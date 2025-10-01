България

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания

1 октомври 2025, 17:58
Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина
Откриха академичната година в Софийския университет

Откриха академичната година в Софийския университет
Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите

Промяна в наредбата за предолимпийска подготовка ще осигури финансиране за волейболистите
Какви са правомощията на служителите на ДАИ?

Какви са правомощията на служителите на ДАИ?
Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага

Пеевски: Подкрепям Борисов, ДАИ трябва да се закрие веднага
Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство

Борисов: Има две теми – водата и цените, всичко останало е празнодумство
Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”

Как скандалът с подкуп около концерта на Роби Уилямс разкри корупционна схема в „Автомобилна администрация”
Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

И  второто тяло, намерено на кораб с меден сулфат в пристанището на Бургас, е на българин, предаде "24 часа"..

В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.

Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания.

Първа версия за смъртта на двамата мъже, открити мъртви на кораб в Бургас

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици.

Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище. 

Източник: 24 часа    
Бургас кораб тела
Последвайте ни
Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Собственикът на дискотека

Собственикът на дискотека "Пулс" подкупил брата на съдия по делото

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Предлагат по-висока вдовишка добавка

Предлагат по-висока вдовишка добавка

pariteni.bg
Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 1 ден
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 1 ден

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

България Преди 21 минути

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

България Преди 1 час

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“

Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон

Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон

Любопитно Преди 2 часа

Развлекателните праймтайм формати, новините и публицистичните предавания са със значителна преднина пред втората телевизия в класацията

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Свят Преди 2 часа

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 2 часа

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 3 часа

Шофьорът е турски гражданин

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 3 часа

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 3 часа

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 3 часа

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 3 часа

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 3 часа

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 4 часа

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 4 часа

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим дупето на котката, в случай че се наложи

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Рисковете на първия снеговалеж за сезона

sinoptik.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Левски удари ЦСКА в дербито на Югозападната Трета лига

Gong.bg

Венислав Антов: Не осъзнаваме какво се е случило, в шок съм

Gong.bg

НСИ обяви колко е населението на България

Nova.bg

Желязков: Източният фланг на ЕС и НАТО изисква координирана защита и проактивни действия

Nova.bg