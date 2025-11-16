България

Кога идва истинската зима - ранна прогноза за декември

Вероятността за снежна Коледа в София е 44%, твърди синоптикът Симеон Матев

16 ноември 2025, 09:30
"Те не могат да говорят, ти защо мълчиш": Протест срещу насилието над животни в София
С иноптикът Симеон Матев коментира шансовете за бяла Коледа, предстоящите промени във времето и качеството на въздуха в страната, в предаването „Събуди се“ по NOVA. Данните, които екипът му анализира за последните 47 години, показват, че вероятността за снежна Коледа в София е около 43–44%. 

Матев припомни, че през последните години Коледи без сняг зачестяват, но миналият декември е пример за изключение – тогава в планините падна около метър сняг и някои райони останаха без електричество за седмица.

В краткосрочен план – през следващите 3 до 5 дни – условия за снеговалеж липсват.

По високите части на планините е възможен сняг само над 2500 метра и то главно във вторник, когато се очаква атмосферно смущение.

За момента времето за ноември е със студени сутрини, но приятни следобеди. Единствено Дунавската равнина остава под влияние на трайни мъгли, които според Матев ще се разсеят до понеделник. Утрешният ден се очертава с по-високи температури от обичайните.

Синоптикът предупреди, че

качеството на въздуха се е влошило, особено в ниските райони, където вредните частици се задържат по-лесно.

Най-лошо е положението в Източна Тракия, долината на Съзлийка, части от Дунавската равнина и Югоизточна България.

Температурите до следващата събота ще останат по-високи от нормалните за сезона, особено в Югоизточна България, където се очакват стойности над 20 градуса по Целзий.

Минусови температури са възможни чак към края на следващата седмица.

По-значително застудяване, което може да донесе сняг и на по-ниски височини, се очаква около 25–26 ноември. „Дали ще се реализира и къде точно ще падне снежната линия – предстои да видим“, уточни Матев.

Първите 7–10 дни на декември вероятно ще бъдат с температури около нормата, достатъчно ниски, за да се произвежда изкуствен сняг. Така ски курортите могат да започнат подготовка на пистите. Повечето курорти традиционно откриват сезона след 15 декември, но някои в Южна България се стремят да отворят около 8 декември. Матев припомни, че през 1995 г. ски сезонът е започнал именно на 8 декември, но на Коледа същата година трасетата вече били без сняг.

А по повод предложението за вдигане на цените в „синя“ и „зелена“ зона и ограничаване на достъпа на автомобили, Матев заяви, че

мерките могат да помогнат, но само ако се подобрят условията на градския транспорт.

„В Европа има рестрикции, но транспортът е отлично организиран. У нас – не е. В моя квартал минават три трамвая, но винаги идват заедно, после 20 минути няма нищо. Първо трябва да се оправи периферията и връзките, после да се налагат забрани“, заяви той.

Източник: Nova.bg    
синоптик Симеон Матев бяла Коледа прогноза за времето качество на въздуха снеговалеж температури ски сезон градски транспорт мъгли застудяване
