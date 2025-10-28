ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

В исшият съдебен съвет (ВСС) е внесъл проектобюджет за 2026 г. с искане за почти 1 милиард евро (около 996 193 700 евро), което е значително увеличение спрямо предходната година.

В тази сума основен дял заемат заплатите на магистратите и служителите, като се предвижда увеличение на възнагражденията с около 18%. Това би довело до средна месечна заплата на съдии, прокурори и следователи от над 10 300 лв., спрямо текущи около 9000 лв. след последното увеличение през март 2025 г., когато възнагражденията скочиха с 16%.

Особено впечатляващо е искането за заплати на членовете на ВСС,

които в момента получават около 20 000 лв. месечно и искат увеличение съответно до около 24 000 лв. на месец. Това е значително над средното заплащане в съдебната система и е причина за обществено недоволство.

Тези искания и предложения идват в контекста, че ВСС вече близо три години е с изтекъл мандат – от октомври 2022 г. насам. Въпреки това, съветът отказва да проведе избор на нов главен прокурор, като продължава да държи на функцията временно изпълняващия длъжността Борислав Сарафов.

Това създава сериозно напрежение и критики, тъй като правната и политическа легитимност на действията на настоящия ВСС и на Сарафов като и.ф. главен прокурор е поставена под въпрос, включително с решения на Върховния касационен съд и законодателни промени от парламента, които ограничават временното заемане на тези длъжности.

Основни факти за бюджета и заплатите на ВСС

Исканият бюджет за съдебната власт за 2026 г. е почти 1 млрд. евро, което е близо 40% увеличение спрямо предходната година.

Предвижда се увеличение на заплатите на магистратите и съдебните служители с около 18% от 2026 г.

Последното увеличение на заплатите беше през март 2025 г., с 16%, като най-високите възнаграждения достигнаха около 9 000 лв.

Средната заплата на магистратите в момента е около 8000 – 9000 лв., а със заявеното увеличение се очаква да нарасне до над 10 300 лв.

Членовете на ВСС сега получават около 20 000 лв. месечно, с предложение за увеличение до около 24 000 лв.

За сравнение, средната работна заплата в публичния сектор е около 2640 лв.

Политически и институционален контекст

ВСС е с изтекъл мандат от октомври 2022 г., което е почти 3 години. Той отказва да проведе избори за нов съвет. Инспекторатът към него също е с изтекъл мандат – той отговаря за дисциплинарните проверки и проверките за конфликт на интереси при съдии, следователи и прокурори.

Все още не е сменен и временно изпълняващият длъжността главен прокурор Борислав Сарафов, въпреки законови ограничения и мнения на ВКС, които поставят под съмнение легитимността му.

Парламентът е приел законови промени, които ограничават мандатите и изборите във ВСС с изтекъл мандат, но те все още не са приложени напълно.

Тази ситуация създава сериозни въпроси за легитимността и ефективността на съдебната власт в България, при положение че тя иска значителни средства и повишения на заплати, докато институцията е в криза на управлението и репутацията си.

Процедурата

ВСС изготвя свой вариант на проектобюджет, който се внася за разглеждане в Народното събрание заедно с вариант, предложен от Министерски съвет. Обикновено съдебният съвет залага по-високи разходи, но изпълнителната и законодателната власт не са длъжни да се съобразят – съответно с контрапредложение и окончателно приемане. Именно такъв е случаят през последните години. Сега ВСС предлага бюджет, който е с 40% по-висок от този за предходната година.

Какви са аргументите на ВСС за исканото увеличение

Заложеното увеличение на заплатите с 18% е изчислено въз основа на динамиката на средната работна заплата в бюджетната сфера през последните години. ВСС използва модел, който отчита реалното повишаване на разходите за живот и необходимостта от справедливо възнаграждение за магистратите и съдебните служители.

ВСС подчертава необходимостта от адекватно финансово обезпечаване на съдебната власт, която е независима и има своя бюджетна издръжка. Отбраната на самостоятелността на бюджета на съдебната власт е едно от основните им основания, позовавайки се на решения на Конституционния съд.

Исканото увеличение идва въпреки препоръките на Министерството на финансите и Международния валутен фонд да се ограничат разходите за заплати в публичния сектор, като ВСС аргументира, че съдебната система е специфичен сектор с нарастващ обем и сложност на делата. ВСС посочва още, че понастоящем средните заплати на магистратите и служителите в съдебната власт са относително ниски спрямо сложността и отговорността на тяхната работа, затова е наложително да има повишение, за да се гарантира качествена съдебна система и да се задържат добрите кадри.

В прессъобщения и заседания ВСС отбелязва, че работата на съдебната система е съпроводена с увеличен обем дела и изисква осигуряване на допълнителни ресурси за персонал, включително и за увеличаване на парите за рангове и облекло на магистратите.

Какво ще стане с бюджета на ВСС ако парламентът отхвърли искането

Ако парламентът отхвърли искания от Висшия съдебен съвет (ВСС) бюджет, последствията биха били сериозни за функционирането на съдебната власт. По закон ВСС е първостепенен разпоредител с бюджет, който трябва да бъде приет като част от държавния бюджет от Народното събрание. В случай на отхвърляне на проекта за бюджет на ВСС:

ВСС и съдебната система ще трябва да продължат работа с бюджета, приет за предходната година или с по-нисък бюджет, което може да доведе до съкращения и спиране на планирани реформи и инвестиции.

Могат да се затруднят изплащането на заплатите и финансовото обезпечаване на магистратите и администрацията, което би довело до проблеми с мотивацията и задържането на кадри.

Съдебната власт би била сериозно ограничена при поемането на нови служители, изпълнението на съдебни дела и поддръжката на инфраструктура.

Няма намеса или право на корекция от изпълнителната власт по бюджета на ВСС, но отхвърлянето от парламента фактически блокира приемането му, което поставя ВСС в тежка позиция.

Според Конституционния съд и Върховния административен съд, бюджетът на съдебната власт трябва да гарантира независимост, като парламентарното приемане е ключова процедура. Отказът от приемане без адекватна алтернатива би бил сериозен удар по нормалната работа на съдебната система.