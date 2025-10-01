И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Зов за помощ: 6-годишната Йоана се нуждае от средства, за да проходи

И второто тяло, намерено на кораб с меден сулфат в пристанището на Бургас, е на българин, предаде " 24 часа". .

В хранилището имало 5 хиляди тона меден концентрат, пристигнал от Южна Америка. При отварянето на трюма работниците попаднали на телата на двамата мъже, които макар да били с маски, вероятно са се задушили от изпаренията на отровния концентрат.

Двамата мъже не са били част от екипажа на кораба, който е собственост на турска компания.

Първа версия за смъртта на двамата мъже, открити мъртви на кораб в Бургас

Разследването на случая е поето от бургаското следствие. Работи се по няколко версии, включително контрабанда на наркотици.

Все още не е приключил огледа на плавателния съд, който е задържан на бургаското пристанище.