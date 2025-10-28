България

ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

28 октомври 2025, 11:48
ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.
Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)   
Източник: БГНЕС

В исшият съдебен съвет (ВСС) е внесъл проектобюджет за 2026 г. с искане за почти 1 милиард евро (около 996 193 700 евро), което е значително увеличение спрямо предходната година.

В тази сума основен дял заемат заплатите на магистратите и служителите, като се предвижда увеличение на възнагражденията с около 18%. Това би довело до средна месечна заплата на съдии, прокурори и следователи от над 10 300 лв., спрямо текущи около 9000 лв. след последното увеличение през март 2025 г., когато възнагражденията скочиха с 16%.

Особено впечатляващо е искането за заплати на членовете на ВСС,

които в момента получават около 20 000 лв. месечно и искат увеличение съответно до около 24 000 лв. на месец. Това е значително над средното заплащане в съдебната система и е причина за обществено недоволство.

Тези искания и предложения идват в контекста, че ВСС вече близо три години е с изтекъл мандат – от октомври 2022 г. насам. Въпреки това, съветът отказва да проведе избор на нов главен прокурор, като продължава да държи на функцията временно изпълняващия длъжността Борислав Сарафов.

Това създава сериозно напрежение и критики, тъй като правната и политическа легитимност на действията на настоящия ВСС и на Сарафов като и.ф. главен прокурор е поставена под въпрос, включително с решения на Върховния касационен съд и законодателни промени от парламента, които ограничават временното заемане на тези длъжности.

Основни факти за бюджета и заплатите на ВСС

  • Исканият бюджет за съдебната власт за 2026 г. е почти 1 млрд. евро, което е близо 40% увеличение спрямо предходната година.
  • Предвижда се увеличение на заплатите на магистратите и съдебните служители с около 18% от 2026 г.
  • Последното увеличение на заплатите беше през март 2025 г., с 16%, като най-високите възнаграждения достигнаха около 9 000 лв.
  • Средната заплата на магистратите в момента е около 8000 – 9000 лв., а със заявеното увеличение се очаква да нарасне до над 10 300 лв.
  • Членовете на ВСС сега получават около 20 000 лв. месечно, с предложение за увеличение до около 24 000 лв.
  • За сравнение, средната работна заплата в публичния сектор е около 2640 лв.

Политически и институционален контекст

ВСС е с изтекъл мандат от октомври 2022 г., което е почти 3 години. Той отказва да проведе избори за нов съвет. Инспекторатът към него също е с изтекъл мандат – той отговаря за дисциплинарните проверки и проверките за конфликт на интереси при съдии, следователи и прокурори.

Все още не е сменен и временно изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, въпреки законови ограничения и мнения на ВКС, които поставят под съмнение легитимността му.

Парламентът е приел законови промени, които ограничават мандатите и изборите във ВСС с изтекъл мандат, но те все още не са приложени напълно. 

Тази ситуация създава сериозни въпроси за легитимността и ефективността на съдебната власт в България, при положение че тя иска значителни средства и повишения на заплати, докато институцията е в криза на управлението и репутацията си.

Процедурата

ВСС изготвя свой вариант на проектобюджет, който се внася за разглеждане в Народното събрание заедно с вариант, предложен от Министерски съвет. Обикновено съдебният съвет залага по-високи разходи, но изпълнителната и законодателната власт не са длъжни да се съобразят – съответно с контрапредложение и окончателно приемане. Именно такъв е случаят през последните години. Сега ВСС предлага бюджет, който е с 40% по-висок от този за предходната година.

Какви са аргументите на ВСС за исканото увеличение

Заложеното увеличение на заплатите с 18% е изчислено въз основа на динамиката на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години. ВСС използва модел, който отчита реалното повишаване на разходите за живот и необходимостта от справедливо възнаграждение за магистратите и съдебните служители.

ВСС подчертава необходимостта от адекватно финансово обезпечаване на съдебната власт, която е независима и има своя бюджетна издръжка. Отбраната на самостоятелността на бюджета на съдебната власт е едно от основните им основания, позовавайки се на решения на Конституционния съд.

Исканото увеличение идва въпреки препоръките на Министерството на финансите и Международния валутен фонд да се ограничат разходите за заплати в публичния сектор, като ВСС аргументира, че съдебната система е специфичен сектор с нарастващ обем и сложност на делата. ВСС посочва още, че понастоящем средните заплати на магистратите и служителите в съдебната власт са относително ниски спрямо сложността и отговорността на тяхната работа, затова е наложително да има повишение, за да се гарантира качествена съдебна система и да се задържат добрите кадри.

В прессъобщения и заседания ВСС отбелязва, че работата на съдебната система е съпроводена с увеличен обем дела и изисква осигуряване на допълнителни ресурси за персонал, включително и за увеличаване на парите за рангове и облекло на магистратите.

Какво ще стане с бюджета на ВСС ако парламентът отхвърли искането

Ако парламентът отхвърли искания от Висшия съдебен съвет (ВСС) бюджет, последствията биха били сериозни за функционирането на съдебната власт. По закон ВСС е първостепенен разпоредител с бюджет, който трябва да бъде приет като част от държавния бюджет от Народното събрание. В случай на отхвърляне на проекта за бюджет на ВСС:

  • ВСС и съдебната система ще трябва да продължат работа с бюджета, приет за предходната година или с по-нисък бюджет, което може да доведе до съкращения и спиране на планирани реформи и инвестиции.
  • Могат да се затруднят изплащането на заплатите и финансовото обезпечаване на магистратите и администрацията, което би довело до проблеми с мотивацията и задържането на кадри.
  • Съдебната власт би била сериозно ограничена при поемането на нови служители, изпълнението на съдебни дела и поддръжката на инфраструктура.
  • Няма намеса или право на корекция от изпълнителната власт по бюджета на ВСС, но отхвърлянето от парламента фактически блокира приемането му, което поставя ВСС в тежка позиция.

