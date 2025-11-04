България

Хърватия процъфтява с еврото: 3% ръст и 52% скок на заплатите

Подуправителят на Централната банка на Хърватия Михаел Фауленд сравни самото въвеждане на единната валута в страната му с 6-годишен маратон

4 ноември 2025, 09:21
Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор

Желязков: Еврото не е просто парична единица, това е стратегически избор
Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол

Шофьорът, помел паркирали коли в София, е карал с 1,52 промила алкохол
С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство

С дрога и алкохол: Шофьор блъсна патрулка и направи опит за бягство
Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал

Нападнатият кмет на павликенско село завежда дело срещу мъжа, който го е нападнал
Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София

Мъж нападна с нож хора в пълен ресторант в София
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас

Задържаха кораба-фантом с двама украински моряци, появил се край Бургас
Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

Рязка промяна на времето - валежи, силен вятър и сериозно захлаждане

И кономически растеж над 3% годишно отчита Хърватия след въвеждането на еврото. Увеличението на брутния вътрешен продукт се дължи и на огромните суми от Плана за възстановяване, които страната успява да усвои. Еврото обаче е в основата на сериозния скок при приходите в туризма, расте и доверието на инвеститорите.

В интервю за NOVA подуправителят на Централната банка на Хърватия Михаел Фауленд коментира инфлационните процеси в страната му, както и доколко за тях може да се вини еврото.

Самото въвеждане на единната валута Фауленд сравни с 6-годишен маратон.

„Ако погледнете отвисоко от самолет например, докато летите на 10 хиляди метра, бихте казали, че това пътуване е минало много гладко. Отвътре обаче знаем с колко предизвикателства от различно естество трябваше да се справим – технически, психологически, всичко което можете да си представите. Така че от наша гледна точка не беше толкова лесно. За нас беше маратон, продължил 6 години. Не беше лесно, но се справихме много успешно”, сподели заместник-управителят на Хърватската национална банка.

Какъв беше процентът на привържениците и на противниците по отношение на еврото преди 2023 г.? Имаше ли големи страхове?

Страхове винаги е имало. Те винаги са свързани с инфлацията. В страните, въвеждали еврото преди Хърватия и преди България, хората се оплакват от инфлацията – това си е нещо нормално. Евробарометър прави проучване всяка година, но и ние си направихме. То показа, че две трети от хората са „за” еврото, а една трета – „против”. Крайните противници са още по-малко.

Дори да имате най-добрия проект, най-добрата идея…. да речем, че в една кооперация с много апартаменти искате да построите асансьор… Това ще добре за всички, нали? Винаги обаче ще се намерят един-двама, които ще са против, ще се оплакват. Нещо подобно е и с еврото.

Успявате ли да убедите хората, че инфлацията през последните години тук не расте тъкмо заради еврото?

Инфлационните процеси започнаха в средата на 2021 година. Оттогава до наши дни – последните ни данни са към септември, натрупаната инфлация в Хърватия е 32%.

Хората еврото ли обвиняват за това?

На улицата със сигурност може да чуете това, но реалността е различна. Имаме инфлация за тези години от 32%, но и България има 32%. Всички останали държави в Източна Европа – Чехия, Словакия, Полша, Балтийските държави, Унгария, имат дори по-висока натрупана инфлация, а те не въвеждаха еврото.  Защо тогава за инфлацията в Хърватия да е виновно еврото? Няма начин. Направихме анализи с Европейската централна банка, „Евростат” направиха отделен анализ. Делът на еврото в инфлацията през 2023 г., когато въведохме единната валута, е само 0,2 процентни пункта.

Може ли да сравните – срещу тези 32% поскъпване с колко са се увеличили заплатите в Хърватия?

Увеличението на заплатите беше приблизително около 52% за този период.

А какво се случи с лихвите по кредитите за домакинствата?

Те намаляха след въвеждането на еврото, но това, което е по-важно, е как стоим спрямо останалите държави. Германия например – хърватите обичат да се сравняват с германците. Лихвените нива там бяха приблизително между 2 и 3 процентни пункта по-ниски, отколкото в Хърватия, ако говорим за 2016-2017 година. Днес лихвите в Хърватия са като германските, дори малко по-ниски.

Съжалявали ли сте някога за това решение – за въвеждане на еврото?

Не, наистина. Мисля, че това беше истински успех. Ползите за страната бяха огромни. Те се виждаха дори преди самото ни приемане в еврозоната. Още през 2022 г., когато геополитическата криза с нахлуването на Русия в Украйна се разрази, виждахме каква стабилност носи еврото за Хърватия.

Еврото е много по-важно в лоши времена, така ли?

Абсолютно – много по-важно, но и в добри времена е важно.

Съветите ви към българските власти – какво да правят или пък какво да не правят?

Властите ви свършиха страхотна работа. Те са в края на едно дълго пътуване. Сега трябва да се фокусират върху плавното преминаване от лев в евро и съм сигурен, че ще го направят. Поздравления!

