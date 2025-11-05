България

Грипът настъпва: Очаквайте епидемия през декември, предупреди проф. Кантарджиев

Епидемиологът съветва да се подготвим навреме – с витамини, антиоксиданти и антивирусни лекарства при първи симптоми

5 ноември 2025, 06:33
Е пидемичното разпространение на грипната инфекция ще бъде през декември, а пикът – януари или февруари. Това каза епидемиологът проф. Тодор Кантарджиев пред "Фокус".

В последната седмица в референтната лаборатория на Националния център по заразни и паразитни болести не са изолирани грипни вируси.

"Това говори, че има нормално развитие на епидемичната обстановка с грипа. Фокуси на грипна инфекция в обществото няма“, успокои епидемиологът.

По данни на Националния център броят на случаите на сезонни инфекции със сезонен характер са толкова, колкото са били през същия период на миналата година. Отчита се намаляване на случаите на COVID-19. В момента циркулират парагрипният вирус, аденовирусите, риновирусите, бока и метапневмовирусите. Не са много случаите на респираторен синцитиален вирус. Лечението на тези вирусни заболявания е с прием на антиоксиданти и витамини в неголеми количества, обясни проф. Кантарджиев.

"Доказаните антиоксиданти, които са най-полезни по време на вирусни инфекции, са боровинките, черният натурален шоколад, лещата, броколито, чаша червено вино. Добре е да добавим Витамин D3 в неголеми количества, периодично и с прекъсване. Много трябва да внимаваме, когато ни заболи гърло, и веднага да взимаме мерки, а да не очакваме да ни мине“, посъветва той.

Обикновено вирусите, които причиняват сезонни инфекции, имат по-дълъг инкубационен период от този на грипа, отбеляза епидемиологът.

"Грипът в рамките на два-три часа от пълно здраве ни сваля на легло, с болки по мускулите, по ставите, в очните ябълки, дразнене от светлина, температура, стягане в гърлото, непродуктивна кашлица и адинамия“, обясни проф. Кантарджиев.

При първите симптоми на грип трябва да се приеме антивирусно лекарство, предписано от лекар.

"Ако след 8 часа се вземе втората таблетка, обикновено инфекцията се ликвидира в рамките на часове или за един ден. Хубаво е човек да се е консултирал с лекаря си и да има под ръка лекарството вкъщи. Добре е и близките на болния да вземат по една таблетка, за да не се разболеят“, допълни проф. Кантарджиев.

