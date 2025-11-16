България

Години без транспорт: Жителите на 3 русенски села плащат скъпо, ако имат нужда от превоз

16 ноември 2025, 09:16
Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември
България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа
Опиати в сладолед, чипс и близалки: Нови психоактивни вещества заливат България
Росен Желязков: Това е възможният бюджет

Политическите реакции след отсрочката на санкциите срещу „Лукойл” у нас (ОБЗОР)
Премиерът Желязков: Постигнахме най-доброто за рафинерията
Пуснаха под домашен арест един от задържаните митничари на ГКПП "Калотина"

Б лизо хиляда жители на три русенски села – Каран Върбовка, Кацелово и Острица – вече четири години живеят без обществен транспорт. Причината – превозвачите отказват да изпълняват курсове заради липса на пътници.

На автобусната спирка в Каран Върбовка вместо разписание има окачени некролози.

„Няма автобуси, идват само за учениците. За Русе или Две могили трябва да си търсим коли – 50 лева на посока“,

разказа Николинка, жителка на селото.

Жителите на Кацелово са в същото положение, а тези в Острица могат да се възползват единствено от автобус до съседното село Широково, на три километра разстояние. „Направо сме вързани. Ако трябва да отидем в града – за лекарства или лекар – плащаме скъпо за транспорт“, каза Виолета от Острица.

Кметовете на селата многократно са подавали подписки и докладни в общинския съвет на Две могили, но решение няма, разказва NOVA.

„Превозвачите твърдят, че няма пътници.

Хората вече се комбинират по двама-трима и стигат до Две могили, откъдето вземат влак за Русе“, обясни  кметският наместник на Острица Йордан Йорданов.

„Необходима е субсидия от държавата. Без финансова помощ нито една фирма няма да работи на загуба“, коментира кметският наместник на Каран Върбовка Георги Иванов.

Според действащата нормативна уредба държавни субсидии се отпускат само на планински и погранични общини. Кметът на Две могили Мариета Петрова настоява правилата да бъдат преразгледани. „Трябва да се добавят и малките вътрешни общини с намаляващо население, които също имат нужда от транспорт“, заяви тя.

Министърът на транспорта Гроздан Караджов обяви, че до края на годината ще бъде внесен Закон за обществения транспорт. „Ще осигурим поне три пъти дневно удобен транспорт за всички граждани и субсидии за превозвачите“, каза той.

Докато се чака държавна помощ, Община Две могили подготвя обществена поръчка за възстановяване на линиите.

„Ще положим максимални усилия, за да осигурим поне веднъж седмично автобусна връзка. Надявам се това да стане до края на годината“, уточни кметът Петрова.

Жителите обаче се надяват на повече. „Нека автобусът пътува поне три пъти седмично – понеделник, сряда и петък. Билетът може да струва и 10-15 лева, само да има транспорт“, каза Дешка от Каран Върбовка.

