Тази категория хора е най-уязвима към грипа: Кой понася най-трудно вируса

Грипът представлява риск за всички, но възрастните хора остават най-уязвимата група

8 ноември 2025, 07:26
Г рипът представлява риск за всички, но възрастните хора остават най-уязвимата група. С напредване на възрастта имунната ни система отслабва, така че дори едно просто вирусно заболяване може да причини сериозни усложнения, включително пневмония или обостряне на хронични заболявания, от сърдечна недостатъчност до диабет.

Как се проявява грипът при възрастните хора?

Симптомите на грип при възрастните хора могат да бъдат по-тежки и опасни. Най-честите симптоми включват:

  • треска, кашлица, болки в гърлото;
  • болки в мускулите и ставите, обща слабост;
  • прекомерна умора или дезориентация.

В някои случаи може да се появи затруднено дишане, силна мускулна болка или дехидратация. Тези симптоми изискват незабавна медицинска помощ, тъй като грипът при възрастните хора често води до хоспитализация.

Освен това, инфекцията може да влоши протичането на хронични заболявания и дори да увеличи риска от инфаркт или инсулт през първите седмици след заразяването.

Как да се предпазим от грип

Експертите съветват възрастните хора да се ваксинират ежегодно. Това е най-ефективният метод за превенция, който намалява риска от сериозни усложнения и хоспитализация.

Ако симптомите вече са се появили, е важно да посетите лекар възможно най-скоро. През първите пет дни от заболяването, антивирусните лекарства могат да помогнат, като намалят продължителността и тежестта на симптомите (те трябва да се приемат само по лекарско предписание).

Необходимо е също:

  • почивайте си повече и пийте достатъчно течности (вода, чай, бульони);
  • приемайте болкоуспокояващи само по препоръка на лекар;
  • мийте ръцете си редовно, за да избегнете инфекция;
  • спазвайте балансирана диета;
  • избягвайте тълпи от хора и контакт с болни хора.
Източник: rbc.ua    
