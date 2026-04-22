Любопитно

Роботи влизат в тунелите на „Ноевия ковчег“ след сензационно откритие

„Вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала

22 април 2026, 14:21
Н ови открития на изследовател относно странно скално образувание в Турция биха могли да докажат, че Ноевият ковчег е бил реален, според съобщения, цитирани от The New York Post.

Андрю Джоунс, изследовател от Noah’s Ark Scans, заяви пред GB News, че „вълнуващи нови открития“ относно скалното образувание, открито за първи път през 1959 г. на турската планина Арарат, могат да докажат, че лодката от Книгата Битие някога е съществувала.

Сканирания с проникващ в земята радар и почвени проби от мястото на тунелите, които според съобщенията съответстват на дължината от 157 метра на Ноевия ковчег, са разкрили серия от „коридори“ под земята, съобщава изданието.

Открити са тунели, които преминават по средата на „лодката“ и покрай вътрешния ръб на възможния кораб, водещи към централна кухина, която Джоунс нарича атриум.

„Бог каза на Ной да въведе животните. Така че тези животни биха останали там, заедно с Ной и неговото семейство. Интересното е, че тези кухини се подреждат под земята и не са просто случайни“, каза Джоунс пред изданието.

„Тези тунели също следват определен модел. GPR е просто начин да се погледне под почвата с помощта на радар. Има също изследвания, направени с IRT, което е друга геофизична техника – и те показват корпус с форма на кораб, който все още е запазен дълбоко в почвата“, каза изследователят.

Учените също са открили допълнителни доказателства от почвени проби, които биха могли да покажат, че хора са изградили скалното образувание.
„През 2024 г. взехме 88 случайни почвени проби вътре и извън тази форма на кораб. И това, което те показаха, беше, че почвата вътре във формата на кораба има три пъти повече органична материя, отколкото непосредствено отвън, и с 38% повече калий“, спомня си Джоунс. 

„Това показва, че почвата е уникална. А тревата, през есента, има по-жълтеникав цвят точно отвътре. Това точно съвпада с описанието в Библията. Това са 300 египетски лакътя. За нас това са все положителни насоки, които следваме, и показва, че има още какво да бъде открито“, каза той.

Фосилни останки, открити около мястото с форма на лодка, което се намира на приблизително 1981 метра над морското равнище, също биха могли да покажат доказателства за Големия потоп, твърди Джоунс.

Древни корали и морски черупки, открити от изследователите, биха могли да докажат, че „някога този район е бил под вода“, добави той. Феноменът обаче може да се дължи на разместване на тектонични плочи, което е издигнало скалното образувание високо над праисторическия океан.

Джоунс и неговият екип сега обмислят да изследват мистериозните тунели с роботизирано устройство. „Имаме екип, който проектира роботизирано, дистанционно управлявано устройство, което може да се спусне вътре в отворите и да изследва тунелите“, каза той пред изданието.

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Разчлененото тяло в Пловдив - убийство заради спор за дистанционно

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Автобусът, прегазил хора край Малко Търново, пестял гориво

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на

Създателят на Call of Duty е загинал в горящите останки на "Ферари" за 400 000 долара

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От Българската банка за развитие отговориха на Гюров

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
13-те най-лоялни кучета в историята

13-те най-лоялни кучета в историята

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 11 часа
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 11 часа
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 10 часа
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 10 часа
Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Драматични събития слагат край на играта за един от претендентите в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 14 минути

Чия кулинарна мечта ще приключи?

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

Николай Попов: Цялата отговорност е на Румен Радев

България Преди 32 минути

„Сияние“ започва изграждането на своя гражданска мрежа

<p>&bdquo;Седях в банята с пистолет в устата, без да знам какво правя&ldquo;: Признанията н Хълк Хоган преди смъртта му</p>

Последните дни на Хълк Хоган: Легендата не можел дори да отвори бутилка вода без помощ

Свят Преди 1 час

Новата документална поредица на Netflix „Hulk Hogan: Real American“ разкрива шокиращи подробности за здравословното състояние, тежката зависимост от фентанил и личните трагедии на кеч идола преди смъртта му

