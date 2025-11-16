Хиляди протестират в Мексико, 120 ранени след жестоки сблъсъци

Н ай-малко 120 души, 100 от тях полицаи, са били ранени при сблъсъци по време на антиправителствени протести в Мексико Сити, съобщи полицията, цитирана от Би Би Си (BBC).

Хиляди демонстранти излязоха по улиците в мексиканската столица в събота, за да протестират срещу насилието и срещу правителството на президент Клаудия Шайнбаум.

Шайнбаум заяви, че маршовете, които се проведоха и в други градове, са били финансирани от десни политици, които се противопоставят на нейното управление.

Шествието беше организирано от младежки групи от поколение Z, като привлече подкрепа от граждани, протестиращи срещу нашумели убийства, включително убийството само преди седмици на кмета на Уруапан Карлос Мансо, който призоваваше за твърди мерки срещу картелите.

Демонстрантите демонтираха части от бариера, защитаваща Националния дворец, където живее Шайнбаум. Полицията, охраняваща комплекса, използва сълзотворен газ срещу тълпите.

Властите са арестували 20 души за престъпления, включително грабеж и нападение

съобщи на журналисти Пабло Васкес, шеф по сигурността на Мексико Сити.

Протестиращите развяваха плакати с надписи като „Всички сме Карлос Мансо“, докато други носеха каубойски шапки в негова чест.

Мансо беше застрелян на 1 ноември, докато присъстваше на фестивал по случай Деня на мъртвите. Той беше известен с откритите си изказвания за наркотрафикантските банди в своя град и насилието на картелите.

Мансо настояваше за твърди действия срещу въоръжени членове на картели, които тероризират страната.

Шайнбаум предприема действия срещу картелите, но отказва призивите за нова всеобхватна „война срещу наркотиците“. Предишни опити на нейните предшественици завършиха с кървави последици.

Дни преди провеждането на марша президентката заяви, че демонстрацията се промотира от онлайн ботове. „Съгласни сме със свободата на изразяване и свободата на демонстрация, ако има млади хора с искания, но въпросът тук е кой промотира демонстрацията“, каза тя на брифинг. „Хората трябва да знаят как е организиран протестът, за да не бъде никой използван“.

Шайнбаум запазва рейтинг на одобрение над 70% в първата си година на поста и е постигнала напредък в ограничаването на трафика на фентанил

– ключов въпрос за американския ѝ колега Доналд Тръмп. Но тя е критикувана за неспособността си да спре насилието, което завладява страната, и се сблъсква с нарастващо недоволство от съседни държави.

По-рано този месец парламентът на Перу гласува да обяви Шайнбаум за persona non grata – или нежелана в страната. Решението дойде дни след като Перу прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико, след като мексиканското правителство предостави убежище на бивш перуански премиер, изправен пред обвинения за опит за преврат през 2022 г.