Според Конституционния съд и Върховния административен съд, бюджетът на съдебната власт трябва да гарантира независимост, като парламентарното приемане е ключова процедура. Отказът от приемане без адекватна алтернатива би бил сериозен удар по нормалната работа на съдебната система.

По темата

Висш съдебен съвет проектобюджет 2026 увеличение на заплати заплати на ВСС изтекъл мандат главен прокурор Борислав Сарафов съдебна власт обществено недоволство легитимност
Последвайте ни
Сделката за

Сделката за "Райнметал" е факт: България подписа договорa за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

Военни кораби, ЦРУ и потенциални „прецизни удари“ – кризата между САЩ и Венецуела

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

„Не съм докосвал това момче и ще го докажа“ - д-р Хасърджиев пред съда след обвинения за принуда и секс услуги

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
Силно земетресение удари Турция
Ексклузивно

Силно земетресение удари Турция

Преди 13 часа
Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо
Ексклузивно

Ужасна трагедия с автобус край Симеоновград бе избегната по чудо

Преди 16 часа
Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата
Ексклузивно

Мелиса се превърна в най-силната буря на планетата

Преди 14 часа
Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия
Ексклузивно

Самолет, излетял от Канада, се разби в Гренландия

Преди 17 часа

Виц на деня

– Какво искат жените? – Всичко. И то веднага. Но не точно това, което ти си мислиш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

SOLAR HALLOWEEN превзема Интер Експо Център с WADE и TRE REYNOLDS

Любопитно Преди 14 минути

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

Извънредно заседание в НС: Ще има ли най-после по-високи заплати за младите лекари?

България Преди 19 минути

В момента младите лекари у нас започват кариерата си при значително ниско заплащане

Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

Кметът на район "Изгрев": Ако Мариан Бачев мисли, че ще ме сплаши, много се е объркал

България Преди 1 час

Позицията идва, след като министърът на културата публикува изявление, че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Любопитно Преди 1 час

Пробиотиците могат да помогнат за поддържането на вагиналния микробиом

Айзак Хемпстед Райт

Звезда от „Игра на тронове“ се ожени на тайна церемония в Лондон

Любопитно Преди 1 час

Звездата от „Игра на тронове“ Айзак Хемпстед Райт, който играе Бран Старк потвърди, че се е оженил

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Унгария планира антиукраински блок с Чехия и Словакия

Свят Преди 1 час

Будапеща иска да укрепи политическите си съюзи в Брюксел, заяви политическият директор на Виктор Орбан

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

8-годишното дете, намерено само в Добрич, е предадено на майка му

България Преди 1 час

Тя го е прибрала от Първо районно управление

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Меки стъпала. Твърди стъпки.

Малките неща Преди 1 час

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Избраха коледното дърво за Рокфелер център: 22-метров гигант

Любопитно Преди 1 час

„Това, което търся, е дърво, което бихте искали в хола си, но в по-голям мащаб“

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

Григор Димитров: Контузията ми даде спокойствие, сега променям всичко

България Преди 1 час

Най-успешният български тенисист разказва как чрез фондацията си подпомага развитието на млади таланти

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Катастрофата с автобус край Харманли - заради отнето предимство

Свят Преди 1 час

В понеделник, малко преди разклона за магистрала "Марица" по пътя Симеоновград - Харманли, тир се е включил в платното на автобуса и го засякъл

Принц Андрю

Разкритие: Епстийн, Максуел и Уайнстийн са били гости в дома на принц Андрю

Любопитно Преди 1 час

Андрю е потвърдил, че е пътувал с частния самолет на Епстийн, отседнал е на частния му остров, пребивавал е в имението му в Палм Бийч и е посещавал дома на Гислейн Максуел в Белгрейвия, Лондон

<p>Разкриха официалната дата на освобождаване на Пъф Деди от затвора</p>

Шон "Диди" Коумс ще бъде освободен от затвора предсрочно за добро поведение

Свят Преди 2 часа

Шон „Диди“ Комбс трябва да излезе от затвора на 8 май 2028 г.

<p>Паника в небето: Пътник наръга двама тийнейджъри с вилица и удари&nbsp;жена</p>

Паника в небето: Пътник на полет от Чикаго за Германия наръга двама тийнейджъри с вилица и удари шамар на жена

Свят Преди 2 часа

Самолетът кацна аварийно в Бостън в събота, 25 октомври, а нападателят беше задържан

<p>Албанският AI министър Диела&nbsp;е &quot;бременна&quot; с 83 деца&nbsp;</p>

Албанският премиер обяви: AI министър Диела е "бременна" с 83 деца

Свят Преди 2 часа

Диела беше създадена с цел да подпомага борбата с корупцията в Албания

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

"И след санкциите Путин има достатъчно ресурси за войната"

Свят Преди 2 часа

Как ще ударят по руската икономика въведените от САЩ санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл" и 19-ият пакет санкции на ЕС?

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg
1

Какво ще е времето през ноември

sinoptik.bg
1

Над 4 хиляди тръноопашати потапници край Бургас

sinoptik.bg

Прекали ли? Памела Андерсън шокира феновете си (СНИМКИ)

Edna.bg

Кортни Кардашиян пуска близалки за вагинално здраве

Edna.bg

Случаят "Негрейра" затяга обръча около Барселона

Gong.bg

Веласкес: Ще подходим отговорно срещу Хебър

Gong.bg

Д-р Станимир Хасърджиев в съда: Не съм докосвал това момче и ще го докажа (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

Nova.bg