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

Промениха статута на парк „Врана“ на публична държавна собственост

България Преди 1 час

Имотът с площ 958 362 кв. м е със статут на единична недвижима културна ценност

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Огромен късмет дебне три зодии, сред тях ли сте

Любопитно Преди 1 час

В следващите дни някои зодиакални знаци ще имат късмет, но само малцина ще преживеят истински пробив. От 22 април те ще навлязат в период, който може драстично да промени живота и финансовото им положение

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

NEXT LEVEL HR 2026: Когато инвестициите в хора не водят до резултати

Преди 1 час

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

ЕС деблокира заема от 90 млрд. евро за Украйна

Свят Преди 2 часа

Будапеща е дала съгласие за започване на процедурата

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

АПИ уволнява свой служител, карал пиян

България Преди 2 часа

Тестът за употреба на алкохол отчете 1,98 промила

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Папа Лъв XIV: Бъдещето на човечеството е в опасност

Свят Преди 2 часа

Той порица “колонизирането“ на природните ресурси на Земята

.

Тръмп обмисля последици за съюзниците от НАТО, които са в списъка на "непослушните"

Свят Преди 3 часа

Това усилие е поредният знак, че президентът Доналд Тръмп планира да изпълни заплахите си срещу членове, които не се смятат за "образцови съюзници"

<p>Йотова с първи коментар за оставката на Сарафов</p>

Президентът Йотова за оставката на Сарафов: Необходима, но само първа стъпка

България Преди 3 часа

"Оттук нататък отговорността е в Народното събрание", посочи президентът

<p>Тръгва делото&nbsp;срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък</p>

Делото срещу двамата полицаи, обвинени за убийство на арестант в Казанлък, започва по същество

България Преди 3 часа

До 24 април, в три последователни дни, разширеният съдебен състав ще проведе разпит на свидетели и вещи лица

Снимката е илюстративна

България е втора в ЕС по ръст на дълга, дължим близо 35 млрд. евро

България Преди 3 часа

Въпреки че страната ни остава сред държавите с най-ниска задлъжнялост в ЕС, скоростта на натрупване на нови заеми ни нареди на второ място по ръст в Европа, изпреварвайки почти всички останали членки

Зоуи Кравиц

Сгодени ли са Зоуи Кравиц и Хари Стайлс? Актрисата се появи с пръстен на „онзи“ пръст

Любопитно Преди 3 часа

Зоуи Кравиц разпали мрежата! Актрисата се появи в Лондон с огромен диамант на „онзи“ пръст, докато целуваше Хари Стайлс. След раздялата с Чанинг Тейтъм, Зоуи изглежда е открила новата голяма любов. Дали Хари е задал важния въпрос, или е просто стил?

Снимката е архивна

Напрежение в Ормузкия проток: Иран задържа два кораба, един от тях е свързан с Израел

Свят Преди 3 часа

Корпусът на гвардейците на ислямската революция спря плавателните съдове „MSC Francesca“ и „Epaminondas“, обвинявайки ги в нарушения на сигурността и правилата за преминаване през ключовия петролен маршрут

<p>Министър&nbsp;Христанов: Хижа &quot;Ведра&quot; е превърната в бардак, държавата ще си я върне</p>

Министър Христанов: До края на седмицата сигнализираме прокуратурата във връзка с продажбата на хижа "Ведра"

България Преди 3 часа

Фирмата зад сделката била свързана с лице, известно с прякора "Вълка"

Всичко от днес

От мрежата

Очен секрет при кучетата: нормално явление или сигнал за тревога

dogsandcats.bg

Как да помогна на котката си по време на раждане

dogsandcats.bg
1

Паметен символ на Априлското въстание

sinoptik.bg
1

С 50% по-малко врабчета за последните 10 години

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Ани Салич – години класа и журналистика с мисия

Edna.bg

Как бащинството пренарежда мъжкия ум и защо това е добра новина за всички

Edna.bg

Погба: Въпрос на време е Мбапе да спечели "Златната топка"

Gong.bg

Да скъсаш мрежата (22.04.2026)

Gong.bg

Осъдиха касиерка от „Български пощи“ за присвояване на над 30 000 евро

Nova.bg

Задържаха сина на мъжа, чиито останки бяха открити от бездомник в контейнер в Пловдив

Nova.bg