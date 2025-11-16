Свят

„Нашият кошмар с Новичок“ – ужасяващи подробности за отравянето от 2018 г.

Сергей Скрипал, двоен агент, предавал информация на MI6, и неговата тогава 33-годишна дъщеря Юлия едва не загубиха живота си при нападението от руски агенти в град Солсбъри на 4 март 2018 г.

16 ноември 2025, 07:48
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Б ивш руски шпионин и дъщеря му, които бяха атакувани от Владимир Путин с химическо оръжие по улиците на Великобритания, разкриват за първи път ужасяващите подробности за преживяното, пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Семейство Скрипал, които бяха отровени след като смъртоносният нервнопаралитичен агент „Новичок“ беше нанесен върху дръжката на входната врата на дома на бащата, прекараха три седмици в кома и преминаха през дълго и болезнено възстановяване. Оттогава се укриват.

Сега техният разказ за т.нар. „Отравяне в Солсбъри“ беше разкрит в показания, предоставени на официалното разследване за инцидента. Те разказват, че симптомите им започнали, докато обядвали в италианския ресторант Zizzi в Солсбъри.

Г-ца Скрипал, която беше пристигнала във Великобритания предния ден, описва как

първоначално им се сторило „забавно“, когато очите им започнали да треперят. Но симптомите им бързо се влошили, довеждайки до нарастващ задух, ярки халюцинации и повръщане.

Юлия Скрипал казва, че когато смъртоносната отрова започнала да действа след като напуснали ресторанта, „всичко по улицата се люлееше, наистина, наистина зле“ и че трябвало „да държа ръката на баща ми“. След като вървели няколко минути към паркинга, където бащата бил паркирал автомобила си, двамата били принудени да спрат.

Юлия казва: „Седнахме на пейката, за да си поемем дъх. Когато седнах, беше много странно и страшно усещане, почти всичко беше размазано и цветовете се променяха… виждаш розово, червено, синьо, все едно си на LSD или амфетамини“.

Тя споделя, че е изгубила съзнание за секунди. Смята, че е можела да се задуши с повърнатото, ако не са били хората наоколо, които позвънили на спешния номер 999.

Солсбъри - 8 март 2018 г.
Солсбъри - 8 март 2018 г. Източник: GettyImages

В своята декларация Сергей Скрипал казва:

„Помня как халюцинирах и виждах арабски мъже и жени. Опитах се да ударя един от тях. Знаех, че е халюцинация, защото в Солсбъри няма много араби“.

Камери за наблюдение показали г-ца Скрипал да се подпира на рамото на баща си. Тя не изглеждала да се движи, „освен че правела кръгови движения с лявата ръка“.

74-годишният Скрипал си спомня момента, когато се събудил от комата: „Когато спрях да сънувам, мислех, че е минал един ден, а всъщност бяха минали 21 дни“.

Инцидентът предизвика мащабно разследване от антитерористичната полиция, включващо 180 военни експерти по химическа защита и дезактивация.

Разследването за Дон Сърджес, водено от съдия лорд Хюз от Омбърсли, носи името на 44-годишната жена, която беше единствената жертва на отравянията. Майката на три деца неволно напръскала себе си с „Новичок“, след като нейният приятел намерил изхвърлен нервнопаралитичен агент в бутилка от парфюм. Тя починала три седмици по-късно.

Подозренията се насочили към Русия, когато тестове на веществото, описано като „военен клас нервнопаралитичен агент“, показали, че е разработено от Съветския съюз през 80-те години.

Лорд Хюз разпоредил семейство Скрипал да не дават показания лично или дистанционно, за да не се разкрие местонахождението им.

Разследването ще представи заключенията си следващия месец.

Сергей Скрипал, бивш полковник от руската разузнавателна служба ГРУ, беше арестуван в Русия през 2004 г. и излежавал 15-годишна присъда за предаване на информация на MI6 през 90-те и 2000-те години, когато беше освободен през 2010 г. при размяна на шпиони. Но позицията на Кремъл е, че двойните агенти в крайна сметка „ще си получат заслуженото“.

Полицията смята, че отровата е била нанесена от двама мъже, пристигнали във Великобритания ден преди г-ца Скрипал, под фалшивите имена Александър Петров и Руслан Боширов. През юли същата година те били идентифицирани от външното министерство като Иван Ермаков и Алексей Лукашев. Двамата предизвикаха подигравки, след като заявиха, че са били в Солсбъри, за да видят „известния 123-метров шпил“ на катедралата в града.

Британското правителство също обвинява двамата в хакване на имейла на г-ца Скрипал от 2013 г. насам, използвайки зловреден софтуер, наречен X-Agent. Мъжете са и в списъка на най-издирваните от ФБР за предполагаемата им роля в намеса в президентските избори в САЩ през 2016 г.

По темата

Източник: Daily Mail    
Сергей Скрипал Юлия Скрипал отравяне Новичок Солсбъри Русия Владимир Путин двоен агент химическо оръжие Великобритания
„Нашият кошмар с Новичок" – ужасяващи подробности за отравянето от 2018 г.

