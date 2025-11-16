Свят

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

Открита война може и да не избухне. А може и да е неизбежна

16 ноември 2025, 10:00
Източник: iStock/GettyImages

У краинското разузнаване предупреди, че руски дрон „Ланцет“ кръжи в небето над Краматорск, като чапла над езеро с риби, готов да нанесе удар. Лаптоп показва няколко екрана със сцени: медици, тичащи през разкъсана гора, руски войници под прицел на украинците, бункери, които се взривяват – ежедневен ужас.

Това е бъдещето на войната и

Западът не е готов за онова, което може да дойде в открит конфликт с Русия: масови жертви и трансформация на бойното поле, каквато армиите на НАТО не тренират.

Компютърният поток е предназначен за Ребека Масиоровски, американски доброволец парамедик, която ръководи медицинските операции, евакуациите и подготовката на цял батальон мъже и жени на източния фронт на Украйна под командването на 3-та бригада. В конвенционална война тя би била майор. В тази война? Няма представа какъв е рангът ѝ – и не я интересува.

Но разкритията на тази фронтова лекарка, която може да се похвали с рядкото твърдение, че е свалила руски дрон, атакуващ нейните пациенти, са смразяващи. 

„Имахте срещи с обучителни екипи от НАТО. Говорили сте с НАТО, когато сте се връщали в Европа. Смятате ли, че те са готови за следващата война с Русия?“ – пита я The Independent.

„Не. Не, честно казано съм малко уплашена“, отговаря тя след повече от 40 месеца война тук.

И обяснява: „Ако говорите с военни от НАТО, те ще ви уверят, че всичко е под контрол, добре оборудвани са, добре подготвени. Но мисля, че

никой не може да бъде подготвен за такъв конфликт. Никой.

И това, което ме притеснява е, че докато предлагат обучение (в Европа за украинци), мисля, че е време и те самите да вземат информация и обучение от украинците“.

Масиоровски е преминала обучение с войски на НАТО през миналата година и казва, че наученото е било подходящо за Афганистан и Ирак, но не и за Украйна. „Когато ходих да се обучавам с НАТО, факторът дронове почти не беше взет предвид. Тактиките бяха тези от предишната война. А тези тактики вече не важат, защото не правиш линеен щурм. Всичко се промени с дроновете. И това не беше включено, поне не в това обучение“, казва тя от своята секретна база за медицинска евакуация.

Нейните екипи евакуират ранени с АТВ-та, защото бронираните линейки са вече капани на смъртта, докато АТВ-тата могат да се промъкват между гори и укрития, за да избегнат дронове. Но загубите на екипа ѝ са тежки. През миналата седмица водещ медик с позивна „Викинг“ беше убит по време на спасителна мисия източно от Славянск. Няколко седмици преди това друг шофьор беше убит от дрон.

„Не виждам как европейците ще се справят с това“,

категорична е Ребека Масиоровски.

Ръководството и разузнавателните служби на НАТО се съгласяват, че Европа вече води хибридна война с Русия, включваща пропаганда за подкопаване на демокрацията, кибератаки, саботаж и убийства. Напоследък има сондиращи атаки вътре в Полша и Естония от руски самолети и постоянни провокации по море.

Открита война може и да не избухне. А може и да е неизбежна.

Владимир Путин многократно заяви, че иска да върне балтийските държави под руски контрол и има претенции към цяла Източна Европа. Украинците и грузинците знаят, че когато казва такива неща – той нахлува. Ако избухне война, Русия има опит в модерния бой, който само Украйна споделя.

Офицер, действащ в Покровск, където според Украйна Русия концентрира 150 000 войници, за да пробият линиите, описва боевете като „ад“. В пламъците на този ад се ражда нов подход към войната. „Променяме структурата на войната в движение“, казва Олександър Ябчанка, командир на дроново подразделение във „Вълците на Да Винчи“, част от 59-а бригада. „Има лоша новина за Украйна и Европа. Русия се адаптира точно като нас. Това е колосална заплаха и силно подценявана в Европа“, заявява още той.

Говорител на британската програма Operation Interflex казва, че 61 000 украински войници са обучени „за да бъдат в най-силната възможна позиция срещу руските атаки“. Той добавя, че украински експерти и оператори на дронове служат като консултанти за подготовката на войници, и че 91% от преминалите базово обучение на НАТО „се чувстват по-уверени в шансовете си за оцеляване“.

Но изследване на Джак Уотлинг от Royal United Services Institute предупреждава, ч

 НАТО трябва да настигне реалността – войната се промени.

Малки, смъртоносни FPV дронове, често управлявани чрез фиброоптични кабели, с точност далеч отвъд традиционните фронтови линии, са преобразили конфликта. 

Доктрината на НАТО разчита на „комбинирани въоръжени маневри“ – концентрация на авиация, бронетехника, пехота и артилерия за изненадващ и масивен удар. Това вече не работи. „Всепроникващите мрежи и сензори правят постигането на изненада почти невъзможно“, обяснява Уотлинг. „А повсеместността на прецизните оръжия“ прави концентрираните сили лесна цел за бързо унищожение. Така фронтовете стават широки, дълбоки, разбити и почти празни от пехота.

Докато НАТО се подготвя за масирани атаки на Русия, руските тактики вече не разчитат на числено превъзходство. Сега Украйна е атакувана с далекобойни планиращи бомби. Руски дронове издирват украинските екипи за БПЛА в бункерите им и ги принуждават да се оттеглят. А най-вече – логистиката е напълно разгромена. В резултат малки групи руснаци от по 2–4 души се промъкват тайно в бункери, за да ги задържат седмици или месеци.

Украинските войници правят същото – и разчитат на доставки на храна, боеприпаси и медикаменти чрез дронове по суша или въздух.

В Афганистан 99.2% от британските ранени, евакуирани до болницата в Кемп Бастион, са оцелявали, защото пристигаха в рамките на „златния час“.

В евентуална война с Русия евакуацията може да отнеме дни или седмици. А ранените може да са десетки или стотици от един удар.

„Раните са катастрофални“, казва Масиоровски. „И се множат, защото радиусът на удар от дрон, който пуска граната или взрив, е огромен. Може цяла група да бъде смачкана от един удар“.

Затова районът изисква продължителни грижи на бойното поле:

  • войници, които не могат да бъдат евакуирани,
  • медицински инструкции по радио,
  • и обучение, при което всеки войник трябва да бъде медик.

„НАТО не е подготвен за това“, категорична е тя. Обикновените войници на НАТО рядко са обучавани да лекуват себе си дни наред с антибиотици и интравенозни вливания.

Най-страшното – НАТО не е готов за масови жертви в конфликт с Русия

„Почти не можем да осмислим този мащаб на загубите“, казва Ед Арнолд, бивш британски офицер от RUSI. Гангрената е често срещана сред украинските войници, защото са в окопите твърде дълго. Най-голямата мобилна полева болница на Великобритания има 80 легла и 10 интензивни. В конфликт в стил Украйна, където ще има стотици жертви дневно това е напълно недостатъчно.

„В момента в Сандхърст трябва да има украинци, които да обучават британските офицери“, добавя Арнолд. „Трябва да има постоянно украинско подразделение, което да се сменя редовно и да предава реалния опит от фронта“.

Източник: The Independent    
украинска война НАТО Русия дронове неподготвеност масови жертви трансформация на бойното поле военно обучение военна медицина хибридна война
