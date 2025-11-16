България е в топ 3 на най-изгодните ски курорти в Европа

България

С нетърпение чакаме момента, в който снегът ще затрупа планините и ще направи пистите в родните курорти готови за зимни спортове. А туристите и тази година се очаква да са много особено на фона на статистика, която излезе през седмицата и според която България е в топ 3 на най-изгодните ски дестинации в Европа. Колкото и у нас да си говорим за високи инфлации, поскъпване и ниски доходи, за чужденеца България е символ на евтина, но пък качествена услуга, поне що се отнася до ските. Повече по темата разказва репортерът на NOVA Антон Чавдаров.

Кой ли е прогнозирал преди години, че Бъндеришка поляна, която носи типично българско име, произлизащо от река Бъндерица, която в Банско, се вярва че произлиза от местната дума за буре,  всъщност ще стане популярна в ски средите и всеки в Европа и на сън ще я знае.

Така се случи, че ските наистина популяризираха природата ни и привлякоха огромен брой туристи.

За Банско вече е тривиално да кажем, че разполага освен с прекрасни условия за ски, също и с отлична кухня и места за настаняване. Но клишетата са клишета, защото са истина.

„Достъпно е. Ние сме много известни вече, така че не само средна ръка хора, но и доста по-богати идват тук“, сподели Иван Обрейков, който е маркетинг директор на Ски-зона Банско.

В момента в Банско годишната лифт карта е на цена от 1700 лева, като тя ще важи до 1 декември.

„Като разделиш на дните, ти се получава около 50-60 лева на ден, което е изключително добре. Това е най-атрактивната карта и много хора разчитат на нея. Дори получавам много мейли от чужбина от хора, които искат да дойдат, искат да си платят по-рано картата, за да могат да са сигурни, че ще им излезе по-атрактивно. А цената на дневната карта ще излезе преди 1 декември“, обясни Обрейков.

В Боровец моментната цена на годишната лифт карта е по-ниска от тази в Банско и струва 1520 лева.

В нея обаче има включен немалък бонус – нощно каране. Възможно е да я закупите и на още по-ниска цена – 800 лева, като в такъв случай обаче картата не важи за официалните почивни дни. Тези цени обаче са валидни само за периода до края на ноември.

„От 1 декември до 15 декември нашите потребители могат да закупят абсолютно всички карти на миналогодишни цени, и вече от 15 декември влизат в сила новите ни цени, при които увеличението е минимално, в рамките на годишната инфлация, обявена от НСИ – не повече от 5%“, каза Иво Цветков, изпълнителен директор на „Бороспорт“.

В Пампорово сезонната лифт карта в момента струва 1700 лева с намаления за младежи и деца. Това е цена валидна до 1 декември.

„След това ще има нови цени. Ще се опитаме да запазим максимално цените от изминалия зимен сезон. Тоест „Пампорово“ АД се ангажира да запази максимално близки цените до тези, които са били миналата година, и дори и да има индексация в цените, тя ще е на база това, което е в ръст на оперативните разходи на дружеството, с които ние няма как да се борим“, сподели Стефан Присадов от „Пампорово“ АД.

Във всички курорти са убедени, че зимният сезон ще бъде много успешен.

Защото природата и цените, на фона на европейските, го предполагат.

Източник: Nova.bg    
ски дестинации България зимен сезон ски курорти Банско Боровец Пампорово лифт карти изгодни ски туризъм