По темата

Източник: Nova.bg    
Хърватия евро икономически растеж инфлация туризъм план за възстановяване заплати лихвени нива България приемане на еврото
Последвайте ни
Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Скандал във Вършец: Скритa камера открита в тоалетната на механа по време на рожден ден

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Джонатан Бейли е най-секси мъжът на света за 2025 г.

Катастрофа на

Катастрофа на "Цариградско шосе" блокира движението в София

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Футболен треньор почина от инфаркт по време на мач в Сърбия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

Как да получаваме близо 1000 лева допълнителна пенсия

pariteni.bg
Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

Кризата с чипове изглежда преодоляна, но разкри други проблеми

carmarket.bg
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Ексклузивно

Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 1 час
4 ноември: Убийството, което промени историята
Ексклузивно

4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 4 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Ексклузивно

Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 3 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
Ексклузивно

От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 4 часа

Виц на деня

– Изтеглих си приложение за броене на калории. – И как е? – Изтри се само, след като видя снимка от вечерята ми.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

Камион блъсна и уби възрастна жена във Варна

България Преди 21 минути

Пробите на шофьора за алкохол и наркотици са отрицателни

<p>Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани:&nbsp;<strong>&quot;Нямате избор&quot;</strong></p>

Доналд Тръмп заплаши Ню Йорк, ако гласува за Мамдани: "Нямате избор"

Свят Преди 21 минути

„Той не ме подкрепя. Той се противопоставя на Мамдани“, каза Андрю Куомо

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

Как НОИ осъвременява пенсиите: Разбираемо обяснение на швейцарското правило

България Преди 57 минути

В случай, че изчисленият процент е отрицателно число, пенсиите не се осъвременяват и остават в същия размер, обясняват експертите от НОИ

<p>Почина лицето на Северна Корея&nbsp;</p>

Почина Ким Йонг Нам, лицето на Северна Корея за света

Свят Преди 58 минути

„Ким Йонг Нам е перфектният пример за това как да оцелееш дълго в Северна Корея“

.

„Демократи 66“ спечели парламентарните избори в Нидерландия

Свят Преди 59 минути

След оспорвана битка с крайнодясната партия на Герт Вилдерс, центристите на Роб Йетен излязоха начело с минимална разлика

Снимката е илюстративна

Украински дрон удари завод дълбоко в Русия, има разрушения

Свят Преди 1 час

Администрацията на град Стерлитамак, където се намира заводът, съобщи, че петимата работници вътре не са пострадали

,

Един от най-ужасяващите масови убийци в историята – Джордж Банкс, почина на в затвора

Свят Преди 1 час

Той е починал в неделя следобед от усложнения, причинени от неоплазма на бъбреците, или рак на бъбреците

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Си Цзинпин се срещна с руския премиер Михаил Мишустин в Пекин

Свят Преди 1 час

Китайският лидер подчерта, че Русия и Китай могат да засилят сътрудничеството си в

<p>Къде е градът на &quot;дълбоката пица&quot;</p>

БезГранично: Чикаго - къде да отидем и какво да ядем

БезГранично Преди 1 час

По стъпките на Алеко Константинов

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Игра на влияние променя номинациите в Big Brother

Любопитно Преди 2 часа

Съквартирантите могат да споделят кого ще номинират на един от останалите в Къщата

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Почина работникът, изваден от рухналата средновековна кула в Рим

Свят Преди 2 часа

Трима други бяха извадени по-рано невредими след първоначалния инцидент

<p>Стартира конференция на високо равнище за влизането ни в еврозоната&nbsp;</p>

„България на прага на еврозоната“: Конференция на високо равнище за приемането на еврото

Пари Преди 3 часа

Тя е организирана от Министерството на финансите и Българската народна банка

Почина актрисата Даян Лад

Почина актрисата Даян Лад

Свят Преди 3 часа

Новината за кончината ѝ съобщи нейната дъщеря Лора Дърн

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Есен в лъжица: Лесна и диетична крем супа от тиква

Любопитно Преди 4 часа

При първия студен полъх и жълто листо, умът и стомахът се насочват към тиквата

Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

Проучване: Тийнейджъри използват AI ботове за терапия и романтика

Технологии Преди 4 часа

„Много родители все още мислят, че тийнейджърите използват AI само за да мамят на домашните си"

Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

Митът за 15-метровата змия в Конго: Звяр, нападащ хеликоптери

Любопитно Преди 4 часа

„Чувствам, и съм убеден, че ако бях в обсега ѝ, щеше да ме нападне... Можеше лесно да изяде човек“

Всичко от днес

От мрежата

Как да примамите улична котка да влезе в транспортна кутия

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Щъркел на автогарата в Монтана

sinoptik.bg
1

Облаци и мъгли след "сиромашкото лято"

sinoptik.bg

От сладникав актьор до носител на Оскар: Матю Макконъхи на 56

Edna.bg

Здравословни рецепти с джинджифил

Edna.bg

Руи Мота вече не е треньор на Лудогорец

Gong.bg

Димитър Евтимов - зет като мед

Gong.bg

Най-добрите финансисти в Европа - на конференция за въвеждането на еврото у нас

Nova.bg

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Nova.bg