал личния си автомобил, като пробата му за алкохол е била над 1,2 промила. Превозното средство е иззето по надлежния ред.