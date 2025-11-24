България

Грипът се бави, но ни атакуват други вируси, сред тях и нетипичен за сезона

24 ноември 2025, 08:18
З ам.-председателят на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив д-р Костадин Сотиров заяви, че в Пловдивско все още няма регистриран случай на грип. „Обичайно в нашия район той започва да се появява плавно от Коледа нататък и пикът е между средата на януари и средата на февруари“ обясни той пред NOVA.

По думите му

в момента ни атакуват разнообразни вируси.

„Не ги изследваме лабораторно, но по клиничната картина можем горе-долу да предполагаме. Респираторно-синцитиален вирус, аденовирус, а също и вируси с гастроинтестинална симптоматика – гадене, повръщане и диария, които са особено чести при предучилищната възраст“, подчерта той. 

Доктор Сотиров обясни и симптомите им. „Тези, които са при респираторно-синцитиалния вирус и са свързани с кашлица и бронхит, продължават дълго – от 2 до 4 седмици. Тези, които са с диария и повръщане, са краткотрайни – в рамките на един-два дни, и се лекуват само с диета, без да се приемат лекарства“. 

Симптомите на грипа и на другите вируси понякога се припокриват,

подчерта лекарят. Типичните симптоми за грипа са рязко повишаване на температурата, болки в тялото и тежка отпадналост – оплаквания, които те свалят веднага на легло. Това е класическата картина, но не се среща при всеки.

По отношение на антигрипните ваксини медикът посочи, че интерес има и то много по-голям в сравнение с предишни години. „Количествата тази година бяха увеличени – както по националната програма, където ваксината е безплатна за хората над 65 години, така и за свободна продажба. Но търсенето е толкова голямо, че ваксините продължават да не достигат“, споделя той. 

Според него предпазването е с много добър ефект. „Дори човек да се разболее, ако е имунизиран, боледува изключително леко. Това е особено важно за малките деца и хората с хронични заболявания, защото намалява риска хроничното им заболяване да се влоши“, посъветва лекарят. 

Назалната ваксина за децата се намира трудно.

„Малко са количествата, които са внесени. Те са повече от миналата година, но търсенето е много по-голямо, затова медикаментът се изчерпва бързо. Същото важи и за инжекционната форма, която също се намира трудно в аптеките. Тези по националната програма за възрастните хора вече са на изчерпване при нас“, обясни той. 

Около 50 лв. е назалната ваксина срещу грип, която се впръсква в носа на детето, и е изключително удобна за приложение. Ако детето се имунизира за първи път, са нужни две дози. Затова от Националното сдружение от две години апелират най-малките също да бъдат включени в националната програма, за да бъде ваксината безплатна и за тях.

Нетипичен за сезона стомашен вирус също върлува и засяга най-вече децата.

„За предпазване трябва да се прилагат обичайните хигиенни мерки. Когато детето се разболее, трябва да знаят, че не се лекува с антибиотици – те дори влошават състоянието. Не се лекува и с други лекарства, а само с подходящ хранителен режим – храни и напитки, които да щадят стомаха. Обичайно тежката фаза е един-два дни – с повръщане и диария. След това децата се стабилизират. Около седмица е периодът на постепенно захранване, за да не се върнат обратно симптомите“.

Има интерес и към ваксината срещу COVID. Той протича по-леко при младите и здравите, но при възрастните с хронични заболявания е опасен, защото влошава тези заболявания. „Хората страдат и умират най-вече от влошените хронични заболявания, не толкова от самата инфекция“, подчерта доктор Сотиров. 

