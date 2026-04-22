Роботи влизат в тунелите на „Ноевия ковчег“ след сензационно откритие

Н ови открития на изследовател относно странно скално образувание в Турция биха могли да докажат, че Ноевият ковчег е бил реален, според съобщения, цитирани от The New York Post.

Андрю Джоунс, изследовател от Noah’s Ark Scans, заяви пред GB News, че „вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала.

Сканирания с проникващ в земята радар и почвени проби от мястото на тунелите, които според съобщенията съответстват на дължината от 157 метра на Ноевия ковчег, са разкрили серия от „коридори“ под земята, съобщава изданието.

Открити са тунели, които преминават по средата на „лодката“ и покрай вътрешния ръб на възможния кораб, водещи към централна кухина, която Джоунс нарича атриум.

„Бог каза на Ной да въведе животните. Така че тези животни биха останали там, заедно с Ной и неговото семейство. Интересното е, че тези кухини се подреждат под земята и не са просто случайни“, каза Джоунс пред изданието.

„Тези тунели също следват определен модел. GPR е просто начин да се погледне под почвата с помощта на радар. Има също изследвания, направени с IRT, което е друга геофизична техника – и те показват корпус с форма на кораб, който все още е запазен дълбоко в почвата“, каза изследователят.

Учените също са открили допълнителни доказателства от почвени проби, които биха могли да покажат, че хора са изградили скалното образувание.

„През 2024 г. взехме 88 случайни почвени проби вътре и извън тази форма на кораб. И това, което те показаха, беше, че почвата вътре във формата на кораба има три пъти повече органична материя, отколкото непосредствено отвън, и с 38% повече калий“, спомня си Джоунс.

„Това показва, че почвата е уникална. А тревата, през есента, има по-жълтеникав цвят точно отвътре. Това точно съвпада с описанието в Библията. Това са 300 египетски лакътя. За нас това са все положителни насоки, които следваме, и показва, че има още какво да бъде открито“, каза той.

Фосилни останки, открити около мястото с форма на лодка, което се намира на приблизително 1981 метра над морското равнище, също биха могли да покажат доказателства за Големия потоп, твърди Джоунс.

Древни корали и морски черупки, открити от изследователите, биха могли да докажат, че „някога този район е бил под вода“, добави той. Феноменът обаче може да се дължи на разместване на тектонични плочи, което е издигнало скалното образувание високо над праисторическия океан.

Джоунс и неговият екип сега обмислят да изследват мистериозните тунели с роботизирано устройство. „Имаме екип, който проектира роботизирано, дистанционно управлявано устройство, което може да се спусне вътре в отворите и да изследва тунелите“, каза той пред изданието.