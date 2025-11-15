Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)

П олитическият отзвук за отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас не закъсня. А стъпката, която България направи още преди да стане ясно за дерогациите, беше решението Румен Спецов да поеме контрола над дружествата на „Лукойл” в страната, като заеме поста особен управител, пише NOVA.

Първите политически реакции дойдоха още късно в петък. Във Facebook лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов благодари и поздрави целия екип на Министерския съвет, с който са изработили решенията на американското и британското правителство.

Правосъдният министър Георги Георгиев коментира, че по този начин се осигурява стабилност на доставките на петрол и на цените на горивата за българските граждани и бизнеса.

Часове преди САЩ да обявят дерогацията за страната ни - Румен Спецов беше назначен за особен управител на активите на "Лукойл" в България. Съгласие са дали както в коалицията така и международните ни партньори.

Според приетите законови текстове с избора на особен управител Спецов поема и четирите дружества у нас. След избора на особен управител предишни разпоредителни сделки са нищожни. А акционери, съдружници и еднолични търговци са без разпореждане със собствеността. Освен това - особеният управител изпълнява в пълен обем правото на глас, а при сделка, извършена от него, парите се депозират в Българската банка за развитие. Темата предизвика коментари както от президентската институция, така и от политическите сили.

Часове след получената отстъпка от Съединените щати, първият коментар на премиера дойде по време на проверката на Вертикалния газов коридор в района на магистрала „Хемус”. „Направихме възможно най-доброто за рафинерията”, кaтегоричен беше Росен Желязков.

"Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията", изтъкна Желязков и припомни, че дерогацията е с продължителност от шест месеца. Министър-председателят посочи, че е важно да бъде осигурена навременната доставка на нефт, да има безпрепятствени процеси по преработката и дистрибуцията. "Разчитам, че особеният управител и екипът, който ще подбере, чрез предпоставките, които са предвидени в закона, ще внесе необходимото успокоение", изтъкна Желязков. Премиерът също така изрази надежда, че Руската федерация ще се вслуша в гласа на разума и ще спре огъня. Той беше категоричен, че докато войната продължава в Украйна, санкциите от страна на Европейския съюз и от страна на САЩ ще продължат все повече да затягат примката.

Министърът на енергетиката Жечо Станков също направи коментар.

„Дипломацията обича тишината. Тази тишина в рамките на 3 седмици я използвахме , за да можем на ежедневна база да комуникираме както с Министерството на енергетиката, Министерството на вътрешните работи и най-важното - Министерството на финансите, в лицето на OFAC, за да можем стъпка по стъпка да изпълним всички необходими поети ангажименти от нас”, каза той.

Според президента обаче е било ясно, че дерогация ще има не само за нашата страна, но и за всички засегнати европейски страни.

"САЩ са стратегически съюзник на Европа и всички опити за героични пози, за демонстрация на някакви супер постижения в дипломацията звучат леко нелепо. Аз съм загрижен за Конституцията на България и правовата държава. Самото назначаване на особения търговски управител на "Лукойл" е извън закона”, категоричен е Румен Радев.

По думите на държавния глава съгласно закона на управляващите особеният търговски управител трябва да разработи подробен шестмесечен план, който да представи пред Съвета по сигурността. "Кога той разработи такъв план, като той даже не е присъствал на съвета?", попита Радев. По думите му дейност, която по зародиш е в нарушение на закона, има риск да доведе до потенциална криза с горивата.

Фигурата на особения управител предизвика остри политически коментари и от страна на опозицията.

Мартин Димитров от „Продължаваме Промяната-Демократична България”заяви, че не е против конкретната личност Румен Спецов за особен управител, но смята, че за този ключов пост трябва да е назначен експерт с дългогодишен опит в петролния сектор: „Това е работа, която може да изисква преговори за доставки, алтернативни суровини, логистика. Не знам Спецов някога да е имал отношение към тази материя.“

От ГЕРБ обаче защитиха позицията си. Деница Сачева от ГЕРБ отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: „Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти.“