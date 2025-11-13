Арестуваният с 4,23 промила мъж във Врачеш е пил водка от обяд

Борисов: Мога да гарантирам, че България ще получи дерогация, няма да има никакъв проблем

П овдигнаха обвинения на 36-годишния мъж, който беше хванат да шофира с изключително висока концентрация на алкохол – цели 4,23 промила, в село Врачеш, община Ботевград на 10 ноември. В хода на разследването е установено, че през април 2024 г. той е бил осъден за същото деяние, предаде NOVA.

"Бяхме на наряд по време на специализирана полицейска операция в малки и отдалечени населени места. Около 16 часа забелязахме автомобил, който криволичеше по пътя. Подадохме сигнал за спиране. Колата спря, шофьорът слезе и тръгна да се отдалечава в противоположна посока. След като го застигнахме, усетихме силен мирис на алкохол и извикахме колегите от РПУ – Ботевград, за да го тестват. Пробата показа 4,23 промила алкохол". Това обясни командирът на отделение към „Жандармерията” в София Стоян Петков в ефира на "Здравей, България".

По думите му мъжът стоял на краката си, разбирал какво му се говори, но "бил силно алкохолно повлиян".

Жандармеристът Кристиян Бориславов, който също е бил на място подчерта, че заловеният шофьор не бил особено съгласен да се подложи на теста за употреба на алкохол. "Опита се да провали пробата, но не успя. След няколко опита даде валидна проба, която показа 4,23 промила", обясни той.

Мъжът казал, че пил водка от обяд и решил да се поразходи с автомобила.

Справка на NOVA показва, че заловеният с алкохол зад волана има 17 акта, 16 фиша, задържане с 2,02 промила, а миналата година – с 3,63 промила. Вероятно му е било отнето свидетелството за управление за около година, но вече е изтърпял наказанието.

В Бургас задържаха втори рекордьор с висока концентрация на алкохол зад волана - този път с 3,29 промила. Случаят е от 12 ноември.

Задържането на пияни шофьори е ежедневие, съдейки по полицейските бюлетини на всички ОД на МВР в страната.

52-годишният пиян шофьор с "Мазда 5"е задържан около 13.15 часа вчера в района на бензиностанция "Лукойл" на изхода на Бургас в посока София. Водачът дал кръвна проба за химически анализ. Задържан е за срок до 24 часа, а автомобилът му е иззет.

По случая е образувано бързо производство.