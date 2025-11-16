Свят

Украйна ще внася газ от Гърция през България

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан

16 ноември 2025, 10:25
Володимир Зеленски   
Източник: ЕПА/БГНЕС

У крайна ще получава внос на газ от Гърция, за да покрие зимните си нужди, заяви президентът Володимир Зеленски в неделя, обещавайки също да осигури близо 2 млрд. евро, за да компенсира руските атаки срещу вътрешния добив, съобщава „Дневник“.

„Днес вече подготвихме споразумение с Гърция за газ за Украйна, което ще бъде друг маршрут за доставка на газ (през България, Румъния и Молдова - бел.ред.), за да осигурим вноса за зимата, доколкото е възможно“,

каза той в канала си в Telegram. Днес той пристига в Атина, а после ще пътува до Франция и Испания.

„Това ще бъде друг маршрут за доставки на газ – за да се увеличи максимално сигурността на вносните маршрути за Украйна през зимата“, каза още украинският президент, цитиран от Kyiv Independent.

Зеленски заяви, че средствата са от европейски партньори и банки под гаранции на Европейската комисия,

както и от украински банки, като същевременно работи и с американски партньори, за да осигури пълно финансиране.

Украинското правителство, европейските съюзници и европейските банки си сътрудничат за финансиране на вноса на газ, каза Зеленски. Европейската комисия, Норвегия, украинските банки и САЩ също работят за осигуряване на финансиране за енергийните нужди на Украйна. Зеленски заяви, че

Украйна работи и с полски партньори, за да осигури дългосрочен договор с Азербайджан.

Газовата сделка с Гърция идва в момент, когато Русия продължава да нанася удари по украинските градове и енергийната инфраструктура като част от кампания за потапяне на страната в мрак и студ преди зимата. 

По темата

Източник: Дневник, Kyiv Иndependent    
Украйна внос на газ Гърция газова сделка Володимир Зеленски зимни нужди от газ газови маршрути европейско финансиране руски атаки енергийна сигурност договор с Азербайджан газов транзит
